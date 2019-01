Ciència La Universitat de València programa més de cent activitats científiques per a secundària i batxillerat L'objectiu del programa, que té lloc fins a la fi del curs 2018/19, és acostar la ciència a la societat i promoure les vocacions

Conferències impartides per professorat universitari en instituts i centres culturals, rutes per Valencia explicant les matemàtiques a partir del patrimoni, bars de ciències, tallers didàctics de Geologia i d’Astronomia o el Cofre de la Mar són algunes de les activitats de divulgació que la Universitat de València organitza fins a la fi del curs 2018-2019, a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, per a promoure les vocacions científiques i acostar la ciència a la societat.

Així, hui dijous 31, a les 12 hores al Col·legi Nuestra Señora del Socorro de València, i per la vesprada a les 17 i a les 19 hores, al Complex Educatiu de Xest, Lucía Hipólito, professora de Farmàcia de la Universitat de València, imparteix una conferència sobre els efectes de l’addicció a les drogues en el cervell.

La xarrada és part del programa Estimulant les Vocacions Científiques, el qual mitjançant conferències oferides per personal investigador de la Universitat dóna a conèixer les principals malalties rares, la biodiversitat de la Mediterrània, els paràsits als aliments, el paper de les dones del poble iber, les bases neurocientífiques de l’amor o la investigació a l’Antàrtida, entre d’altres. Les conferències acosten la ciència a l’alumnat de secundària i batxillerat, i durant febrer n’hi ha previstes quatre més.

Segons Lucía Hipólito, experta en l’efecte de l’alcohol al cervell i els factors de risc per a sofrir alcoholisme, “les drogues són hackers del nostre cervell i es fan passar per necessàries per a la nostra supervivència. A més, canvien la funció del cervell per a convertir-se en allò més important. Com actuen les drogues i transformen el nostre cervell són qüestions que desvetllarem en aquesta xarrada”.

Una altra de les activitats que es realitzaran durant els pròxims mesos són les rutes matemàtiques, activitats didàctiques i divulgatives adreçades a estudiantat de secundària i batxillerat, organitzades en col·laboració amb la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Klawarizmi, i que consisteixen en itineraris científics on s’utilitza l’entorn de València com a recurs per a l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquesta disciplina. Només aquest mes de febrer n’hi ha previstes 20. Hui dijous dia 31 es farà amb l’IES la Serrania de Chelva, i ahir dimecres 30 se’n feren dues més.

Aquest curs, fins a juny, està prevista la participació de més de 5.000 persones en aquests itineraris. Les Torres de Serrans, el Jardí Botànic, l’Oceanogràfic, la Ciutat de les Arts i de les Ciències, La Nau de la Universitat o el Mercat de Colom són alguns dels espais utilitzats. També, amb motiu del Dia Internacional de la Xiqueta i de la Dona en la Ciència, aquest dilluns 11 de febrer s’ha organitzat la II Jornada de Dones Neuro, que té la voluntat de visibilitzar la dona científica i els resultats més rellevants de la seua recerca.

Tallers de ciència

L’observació del sol amb un telescopi i el coneixement dels cossos celestes de l’Univers; mirar amb el microscopi elements paleontològics i després apreciar-los al Museu de Geologia; o identificar minerals a partir de les seues propietats (color, magnetisme, brillantor o duresa) són algunes de les accions que es realitzen als tallers de ciència, una acció que permet a alumnat de secundària realitzar diferents activitats (experiments, demostracions, reconeixements, utilització d’instrumental científic) en les instal·lacions de la Universitat de València. D’ara a la finalització del curs, n’hi ha previstos cinc, de tallers.

Activitats a l’Espai Ciència

Una altra de les accions per a acostar la ciència al públic en general són els cicles a l’Espai Ciència, que la Unitat de Cultura Científica de la Universitat organitza en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià. Ahir dimecres va cloure el cicle Premis Nobel 2018, adreçat a posar en valor les persones guardonades durant els Nobel de l’any passat, amb conferències impartides per professorat universitari. Els dies 12 i 13 de febrer s’organitzarà el Darwin Day, format per una conferència i un bar de ciències, consistent aquest últim en un diàleg entre persones no expertes i un o una especialista en una matèria, en un ambient relaxat com és una cafeteria i on el públic pregunta sobre l’actualitat de l’àrea. També, el 27 de març hi haurà una conversa entre Francis Mojica i Lluís Montoliu en l’Espai Ciència.

Divulgació Tesis Doctorals i Premi de Divulgació Científica

També, entre les activitats de divulgació de la Universitat es troba la I Jornada de Divulgació de Tesis Doctorals en 3 minuts, la qual ha tingut tres premis: una estada a la Universitat de Harvard amb una dotació de 2.000 €, i dos guardons de 500 i 300 €. Les persones guanyadores són Jorge Mariano Collantes, de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes; Marta Reguera, de la Facultat de Farmàcia; i Mónica Martínez López-Sáez, de la Facultat de Dret.

A més, el novembre es va resoldre el XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General», convocat per l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de València en col·laboració amb Edicions Bromera, i dotat amb 12.000 €. Va recaure en el bioquímic i divulgador científic David González Jara, amb la seua obra “Las moléculas de la vida. Breviario para bioquímicos novatos”.

Programa anual d’activitats

Aquestes activitats (Rutes Matemàtiques, Estimulant les Vocacions Científiques, tallers de Geologia, Astronomia i Matemàtiques, matinals i bars de ciències) formen part del pla anual d’activitats de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. El projecte compta amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.