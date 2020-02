Adif pone por fin fecha al AVE a Madrid y lo retrasa a junio de 2021 La Xunta lamenta que el Gobierno la «desprecie» y no le de información oficial

El Gobierno central pone fecha a la entrada en funcionamiento del AVE a Madrid. Lo hizo por boca del director general de Adif, Juan Pablo Villanueva, que ayer visitó los trabajos de montaje de vía del tramo Pedralba de la Pradería-Taboadela, en Orense. Pese a que en los últimos meses el Ministerio de Transportes había declinado ofrecer un plazo concreto, ahora Villanueva apuntó a junio de 2021,con el año Xacobeo ya empezado.

El director de Adif descartó que exista «riesgo» alguno que pueda acarrear nuevos problemas en la línea y subrayó el «ritmo intenso» en el que avanzan las obras. Hasta finales del año pasado, cuando fue evidente que no habían concluido los trabajos, el Ministerio no reconoció que el AVE no se finalizaría en 2019. Después, la Comisión Europea desveló que España les había trasladado que el tren de alta velocidad entraría en funcionamiento en enero de 2022. Pero el Gobierno matizó que había comunicado la fecha de enero de 2022 para «tener holgura» por si ocurriese algún imprevisto con las obras y se perdiesen los fondos europeos. Adif explicó que la línea se finalizará en la segunda mitad de 2020 y que en primavera se irían iniciando las pruebas. Pero hasta hoy no daba plazos sobre la entrada en funcionamiento del AVE, dado que depende de que un organismo independiente certifique, tras el periodo de pruebas, que no existen problemas de seguridad en la línea.

«Estamos trabajando, tenemos un plan de obra muy ambicioso, el trabajo es intenso, si no hubiese incidencias en las pruebas es un plazo viable», apuntó el responsable del Administrador ferroviario, según informa Ep. Villanueva confió en empezar este mes de marzo algunas pruebas para intentar «optimizar plazos al máximo para poner esta línea en servicio en el año 2021 como está comprometido». También restó importancia al retraso de la finalización de la construcción de la línea en 2019, que finalmente se irá a junio de 2020. Apuntó que no es «representativo» un retraso de seis meses en «una infraestructura de esta índole y complejidad y con una inversión de 4.600 millones de euros».

Comunicado de la Xunta

La Consellería de Infraestruturas criticó la visita del director general de Adif. A través de un comunicado, el departamento que dirige Ethel Vázquez lamentó que el Gobierno central ni siquiera convocase a ningún representante del Gobierno gallego. Infraestruturas reprochó también que «desprecie» sistemáticamente la solicitud de información oficial dado que «continúa a la espera» de que el Ministerio de Transporte «dé respuesta a la solicitud formulada» por el Ejecutivo autonómico para la constitución de una comisión de seguimiento de las obras «similar a las creadas en otras comunidades». El responsable de Adif «confirmó hoy (por ayer) un nuevo retraso al situar en junio de 2021 la entrada en servicio del AVE a Galicia», denuncia la Consellería. También ve «una incoherencia» que «concrete hasta el mes de entrada en servicio cuando ni tan siquiera empezaron las pruebas de seguridad, un cambio significativo en el criterio habitual».

Durante su visita, el director general de Adif hizo repaso del estado de las obras pendientes. El objetivo es que las pruebas en el tramo Olmedo-Zamora puedan culminar «en marzo» y solicitar su puesta en servicio en abril de este mismo año. Por su parte, el tramo Zamora-Pedralba está en «condición óptima para cumplir objetivos fijados» de poner en servicio ese tramo este mismo mes de junio y acortar así los tiempos en otros 50 minutos en lo referente a la duración del trayecto a Madrid. Asimismo, Adif prevé tener lista en marzo la vía derecha entre Pedralba y Taboadela y la izquierda en un plazo aproximado de cinco semanas. Villanueva se mostró «optimista» en cuanto a los plazos y destacó la complejidad de este último tramo, que comprende «126 kilómetros de túnel» y otros «diez kilómetros de viaducto».