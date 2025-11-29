Suscribete a
Estafado por su exsocio: compra un coche de 26.000 euros y lo vende por 900 a los dos meses

La Policía Nacional ha detenido en Elche al que fuera administrador de la empresa por articular una trama de facturas falsas para quedarse con el dinero

Imagen de archivo de una investigadora de la Policía Nacional ABC

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en Elche, de edades comprendidas entre los 55 y 69 años, como presuntas responsables de los delitos de estafa, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal, al haber estafado a una empresa ... ilicitana 45.000 euros mediante la compra de dos vehículos que posteriormente fueron transfiriendo a otras empresas por precios bastante inferiores a su precio inicial, obteniendo un beneficio global de 36.000 euros.

