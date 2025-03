Un arreón final para salvar las ventas de la Lotería de Navidad

Es viernes, alrededor de las ocho de la tarde. La lluvia empieza a arreciar con una fuerza que no es inusitada en Santiago, y que no mueve de una cola pequeña, probablemente más pequeña que otros años, frente a la administración de lotería de Porta ... Faxeira, una de las más conocidas de la capital gallega. Junto al igual de tradicional puesto de castañas, los compradores esperan para acercarse a una ventanilla plagada de décimos , y que muestra una pantalla que informa de esos 20 famosos euros que hay que pagar para adquirir uno de esos boletos que, a veces, permiten cumplir sueños o, por lo menos, tapar agujeros.

Es una etapa fundamental la de la campaña navideña para los loteros de España. Este sorteo, que se celebrará el próximo martes, junto al del Niño, el próximo Día de Reyes, hacen buena parte de la caja anual de unas administraciones que todo el año venden para sorteos como la Quiniela o el Euromillones. Es por eso que en este caso no se han producido los cierres que ya ha causado la pandemia en muchos otros sectores . Están esperando agarrar el bote salvavidas en forma de ventas navideñas, que pueden suponer hasta la mitad de los ingresos brutos. Y lo hacen confiando en unas ventas que han subido en estas semanas previas al sorteo, y que de alguna manera buscan compensar la amplia reducción de compra de lotería que arrastran. «Según el resultado ahí está la viabilidad» . Y es que los niños de San Ildefonso cantan el 22 de diciembre los números, pero esas cifras pueden ser adquiridas desde el propio verano. Ya es tradición para muchos llevarse un décimo de una administración de su lugar de vacaciones.

Lo explica el presidente en Galicia de Anapal (Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías), Jorge Anta, que cuenta por teléfono a ABC que ahora «van como motos», en estas últimas semanas de ventas. «Hace dos o tres semanas se activó a lo loco» , señala, ya que no hubo confinamiento, pero sí unas restricciones que tal vez quitaban esa percepción navideña o de activación de las compras entre la gente.

Pero recuerda lo antes mencionado: «A principios de julio empiezas a vender y a distribuir». Se vende más en las zonas turísticas en una época de poca venta en ventanilla, pero en la que sí hay cuantiosas reservas: los míticos números de empresas, de bares, de hoteles . Por ejemplo en Galicia es el caso de las comisiones de fiestas. Pero este año, como todo, eso ha cambiado: «Ese conglomerado de una red externa de cada administración se ha visto mermado», explica.

Y las restricciones, por ejemplo las que llegaron este otoño, no han ayudado. Una de ellas el cierre de la hostelería en muchos puntos de la autonomía, entre ellos las siete ciudades gallegas: «Depende de las restricciones de cada zona: por ejemplo en Madrid la hostelería no se ha cerrado pero en muchas zonas de Galicia sí», recuerda. Tampoco ayudaron a esas ventas que en días especiales como el «Black Friday» el confinamiento perimetral no permitiese acudir a las tiendas a muchos ciudadanos que viven fuera de las ciudades, que acumulan buena parte del impulso comercial. Además, en jornadas como esa la población sale a la calle «con ánimo de gastar». Lo pone con un ejemplo: «Si salen 1.000 personas a comprar a lo mejor compran lotería 100». Pero recuerda que, si solo salen 100, la cifra de adquisiciones se reduce proporcionalmente.

Esa fuerte activación de las ventas hace indicar que este gremio va a poder salvar sus cuentas, al menos si se compara con los abiertamente pesimistas pronósticos que tenían en mente: «Igualar o superar al año pasado va a ser muy difícil», admite, algo que no pilla de sorpresa, pero «éramos muy pesimistas, creíamos que se podía caer un 50%, y podemos hablar de una caída no tan brutal, que se amortigua», y que por lo tanto «no va a ser tan fuerte» como se podía pronosticar. «Se está vendiendo bien, y aún nos quedan 10 días [la entrevista se hizo el pasado jueves 10]». En 2019 la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) los gallegos gastaron de media 68,80 euros en 2019, unos céntimos por encima de la media nacional, situada en 68,48 euros.

También hace hincapié en esa «cadena» de la campaña navideña. Cuanta más lotería para diciembre se vende, más posibilidades de que haya agraciados con un reintegro y a partir de ahí se abren las posibilidades para vender para el Niño. Y remarca que aunque no existe una ilusión especial este año de intentar acabar una etapa tan aciaga como ha sido 2020, es un sorteo muy «interiorizado» en la gente. «Ves como público que no suele jugar, juega» en este gran evento. «Está tan consagrado, todo el mundo quiere tener algo».

«Sentido común»

Anta fue preguntado por este diario también sobre cómo prevén las a veces completamente desbocadas celebraciones cuando un premio grande cae en una administración, como también puede tocar en un bar, club o asociación. Reclama la utilización del «sentido común» a la hora de un festejo, que, no obstante, suele celebrarse en la calle, justo frente al establecimiento. «Como autónomos nos aplica la normativa común y el sentido común», recuerda, señalando que en los locales se han aplicado las medidas de seguridad pertinentes para tratar de mitigar la pandemia. Así que es importante que fuera de los locales, donde ya los loteros no pueden vigilar lo que hacen las personas, se cumplan las normas de distanciamiento social, en un momento tan crítico como van a ser las fechas navideñas, con multitud de encuentros.

De esta manera, se podrá celebrar un sorteo mítico, con solera y muchos años a sus espaldas, y aunque se haga de una forma diferente, la ilusión de escuchar a los niños de San Ildefonso a través de la radio o la televisión permanecerá intacta como todos los 22 de diciembre, el que es para muchos el inicio oficial del periodo navideño.