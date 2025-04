Galicia anuncia nuevas medidas: el Sergas reprograma la actividad no urgente | La última hora, en directo

El delegado del Gobierno, Javier Losada, ha explicado este domingo a través de un comunicado que las decisiones tomdadas ayer son «medidas proporcionadas a la extrema gravedad de la situación y sin que supongan la suspensión de ningún derecho fundamental». Además, el representante gubernamental reclama «conciencia social» por lo que pide que se actúe «con conocimiento, información y solidaridad». Todo ello, «en sintonía bajo el liderazgo» del Gobierno Sánchez.

Pocas horas para la reunión que mantendrán mañana los principales líderes políticos en Galicia para acordar qué hacer con las elecciones del 5 de abril. Es más que previsible que se llegue al acuerdo de un aplazamiento, aunque el secretario xeral del PSdeG y candidato a la presidencia, Gonzalo Caballero, reclamará un consenso sobre una nueva fecha. También un paquete de medidas sanitaria y económicas para «respaldar a pymes, autónomos y trabajadores». Por otra parte, Caballero ha podido hablar con su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , al que le ha transmitido «todo nuestro apoyo»

La empresa naval pública Navantia limitará desde este lunes la presencia de operarios en los dos astilleros que tiene situados a ambos márgenes de la ría de Ferrol, ya que solo permitirá el acceso de aquellos "trabajadores asociados a las actividades consideradas como imprescindibles o esenciales" tanto de la principal como de las auxiliares. Así lo ha trasladado la compañía perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un comunicado remitido en el mediodía de este domingo, primera jornada del estado de alarma decretado por el Gobierno central ante la crisis sanitaria del coronavirus.

El gobierno local de Vigo habilitará desde mañana pabellones deportivos en los que acogerá a las personas sintecho que no acudan al albergue municipal o al de los Misioneros de los Enfermos Pobres de Teis. El alcalde, Abel Caballero, explica en declaraciones distribuidas a los medios, que seguramente con dos pabellones será suficiente, y que de forma adicional se ofrecerá a estas personas costearles una habitación en un hostal. «No puede ser que haya gente deambulando por la calle porque no quieran ir a los albergues», sostiene Caballero, quien añade: «no vamos a dejar a nadie en esta ciudad y esta crisis sin un lugar en el que estar hasta que superemos las dificultades».

Galicia quiere seguir el ejemplo de Italia y combatir el aislamiento por el coronavirus cantando. Este domingo se ha convocado a la población gallega a las 19.00 y la canción elegida es la Rianxeira . Después del aplauso ofrecido ayer desde los balcones y ventanas del país a todos los sanitarios que están haciendo frente a la crisis, hoy se ha convocado asimismo otro homenaje a las 20:00 horas que incluya también a los trabajadores de supermercados y tiendas de alimentación. Pero antes, los gallegos confinados se darán apoyo al ritmo de su Rianxeira.

El teniente alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha informado de que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de r educir a la mitad la capacidad de los buses del transporte urbano, que será gratuito «hasta nuevo aviso» , con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y minimizar el riesgo de contagio por coronavirus.

El Ayuntamiento de Pontevedra ha dado orden de desinfectar y fumigar todos los espacios públicos de la ciudad a partir de mañana , trabajos que tendrán una atención especial a los mayores lugares de reunión. Estas labores de desinfección contra el coronavirus se realizarán con máquinas y con personal a pie y serán permanentes durante todos los días que dure el confinamiento decretado por el Gobierno con la declaración del estado de alarma.

Estamos en la mitad de incidencia del coronavirus que en España. Pero desde el viernes se han multiplicado los casos, dice Feijóo. Reconoce que falta personal sanitario, por eso pide la inclusión de los alumnos de último curso de medicina y habla incluso de llamar a los jubilados anticipadamente. El pico de contagio va a seguir subiendo en Galicia por las personas que se han movido por la nación, «eso hace que todos tengamos la misma vulnerabilidad», dice. Espera que la confinación en las casas sirva para frenar al coronavirus.

Los centros de producción que tienen que cerrarse están recogidos en el decreto ley del Gobierno, explica Feijóo, tras ser preguntado por la decisión de PSA de mantener la actividad en Vigo.

Los centros públicos para atender a las personas sin hogar se mantienen abiertos. Las cocinas económicas y los albergues públicos también. Esta tarde se concretarán más las medidas para instituciones privadas.

