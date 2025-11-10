Suscribete a
La Aemet lanza un aviso por una borrasca atlántica que dejará fuertes lluvias y tormentas

Una pareja provoca retrasos en 165 trenes tras robar sus cables de cobre y fundirlos en alcantarillas en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 21 años y a una mujer de 20 por ocasionar daños valorados en más de 33.000 euros

Operación policial para cortar la luz a okupas con enganches ilegales en tres barrios de Valencia

Imagen del cable robado incautado
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 21 años y a una mujer de 20, acusados de sustraer cableado de cobre de infraestructuras ferroviarias. El robo ocasionó daños valorados en más de 33.000 euros y afectó a la ... circulación de 165 trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia, que sufrieron retrasos e interrupciones.

