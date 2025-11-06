Un acto «militarmente suicida»: 'Lepanto. Cuando España salvó a Europa', el último ensayo de Marcelo Gullo

Una batalla épica ocurrida un siete de octubre de 1571. Los soldados españoles peleaban con sus espadas contra decenas de buques en el golfo de Lepanto para evitar las expansiones expansionistas turcas. Una huella que quedó marcada para siempre en la historia y que ahora ... el autor argentino Marcelo Gullo recuerda en su última obra 'Lepanto. Cuando España salvó a Europa'.

En pleno centro de Madrid, la Fundación Neos ha acogido este jueves el evento de presentación del libro de Gullo, una historia que recuerda como la victoria de los españoles salvó una civilización concreta: la grecorromana de raíz cristiana. Esta batalla, según reza la obra, fue un punto de inflexión que frenó la expansión otomana sobre Europa.

Mas de doscientas personas abarrotaron el salón de actos del hotel Hyatt Regency de Madrid, y varias decenas se quedaron a las puertas debido al aforo limitado del lugar. Abarrotar salas es ya habitual en las presentaciones de Gullo, ya lo hizo en el Real Club de Labradores y este jueves no iba a ser menos.

Junto a Javier Martínez-Fresneda, director general de Neos, y la atenta mirada de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, Gullo ha recordado los intentos de boicot que ha sufrido tanto en Valencia como en Barcelona en la presentación de su ensayo, aunque esto no ha frenado sus ganas de compartir la historia de la victoria española en el golfo de Lepanto. «Nos olvidamos que en Egipto el 99% eran cristianos», ha comenzado desarrollando el autor argentino, añadiendo que «fue la espada la que conquistó Egipto. "Una conquista militar» que se expandió en mas territorios debido al desgaste del Imperio Romano de Oriente tras sus batallas contra el Imperio Persa.

La estrategia musulmana era clara. Según ha comentado Gullo, «ellos no buscaban la islamización masiva, porque todo el que no era islámico tenía que pagar impuestos. Ellos vivían sin trabajar y se entrenaban para la guerra en el golfo pérsico». «Hay un pequeño grupo de cristianos que dicen: 'de aquí no pasan'», ha comentado, recordando la importancia de la fe que estos españoles tenían «para resistir en un acto militarmente suicida».

«Las cosas pintan mal, y ahí aparece una figura extraordinaria: el Papa San Pío V, un hombre de una gran comprensión política. Sabía que si no paraba a los turcos, acaban con Roma», ha desarrollado el autor. Pío V fue el arquitecto de la Santa Liga, conocía la importancia de estas batallas y de la necesidad de vencer al islam. La monarquía hispánica, en ese momento, se «desangra» debido a los conflictos internos y la cuestión americana.

A pesar de la cuestiones internas de la Corona, sin España no hubiese habido Lepanto, sin Juan de Austria Europa hubiera caído. Según Maullo, era un hombre que convirtió a los hombres que iban a luchar en personas «sin temor a la muerte», un líder solamente «comparable con Alejandro Magno». No existía alternativa a la lucha, los venecianos querían «pactar con los turcos pero fue la caída de Chipre lo que les convence de que no tienen otra alternativa que pelear», ha comentado, recordando que si no se unían «caían todos». Los españoles «no se rendían nunca, jamás» y si caían lo hacían «con dignidad», una honorable cualidad que provocaba el respeto de los demás aliados de Europa.

La batalla de las religiones se llevó a cabo en el golfo de Lepanto, una lucha de infantería marítima en la que quien saliese vencedor ganaría la libertad. «Los turcos eran mas, el viento iba en contra de los españoles. Don Juan, en su cabeza, pensó en las Navas de Tolosa, donde también aconsejaron a los españoles retirarse». Los españoles pelearon, «el viento cambió y comenzó a soplar en favor».

La victoria de la Santa Liga provocó las celebraciones de los países europeos, tanto católicos como protestantes. En Reino Unido, con Isabel I, «tuvieron que pagar fuegos artificiales para celebrar en Londres».

Tras charlar acerca del ensayo, Gullo ha recordado una de las «enfermedades» que afectan hoy en día a España y a sus políticos: la «endofobia, el odio a las mismas raíces del pueblo al que pertenece, el odio a su cultura». En conversaciones con ABC a comienzos de mes, Gullo afirmaba rotundamente que si la endofobia «se sigue extendiendo, España no tendría futuro». A pesar de la enfermedad, Gullo ha avisado: al igual que en Lepanto, «el viento volverá a soplar en favor de nosotros».