«Estoy muy orgullo del pueblo gallego», dice Feijóo, separados en casa pero más «unidos que nunca». Afirma que Sánchez alertó que se avecinan semanas muy difíciles. Rercuerda que ya hay altas de personas que se contagiaron y están inmunizados del virus y tienen una plena recuperación de su salud. «Con una respuesta uniforme del conjunto de España tenemos más posibilidades de salir adelante», afirma . «Les doy las gracias y les pido que se cuidenn», dice a los ciudadanos.

En los centros educativos, sólo en los que tengan más de seis aulas, permanecerá una persona del equipo directivo en turno rotativo. No necesitarán presencia de profesores .

Feijóo reclama al Estado un fondo de contingencia sanitario para las comunidades autonómas , al margen de los ingresos habituales, que no ve suficienes. También una recompensación a los trabajadores sanitarios. Pide habilitar un fondo para testimoniar el trabajo de este personal. Habrá una nueva videoconferencia el próximo domingo con los presidentes autonómicos. Feijóo agradece el trabajo a los sanitarios y también a las fuerzas de seguridad y otros colectivos. El DOG clarificará en unas horas cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos y del personal docente . En general, se priorizará el quedarse en casa y teletrabajar si es posible. También prestar los servicios esenciales. Estos son los desempeñados por personal directivo y los trabajadores que sean necesarios para garantizar la prestación de servicios básicos. Se extremarán en estos casos, turnos y medidas de seguridad para evitar contagios. Todos los empleados públicos deben estar localizables y presentarse en el trabajo si se los requiere.

El presidente de la Xunta pidó a Sánchez que se regule más claramente el tema de las peluquerías. Entiende que lo lógico sería establecer unos servicios mínimos para que se puedan cumplir con las garantías santiarias. También demandó que la gente pueda ir a los restaurantes a recoger comida, algo previsto en Galicia, que no contempla el decreto estatal.

Feijóo se mostró preocupado por los desplazados de otras comunidades, que ahora no saben si pueden volver a sus casas. Sánchez confirmó que cualquier ciudadano que se encuentre en Galicia puede volver a su domicilio habitual o decidir libremente si se queda en la Comunidad. Feijóo pide civismo a la población. «No debemos estigmatizar a nadie», que haya venido a Galicia, dice el presidente autonómico. Es imprescindible que la frontera entre Portugal y Galicia esté también blindada para no permitir entradas y salidas que no respondan al traslado del domcilio habitual, indica el presidente autonómico.

Todas las medidas adoptadas por Galicia, quedan ratificadas con el Real Decreto Ley el Estado. Se mantiene lo que aprobó el consello de la Xunta. Feijóo pidió a Sánchez precisiones para aclarar el Real Decreto Ley, que especifique quién es la máxima autoridad en la Comunidad autonóma. Sánchez les confirmó que la Xunta sigue siendo la máxima autoridad, en coordinación con los ministros y el presidente del Gobierno. «Esto es una cuestión de coordinarnos de manera efectiva», dice, no de poder. Para la atención sanitaria, Feijóo pide estar preparados e ir anticipándonos al virus. Se reprograma en Galicia la actividad ordinaria del Sergas para dejar espacios y camas a disposición de posibles contagios del virus . También se le pidió a Sánchez que garanticen los suministros. Los presidentes autonómicos le pidieron a Sánchez que centralice las compras de material y también que los médicos que finalizan la formación en los próximos meses ya pueda ponerse a trabajar.

Feijóo explica porque habla en castellano y no en gallego. Asegura que lo hace porque se dirige a todos los españoles que están en la Comunidad. Garantiza la lealtad a Pedro Sánchez. «No hay discusión, seguiremos las instrucciones del presidente de España».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en breve para explicar el contenido de la vídeoconferencia que los mandatarios autonómicos han mantenido con Pedro Sánchez.

Si en la noche de ayer eran 153, el Sergas ha anunciado, con datos de las 13.00 horas, que son ya 189. 72 son del área de La Coruña, 9 de la de Lugo, 22 de la de Orense, 18 da de Pontevedra, 36 del área de Vigo, 27 de la de Santiago y 5 de la de Ferrol. Galicia solo cuenta los casos activos. Si se cuentan los recuperados y los fallecidos la cifra asciende a 195. Lee aquí todos los datos actualizados por Sanidade.

Tras resaltar su apoyo al Estado y a la Xunta en las medidas para contener el coronavirus, la patronal gallega pide al Gobierno central apoyo para que las firmas puedan hacer frente a la crisis. En un comunicado la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) informa de su lista de reclamaciones. Entre otras cosas, piden simplificar los procedimientos para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con efecto retroactivo y el reconocimiento del estado de alarma como justificación para presentarlos. También que se suspenda la obligación de pagar las cotizaciones de los trabajadores si la empresa no está activa y que éstos cobren el paro, sin que se les descuente el derecho acumulado. También solicitan el aplazamiento y fragcionamiento de todos los pagos tributarios que tengan que hacer las empresas afectadas por la parálisis.

