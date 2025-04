Coronavirus Galicia en directo: Investigadores de la USC reciben financiación para desarrollar la vacuna del Covid-19 | 91 casos positivos más | La última hora del Jueves Santo en directo

Ocho personas más han perdido la vida por coronavirus esta tarde. Se trata de cuatro pacientes ingresados en el Chus de Santiago de 58,84, 88, 97 años; una mujer hospitalizada en Valdeorras de 95 años; una mujer de 92 años y un hombre de 92 ingrasados en el Chuo orensano, un hombre de 90 años hospitalizado en la Rosaleda de Santiago. En total durante la jornada se ha comunicado la muerte de 17 personas, cuatro de ellos en residencias (estos últimos son datos de última hora de ayer). Desde el inicio de la crisis han fallecido ya en Galicia 305 personas.

El festival O Son do Camiño ha subrayado que continúa «pendiente» de las medidas en materia sanitaria que tomen las correspondientes autoridades y que, en base a estas, decidirá sobre su celebración, prevista para los días 18, 19 y 20 de junio en Santiago de Compostela. La organización del festival ha emitido un comunicado a los medios ante la incertidumbre sobre su celebración y después de que en la jornada del miércoles el Ayuntamiento compostelano trasladase a la Consellería de Cultura e Turismo la posibilidad de que la celebración de este evento se posponga a septiembre. Al respecto y en declaraciones a Europa Press, el director del festival, Kin Martínez, ha subrayado que la organización «no hará un festival» en el que no se garantice la experiencia y el bienestar de los clientes y ha abogado por «permanecer atentos» a las decisiones que marquen las autoridades.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, se reúne a esta hora con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los demás consejeros autonómicos con la crisis de la Covid-19 en el frente. La reunión es telemática.

La Policía Local de A Coruña ha detenido por un delito de desobediencia grave reiterada a un hombre por incumplir el confinamiento. Alegó que venía de «hacer la compra» sin llevar bolsa y ya había sido denunciado administrativamente en cuatro ocasiones. Según trasladan fuentes policiales, el varón de 32 años, vecino de A Coruña, fue detenido este miércoles a las 13:15 horas en la Avenida Pedro Barrié de la Maza, donde estaba «sin causa justificada» a más de cuatro kilómetros de su domicilio. Los agentes comprobaron que ya lo habían denunciado administrativamente en cuatro ocasiones anteriores y lo habían detenido el 4 de abril en la calle Matadero, todas las veces por incumplimiento de las medidas del Gobierno. Informa EFE.

El investigador José Martínez Costas, del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CiQUS), de la Universidad de Santiago, trabajará en el desarrollo de una vacuna frente al COVID-19 en base a una nueva metodología, desarrollada en el propio centro y patentada por la entidad académica compostelana, que permite resultados en márgenes de tiempo reducidos y a bajo coste. Esta nueva línea de trabajo acaba de obtener la financiación del Instituto de Salud Carlos III y, como explica el profesor Martínez Costas en un comunicado, la metodología a partir de la que se trabajará está ya patentada por el propio grupo de investigación del CiQUS y permite producir vacunas contra cualquier patógeno.

Según el balance diario que acaba de difundir el Sergas, Galicia cuenta con 5.551 casos activos por coronavirus. La cifra supone un ascenso de 91 casos con respecto a la jornada anterior, en la que el incremento se había quedado sólo en 25 casos con respecto al martes. La subida es del 1,6%. La mayor parte de los casos están siendo tratados en sus domicilios, 4.603, hay 794 en las plantas de los hospitales y 154 en la UCI.

La Valedora do Pobo ha remitido este jueves un escrito al presidente del Parlamento comunicando su voluntad de transferir una partida a la Xunta como apoyo a la emergencia provocada por el Covid-19. De este modo, siguiendo el ejemplo del Parlamento de Galicia, que la semana pasada acordó aportar 3 millones de euros para la lucha contra la pandemia, el Alto Comisionado de la Cámara también transferirá una aportación de 2 millones de euros a la Xunta como medida de apoyo a la gestión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por el coronavirus.

En Común solicitó esta mañana a la Xunta que tome medidas para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus en el sector cultural . Su portavoz, Antón Gómez-Reino, a través de una rueda de prensa telemática, exigió a la Xunta que eleve hasta el 0,25% del Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia la inversión en cultura. Ese era el porcentaje que se investía en 2009, pero hoy se queda en el 0,12%, resaltó. «La cultura acaba de evidendiarse como una necesidad básica, porque es una de las anclas que más puede ayudar en estos momentos de confinamiento», subrayó Gómez-Reino.

Según el último informe de coyuntura del Foro Económico de Galicia, las actividades artísticas son tras la hostelería el sector más afectado por los ERTEs. El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, mantuvo esta mañana una videoconferencia con representantes del sector escénico gallego para analizar la situación derivada del coronavirus avanzar en las acciones específicas que diseña la Xunta para minimizar los efectos de la crisis sanitaria en este colectivo. El conselleiro marcó como prioridad dotar de liquidez a las compañías, para lo que se agilizarán todo lo posible los pagos de las subvenciones a la creación escénica 2019-2020 y dijo que se están preparando nuevas medidas de apoyo que serán concretadas al final del estado de alerta.

