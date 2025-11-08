Suscribete a
El camionero que atropelló mortalmente a una joven en Valencia queda en libertad pero sin carné

La causa judicial contra el conductor está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia

Los informes médicos muestran que el hombre no conducía bajo el efecto de las drogas, sino que habían quedado restos en su organismo

Imagen del camión que atropelló mortalmente a una joven en Valencia
Imagen del camión que atropelló mortalmente a una joven en Valencia PLV
David Maroto

David Maroto

Valencia

El juez responsable del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional del camionero detenido en relación al atropello mortal de una joven, registrado ... este pasado viernes de madrugada en la capital del Turia.

