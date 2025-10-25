Suscribete a
ABC Premium

'El retrovisor', el nuevo talk show de À Punt para la noche de los sábados presentado por Anaïs Ordóñez y Josep Ramon Lluch

Se estrena el 8 de noviembre a las 21:45 horas y planteará temas de actualidad con invitados de diferentes generaciones para conocer cómo ha cambiado la sociedad valenciana

À Punt retransmite en directo este domingo el Medio Maratón de Valencia

Imagen de Anaïs Ordóñez y Josep Ramon Lluch, presentadores de El retrovisor
Imagen de Anaïs Ordóñez y Josep Ramon Lluch, presentadores de El retrovisor ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para la noche de los sábados a partir del 8 de noviembre, À Punt propone El retrovisor, un gran talk show en directo que a través de invitados de diferentes generaciones comprobará cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 35 años. Dos ... presentadores representarán ese choque generacional: el veteranoJosep Ramon Lluch dará voz al sector de la población más mayor, los conocidos como boomers, y Anaïs Ordóñez, reflejo de la opinión de los más jóvenes, etiquetados como millennials o generación Z. El debate está servido, cada sábado a las 21:45 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app