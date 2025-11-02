Marcelo Gullo: «En España se sufre hoy de endofobia, que es el odio a la propia cultura y a la historia de tu país»

Marcelo Gullo (Rosario, Argentina, 1963) es un historiador poco común al que no le importa ir a contracorriente de los pensamientos dominantes en las universidades de su país, donde se han instalado ideas próximas a la extrema izquierda y al wokismo. Recientemente acaba de ... publicar su nuevo ensayo, 'Lepanto' (Espasa), una obra de obligada lectura para entender la importancia que tuvo en el futuro de Europa esta batalla naval que se desarrolló el 7 de octubre de 1571. La victoria de la alianza cristiana confirmó la hegemonía sobre el imperio otomano, que hasta entonces no había perdido en ningún combate relevante, y destacó el papel fundamental que jugó la corona española, representada por el genio militar de don Juan de Austria.

—Hace unos días usted presentó este libro en el Real Club de Labradores y más de la mitad de la gente se quedó afuera. ¿Cuál es el secreto para tener siempre unas presentaciones tan multitudinarias?

—Para mí el secreto es decir la verdad y eso pasa por ser valiente. Hay una dictadura de lo políticamente correcto aquí en España que a mí me asombra. Sin ofender a nadie, debo decir que muchos no se atreven a decir la verdad por miedo. Cuando uno dice la verdad no se dice nada extraordinario, sino que simplemente se cuentan las cosas tal y como son.

—¿Por qué molesta la verdad?

—Molesta porque la historia en España está siendo usada políticamente para destruir este país. Se ha elaborado una historia oficial de España absolutamente falsa que destruye el ser nacional español. Siempre digo que el origen de la mala política es la falsa historia. Saber historia es tan necesario como saber matemáticas, y eso no se le explica a los jóvenes. Si yo voy a un médico y no sé que este le dio un medicamento a mi padre y a mi abuelo y lo mató, el médico me dará el mismo medicamento y me matará. Si yo sé lo que hizo ese político, en esta metáfora el médico es el político, y sé que mató a mi padre y a mi abuelo con esa política, yo le digo que no quiero esa política -el medicamento- porque sé lo que hizo. Si no tengo memoria histórica, vuelvo a repetir los mismos errores. Si yo no conozco la historia, vuelvo a dejarme engañar de nuevo. Por eso la historia es tan importante como las matemáticas.

—¿Por qué ha decidido publicar un ensayo sobre la batalla de Lepanto?

—Porque sin España no habría Lepanto. Si no se hubiese triunfado en Lepanto, que es lo que la Iglesia olvida hoy, su Santidad León XIV no estaría ahora mismo en Roma, porque la basílica de San Pedro hubiese sido convertida en la mezquita más grande del islam, como fue convertida la basílica de Santa Sofía, que era la más importante de la cristiandad oriental. Para la Iglesia, Francia fue la hija primogénita, la predilecta, mientras que España fue siempre una Cenicienta, la hija no querida de la familia. Nadie reconoce que gracias a España Europa no fue musulmana.

—¿Qué razón existe para que no se quiera reconocer el papel esencial que jugó España en Lepanto?

—Los enemigos de España son los que han escrito la historia de España, lo cual es algo que no critico porque cada país tiene sus políticas exteriores. El problema es que los españoles se han creído esa historia que contaban los enemigos sobre su país. No existe otro caso en el mundo donde un pueblo crea la historia que sus enemigos cuentan de él. Es inimaginable un romano creyendo la historia de Roma contada por un cartaginés o un francés en 1914 creyendo la historia de Francia contada por los alemanes. Sin embargo, los españoles, y en especial la izquierda, han interiorizado la historia de España contada por sus enemigos. Estos últimos no tienen interés ninguno en recalcar las obras positivas que España dejó para la humanidad.

—¿Cuál es el motivo de esa preferencia del Vaticano por Francia?

—Francia era la hija primogénita de la Iglesia porque había salvado al Papado de los lombardos, que en la Edad Media eran los grandes enemigos del catolicismo. Esa es la razón del amor por Francia. Eso es lo único que hizo Francia por la Iglesia, pero España le dio a la Iglesia un continente. Sin España, el catolicismo sería una secta europea. La Iglesia no reconoció que España le diese ese continente, de ahí que fuera considerada siempre una Cenicienta.

—¿Qué mentiras se han contado sobre Lepanto que aún perduren?

—La gran mentira negrolegendaria de Lepanto que sigue todavía es que fue una batalla que no sirvió para nada, que fue una pelea inútil. Pero eso no es así. Si uno observa el contexto político del momento, lo que hay que preguntarse es qué hubiese ocurrido si se hubiera perdido en Lepanto. Francia había pasado de ser la hija primogénita de la Iglesia a ser la concubina del sultán, aliándose al imperio otomano. Francia estaba esperando la derrota española en Lepanto para clavarle una puñalada por la espalda e invadir España a través de los Pirineos mientras se organizaba la rebelión de la quinta columna morisca. Estas dos últimas cosas hubieran posibilitado el desembarco de la flota triunfante otomana en las playas de Andalucía y hoy usted y yo no estaríamos hablando español, sino turco. Lo que se esconde es, pues, qué hubiese pasado si España hubiera perdido en Lepanto. La victoria fue milagrosa porque todo hacía prever que se perdía Lepanto. Ahí interviene la providencia. Ese 7 de octubre el viento sopla contra la cristiandad y de repente empezó a soplar a favor gracias a la figura hoy olvidada en España de ese gran hombre que fue don Juan de Austria.