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Santiago de Compostela se suma a otras ciudades gallegas y suspende también todos los actos ante la crisis del coronavirus. «Desde mañana mismo comenzamos a trabajar en la Semana Santa 2021», aseguran.

Como era previsible, al BNG no le ha gustado que el Gobierno sea el mando único que dirija la crisis del coronavirus. Su líder, Ana Pontón, ha afirmado este domingo que tiene «dudas de que la recentralización de competencias v aya a dar una mejor respuesta a esta crisis . El gobierno gallego conoce mejor los recursos y medios». Además, señaló que cree que se debe «blindar» Galicia, concretamente sus entradas y salidas, y que tienen que adoptarse «medidas que restringan la circulación» en Madrid , el principal foco del coronavirus, aunque señala que el virus «no entiende de fronteras». Con todo, ha deseado que « haya mucho éxito a la hora de poner en marcha todos los mecanismos para poder superar esta crisis».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado en la videoconferencia de presidentes que tiene lugar este domingo su lealtad al Gobierno. También «ha pedido que se precisen cuestiones técnicas para una aplicación del decreto más eficaz». Además, ha trasladado que «no es el momento de ver qué es lo se podría haber hecho sino de lo que tenemos que hacer todos juntos».

El Ayuntamiento de La Coruña habilita la línea 010 para los ciudadanos mayores y los que tienen patologías crónicas. En un comunicado, la alcaldesa Inés Rey, insta a los dependientes, a los mayores que viven solos y a las personas de movilidad reducida a que se queden en casa. Si necesitan cualquier cosa deben llamar al 010 y se les dará asistencia. «Llamadnos porque ya son más de 500 personas voluntarias que se encargarán de ir uno por uno a todos los domicilios que preciséis ayuda», indica la alcaldesa.

La Xunta acaba de hacer públicas fotografías del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participando en la conferencia de presidentes autonómicos con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El titular autonómico comparecerá cuando termine esta reunión telemática.

Los gallegos apoyaron ayer a la noche la petición de salir a aplaudir a sus médicos, enfermeros o auxiliares en la complicada y peligrosa tarea en la que se encuentran estos días en la lucha contra el coronavirus.

La planta PSA Peugeot Citroën de Vigo opta por mantener su actividad «mientras la situación, el marco legal y el suministro de piezas lo permitan», pero decide «intensificar la actuación preventiva» frente al nuevo coronavirus . Después de que los sindicatos pidiesen la paralización de la actividad de la planta, fuentes de la dirección han recordado que la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno «autoriza la continuidad de la actividad industrial y los movimientos de las personas para acudir al trabajo». Este domingo la dirección se reunirá con el comité de empresa para reforzar las medidas que permitan cumplir el distanciamiento social de al menos un metro entre trabajadores. La dirección, informa Ep, ya ha reforzado la limpieza, la «prohibición de viajes», los protocolos «para evitar que entren personas que hayan estado en zonas de riesgo», además de otras recomendaciones que «minimicen el riesgo de contagio».

En Marea demanda un plan de emergencia social para prever la asistencia a las necesidades básicas en los domicilios de las personas más vulnerables sin red de apoyo con motivo de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Desde esta formación política, se requiere una serie de actuaciones «un sanitario y social anunciadas por la Xunta para prevenir la extensión y contagio del virus COVID-19», se indica en un comunicado.

Las Semanas Santas han quedado suspendidas por los efectos del coronavirus. Ferrol, Pontevedra o Lugo se han unido a esa cancelación de las procesiones en medio de un Estado de Alarma de 15 días, pero que se podría prorrogar.

Galicia se levanta sin un alma en la calle. Así debe ser por decreto, una vez instalado el Estado de Alarma en el país, la segunda vez en democracia. Puede leer aquí todas las medidas implantadas ayer por el Gobierno de la nación.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dará una nueva rueda de prensa telemática tras la reunión, también vía 'online', de los presidentes autonómicos con el del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer el líder del Ejecutivo afirmó que ve «poco razonable» que las urnas abran el 5-A en Galicia y Feijóo reclamó el aplazamiento. Puede leerlo en la noticia escrita por Pablo Pazos.

Buenos días. Abrimos este directo para narrarles la última hora del Covid-19 en la Comunidad. Galicia se levanta con la noticia de un nuevo fallecimiento por el virus, lo que eleva a dos las muertes por el coronavirus. Puede leer esa información en esta pieza de Natalia Sequeiro.