Suscribete a
ABC Premium

El nuevo 'efecto Black Friday': se disparan las ofertas en hoteles de Benidorm para el verano de 2026

La moda de la fecha icónica del consumismo permite al sector turístico de la Costa Blanca atenuar el efecto temporada baja con promociones

La ONG Rafiki y los hoteles Magic sacan de la miseria extrema a familias en Ruanda reduciendo el desperdicio alimentario

Turistas en una calle comercial de Benidorm
Turistas en una calle comercial de Benidorm JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fenómeno del consumo en el Black Friday se está extendiendo a múltiples ámbitos del ocio y ha propiciado que se disparen las reservas hoteleras incluso de Semana Santa y hasta el verano del año próximo. Una buena noticia ... para el sector, tal como ha resaltado la agrupación empresarial del ramo en Benidorm y la Comunidad Valenciana, Hosbec.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app