Mercadona lanza sus turrones mejorados con una novedad: «La Navidad está a la vuelta de la esquina»

Con la llegada del otoño y el fin de los últimos coletazos del verano, Mercadona ha iniciado la precampaña de Navidad con la llegada de los turrones a sus supermercados. Un lanzamiento, ampliamente comentado y viralizado en redes sociales, al que se ha sumado una novedad al amplio surtido mejorado que ofrece la compañía valenciana.

«La Navidad está a la vuelta de la esquina», apunta Mercadona en su página web, donde explica las novedades, los turrones mejorados y los clásicos que vende en sus establecimientos. Desde el blando y el duro hasta el de chocolate con leche y pistacho, son algunos de los que más éxito tienen entre sus clientes.

La novedad de este año de los turrones de Mercadona es el de Caocream, con sabor a chocolate blanco y crema de leche con trocitos en su interior de la galleta que evoca la popular oreo. Tiene un precio de dos euros. Además, dispone del chococrujiente, de chocolate y relleno de cereales, caracterizado por su cremosidad e intenso sabor a avellana, además del almendrado, el de cacahuete frito con miel, el cream avellana -parecido al Kinder Bueno-, cream cacahuete, chocolate con almendra, praliné tres chocolates y chocolate negro crujiente.

En cuanto a los clásicos, Mercadona ya vende el turrón blando y el duro, así como imperial de almendras, yema tostada, guirlache, Jijona y de cacahuete. Respecto a los sabores más exóticos, la cadena de distribución presidida por Juan Roig ofrece turrón de cheesecake, pistacho, yogur con frutos silvestres, coco y fruta, además de su surtido de turrones en formato mini, distribuidos en pequeñas dosis y una última gama de turrones sin azúcares añadidos.

El origen de los turrones de Mercadona

El origen de todos estos turrones que vende Mercadona se encuentra en una de las empresas tradicionales más importantes de España, como es Antiu Xixona, ubicada en la localidad alicantina de Jijona, conocida mundialmente por la elaboración de este dulce navideño típico después de las comidas.

Antiu Xixona pertenece al grupo Sanchis Mira, fundado en 1863, marcado por un origen eminentemente artesanal desde su origen hasta la actualidad. Fue en 1966 cuando se unieron cuatro fábricas de turrones jijoneros para dar forma a la actual empresa.

En la actualidad, lidera la producción de Turrones de Jijona, Alicante y Tortas de Turrón de Alicante, productos se encuentran avalados por el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante. Una entidad pública cuya misión es vigilar que los turrones amparados estén elaborados en el término municipal de Jijona empleando materias primas controladas en la proporción y las variedades marcadas por dicho consejo y cuyo proceso de elaboración viene definido por técnicas tradicionales.