El sindicato nacionalista CIG denuncia que ante la avalancha de ERTEs solicitados por las empresas, el Servicio Público de Empleo Estatal está desbordado. A través de un comunicado asegura que prolongar el estado de alarma sin garantizar las prestaciones a los trabajadores supone un castigo por la crisis sanitaria. «Los servizos públicos de empleo son incapaces de gestionar el volumen de expedientes que les llegan , no consiguen dar de alta en el sistema a todas las persoas que ahora, a la incertidumbre por el futuro do su empleo, tienen que sumar la incertidumbre de no saber cuando podrán cobrar a su prestación», advierte el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.

Cinco personas más han perdido la vida a causa del coronavirus en Galicia. Tras la última actualización del Sergas, la Comunidad registra ya 293 fallecidos por la pandemia del Covid-19. Los últimos casos son los de un varión de 84 años y una mujer de 89 que estaban ingresados en el Hospital de Valdeorras, un hombre de 92 y una mujer de 62 hospitalizados en el Chuvi de Vigo y un hombre de 82 en el CHUS de Santiago. Todos ellos tenían patologías previas, afirma el Sergas.

El Área Sanitaria de Ferrol inició un plan de acompañamiento psicológico a profesionales implicados en la pandemia del Covid-19 para «promover estrategias que favorezcan la tarea asistencial», comunicó este jueves la Gerencia Integrada de Sanidad en la ciudad. El plan fue activado por profesionales de Salud Mental de su servicio de Psiquiatría, que coordinarán integrantes de Psicología Clínica adscritos a la Interconsulta Hospitalaria. Según Sanidad, la iniciativa busca reforzar la «regulación emocional», además del «abordaje de dificultades emocionales y prevenir la aparición de esas dificultades». «Es muy común en este contexto el miedo al contagio propio, a contagiar a otras personas mientras se ejerce la labor de cuidado y atención o a contagiar a familiares, especialmente a los más vulnerables», estimó. Al respecto, admitió que ese hecho «contribuye significativamente a aumentar el malestar». Informa EFE.

Nuestro compañero Miguel Ruiz de Arcaute entrevista a Francisco Javier Prieto Calvo, que si usted vive en Santiago puede que sea su quiosquero de confianza. Sigue al pie del cañón entre periódicos y revistas, y es parte fundamental para que nosotros, los periodistas, podamos seguir llegando a vuestros hogares cada día en papel. El volumen de ventas de periódicos y revistas (tanto normales como de pasatiempos) se ha incrementado considerablemente, y son muchos -sobre todo gente mayor, especifica- los que compran varios ejemplares para pasar la cuarentena del modo más ameno y entretenido posible, cuenta en la entrevista, que puedes leer íntegra aquí.

La Xunta entregó en menos de una semana la práctica totalidad de los 1.000 portátiles con conexiones a Internet gratuitas, destinados a familias con menos recursos y cuyos hijos cursen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. La entrega de los restantes ordenadores se completará una vez finalizada la Semana Santa ante la petición de los propios centros, informó el Gobierno gallego en un comunicado. Esta medida, aprobada en el último Consello de la Xunta, se realiza en colaboración con los operadores R, Vodafone y Orange, y las familias recibirán los equipos y la conectividad como préstamo personal para facilitarles a sus hijos el seguimiento de la actividad educativa mientras dure el estado de alarma. Cada centro escolar recibirá tres portátiles, que van equipados con un router WIFI y conectividad 4G gratuita. Informa EFE.

Galicia presenta «ya la ratio adecuada» de contagios por infectado con coronavirus COVID-19 para lograr la fase de «contención total», ya que se sitúa por debajo de un contagiado por una persona con este virus. Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press , el doctor Antón Acevedo, especialista en Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), quien ha valorado que en la Comunidad gallega el número de altas y de pacientes curados «superan» a los nuevos casos de infectados. Preguntado sobre cómo está la situación de la pandemia en Galicia, ha indicado que se ha «estabilizado» según los datos de los últimos días, «desde principios de semana» la tendencia es de bajada de nuevos casos de infección. El doctor Acevedo ha manifestado que «parece» que se ha superado el aumento exponencial inicial y el «crecimiento de casos ya no es exponencial» y «cada vez se espacia más», ha puntualizado.

La Policía Autonómica denunció a cuatro personas por infringir el vigente decreto del estado de alarma al estar consumiendo bebidas en un mesón de Santiago de Compostela, en el que entraban por una puerta lateral. Lee la noticia completa.

10:25

Son los últimos datos proporcionados por el Sergas a última hora de ayer. Se espera una nueva actualización durante la mañana de hoy.

10:00

La Real Academia Galega ha decidido trasladar el acto del Día das Letras Galegas al sábado 31 de octubre debido a la incertidumbre que provoca la pandemia de coronavirus en la Comunidad. El pleno, que estaba fechado para el tradicional 17 de mayo, seguirá rindiéndole homenaje a la figura de Ricardo Carballo Calero. Lo hará, además, tan solo un día después del 110 aniversario del nacimiento del intelectual. Lee el texto completo .

9:58

La crisis sanitaria del coronavirus ha puesto a la economía en un escenario sin precedentes. El freno en seco de la actividad no esencial deja ya una fuerte huella en el Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. El Foro Económico ha estimado el impacto que tendrán las medidas para frenar el avance del Covid-19 en este indicador que mide el valor de todos los productos y servicios producidos en un determinado territorio durante un año. Según sus primeros cálculos, el PIB podría bajar en la Comunidad entre un 5,6% y un 7,4 % dependiendo de la extensión del confinamiento. Lee la pieza completa.