Una pareja provoca retrasos en 165 trenes tras robar sus cables de cobre y fundirlos en alcantarillas en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 21 años y a una mujer de 20, acusados de sustraer cableado de cobre de infraestructuras ferroviarias. El robo ocasionó daños valorados en más de 33.000 euros y afectó a la ... circulación de 165 trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia, que sufrieron retrasos e interrupciones.

Según fuentes policiales, los detenidos quemaban el cable de cobre en «hornos» improvisados en unas alcantarillas para su posterior venta. Los agentes han logrado recuperar 76 kilogramos de cobre y la furgoneta utilizada para los robos.

La investigación se inició el pasado 6 de octubre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana sorprendió a varios individuos manipulando el cable en el interior de una furgoneta estacionada. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida y se refugiaron en viviendas cercanas. Los agentes inspeccionaron entonces el vehículo y localizaron en su interior una gran cantidad de cable quemado, por lo que procedieron a intervenir tanto la furgoneta como el material encontrado.

Tras hacerse cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, los agentes se desplazaron de nuevo a la zona donde se produjo la intervención inicial y, en las inmediaciones, localizaron una manguera que conectaba con dos alcantarillas. En su interior encontraron más cable quemado de cobre y las paredes cubiertas de hollín. De este modo, los agentes comprobaron que los presuntos autores habían improvisado un «horno» para quemar el recubrimiento plástico del cobre y facilitar así su pelado para su venta, además de dificultar su identificación.

A raíz de las indagaciones realizadas, las autoridades identificaron a dos personas, un hombre y una mujer. De forma paralela, se llevó a cabo un análisis de las denuncias interpuestas por sustracciones de cableado de cobre en la provincia de Valencia, que permitió averiguar que días antes se había producido un robo con fuerza en el tramo ferroviario comprendido entre las estaciones de Valencia-La Font de Sant Lluís y Valencia-Cabanyal.

165 trenes afectados

Según indica la Policía Nacional en un comunicado, los sospechosos habrían accedido a las instalaciones ferroviarias tras cortar con unas cizallas la valla de protección con la finalidad de robar cable de cobre, en concreto el cable que proporciona servicio a las señalizaciones.

Esta actividad delictiva provocaba que ciertas señales quedaran apagadas y los desvíos inoperativos, lo que originó la paralización del servicio de ADIF durante más de 86 horas de retrasos acumulados, con un total de 165 trenes afectados.

Los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza.