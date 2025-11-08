El camionero que atropelló mortalmente a una joven en Valencia queda en libertad pero sin carné

El juez responsable del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en funciones de guardia, ha decretado este sábado, de conformidad con la solicitud del Ministerio Fiscal, la libertad provisional del camionero detenido en relación al atropello mortal de una joven, registrado ... este pasado viernes de madrugada en la capital del Turia.

El magistrado le ha impuesto como medida cautelar la retirada del permiso de conducir. El juez ha adoptado esta decisión tras haber prorrogado 24 horas la detención este viernes, al hallarse a la espera de un informe médico y la ratificación en sede judicial por la facultativa.

Tanto de ese informe como de otro análisis forense se desprende que el detenido, aunque dio positivo a sustancias estupefacientes (cocaína y cannabis), no estaba conduciendo bajo el efecto de las mismas, sino que el consumo de estas se remontaba a hace una semana, aproximadamente, y habían quedado algunos restos en su organismo.

Dichos análisis médicos son coincidentes con las observaciones recogidas en el atestado policial, según el cual los agentes no apreciaron síntomas de afectación por drogas en el conductor.

La causa está abierta inicialmente por un posible delito de homicidio por imprudencia que seguirá bajo investigación en otro juzgado, el de Instrucción 11 de Valencia, que estaba de guardia cuando ocurrió el atropello.

El incidente se registró antes de las 7 de la mañana de este pasado viernes en un paso de peatones con semáforo en la calle Valle de la Ballestera de Valencia. Al parecer, la joven estaba pasando por el paso de peatones -en verde- y el conductor de un camión no la ha visto y la ha arrollado mortalmente.

Preguntada por estos hechos, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha trasladado su «sentimiento de rabia» y de «dolor» a la familia de la joven. «Espero que, si las cosas son como parecen, caiga todo el peso de la ley sobre el responsable», ha manifestado la primera edil, que ha manifestado: «Estamos todos muy afectados. Yo, nada más he recibido la noticia, la verdad es que te da un vuelco el corazón».