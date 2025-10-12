Qué es la formación Mirlo, la principal novedad del Desfile de las Fuerzas Armadas que sustituye a la Patrulla Águila

La gran novedad del Desfile de las Fuerzas Armadas será la presencia de la formación Mirlo durante la Fiesta Nacional. Ésta será la que sustituya a la Patrulla Águila, que tras cuatro décadas de servicio se había convertido en uno de los elementos más ... conocidos por el público.

Por lo tanto, este año será la vez que vea a la formación Mirlo por el cielo de Madrid en el Desfile de las Fuerzas Armadas. Un estreno cargado de simbolismo y marcado por un notable paso a la modernidad.

El reconocible rugido de los C-101 Aviojet será sustituido por el amortiguado ruido de los Pilatus PC-21. Lo que no cambiará será el cielo de Madrid, que se teñirá de la bandera nacional para dar un toque aún más patriota en el Día de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo es la formación Mirlo?

Los Pilatus PC-21 son unas aeronaves suizas de turbohélice, una maquina de última generación que rebosa de modernidad. Además, aportan un mayor rendimiento y están equipadas con aviónica digital, convirtiéndose en aviones de quinta generación.

El nombre de esta formación hace referencia al avión E.3 Mirlo, un antiguo avión de la posguerra. Esta formación, que está compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire, está formada por cinco aeronaves.

La formación Mirlo, además, será la responsable de realizar el sobrevuelo en el acto central del Día de la Fiesta Nacional, empleando por primera vez humos de color que simulan a la bandera española.

Otras novedades: la F-111 'Bonifaz' y el S-82 'Narciso Monturiol'

Por otro lado, otra de las novedades de este 12 de octubre será la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz'. Un nuevo hito en la modernización de la flota, ya que sustituirán a las F-110 en la clase 'Santa María'.

La F-111 'Bonifaz' destaca por estar equipada con una avanzada tecnología para la guerra antisubmarina, defensa aérea y la guerra electrónica. Un paso adelante en las capacidades de la Armada, que refuerzan así su proyección de poder y capacidad intervención internacional.

Por último, también se hará la puesta a flote del submarino S-82 'Narciso Monturiol'. Esto supone un avance tecnológico para la Armada, apostando por una flota que fortalece la disuasión y capacidad de proyección estratégica naval.