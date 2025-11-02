Suscríbete a
Marcelo Gullo: «En España se sufre hoy de endofobia, que es el odio a la propia cultura y a la historia de tu país»

El historiador argentino acaba de publicar el ensayo 'Lepanto', donde destaca cómo la victoria cristiana en esta batalla cambió el curso de la historia de Europa

Marcelo Gullo destaca en su ensayo el papel tan relevante que tuvo don Juan de Austria en la batalla de Lepanto
Andrés González-Barba

Marcelo Gullo (Rosario, Argentina, 1963) es un historiador poco común al que no le importa ir a contracorriente de los pensamientos dominantes en las universidades de su país, donde se han instalado ideas próximas a la extrema izquierda y al wokismo. Recientemente acaba de ... publicar su nuevo ensayo, 'Lepanto' (Espasa), una obra de obligada lectura para entender la importancia que tuvo en el futuro de Europa esta batalla naval que se desarrolló el 7 de octubre de 1571. La victoria de la alianza cristiana confirmó la hegemonía sobre el imperio otomano, que hasta entonces no había perdido en ningún combate relevante, y destacó el papel fundamental que jugó la corona española, representada por el genio militar de don Juan de Austria.