—Hábleme de la importancia de don Juan de Austria.

—Fue un hombre con un carisma político y militar sólo comparable al de Alejandro Magno. A pesar de que la flota turca era infinitamente superior y de que sus segundos le aconsejaban no combatir, don Juan asumió el lema de los reyes de Castilla en las Navas de Tolosa: «Aquí morimos todos». Me interesa mucho marcar su figura porque don Juan nació en Alemania, no en España, y su madre era una joven alemana de 18 años cuando tuvo ese romance con el emperador Carlos V. Pero don Juan de Austria era un auténtico español no sólo porque hablaba el idioma español, sino porque sabía vivir practicando el bien común, y cuando no se podía practicar el bien, se sabía morir con dignidad. Don Juan pensó que o se ganaba o morían todos. Él buscó un enfrentamiento directo con Alí Bajá, el jefe turco que gobernaba la galera Sultana, que llevaba el estandarte que había usado Mahoma y que fue traído desde la Meca. Don Juan de Austria conducía la galera la Real y no se produjo el enfrentamiento porque Alí Bajá murió antes al haber recibido el disparo de un arcabuz en la cabeza, cayó al suelo y allí le cortaron la cabeza. Don Juan había buscado el enfrentamiento frontal como los caballeros medievales.

—También participó en Lepanto Cervantes.

—Él fue a Lepanto porque le dio la gana y quería combatir. Tenía una fiebre altísima y sus superiores le pidieron que no luchara, pero él dijo que quería morir combatiendo. Hoy en día se mancilla la memoria de Cervantes en una película que es infame porque es mentirosa. Si Cervantes resucitara, lo primero que haría sería retarlos a duelo.

—¿Cree que Amenábar ha buscado la polémica?

—No creo que se busque la polémica, lo que se busca siempre es menoscabar a los héroes españoles para que España no tenga héroes. Estos demuestran una cosa muy importante para los jóvenes: que las virtudes y los valores son realizables. La valentía es una abstracción, pero el héroe demuestra que los valores pueden ser encarnados. Por eso el progresismo y el wokismo odian a los héroes, porque los héroes demuestran que la valentía, la generosidad y la fe existen. Los héroes demuestran que lo que el wokismo dice es falso porque el hombre no pelea sólo por cuestiones materiales, pelea también por honor.

—¿Por qué una batalla tan importante como fue Lepanto ha sido olvidada en España?

—Hay una enfermedad que sufre España hoy en día que es la endofobia, que es el odio a la propia cultura y a la historia del pueblo en el que se ha nacido. Si ese virus de la endofobia se sigue extendiendo, España no tiene futuro. Hay una parte muy importante de la clase política, del periodismo y de la intelectualidad española enferma de endofobia.

Cubierta del libro de Marcelo Gullo ABC

—En el mundo hispanoamericano hay una tendencia a denostar todo lo español. ¿Usted se considera un historiador que va a contracorriente?

—Sí, soy un pensador que va a contracorriente o contrahegemónico. Hoy la hegemonía la tiene el pensamiento negrolegendario, el progresismo y el wokismo. Yo he sido expulsado de muchos ambientes universitarios e incluso he sido agredido personalmente. Sufrí un atentado hace dos años. Salí a dar un paseo en bicicleta en el barrio residencial de Rosario donde vivo. Una moto con dos personas se puso a mi lado. Me empujaron, salté por los aires, caí con el brazo y se me quebró el brazo y la muñeca. El brazo me sirvió de paragolpe para protegerme la cabeza. Aun así, me tuvieron que dar muchos puntos. Las dos personas se acercaron con una pistola y comenzaron a darme patadas en las costillas. Por suerte, unos vecinos salieron y gritaron. Antes de marcharse, los dos individuos me dijeron: «Te mandan saludos tus amigos».

—¿Se ha planteado desde entonces irse de su país?

—Nunca porque sólo es libre el hombre que no tiene miedo. Ese era el lema de los tercios. Si uno tiene miedo está muerto en vida y yo soy un pensador contra la leyenda negra, el progresismo y el wokismo. La hegemonía negrolegendaria y wokista continúa hasta ahora en la universidad. Es lo que manda hoy porque es lo que manda la dictadura de lo políticamente correcto. Y el que no piensa así, lo cancelan. La leyenda negra es una mentira y el soplo de la verdad la hace caer como un castillo de naipes. Ellos no quieren que se publiquen libros míos como 'Madre patria' o 'Nada por lo que pedir perdón' porque saben que pierden la discusión. Ellos no quieren debatir porque saben que pierden, por eso quieren cancelar.