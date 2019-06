València Talls de trànsit per la Volta a Peu Valencia CF este dissabte, 1 de juny, i per altres proves del cap de setmana A més, durant el cap de setmana se celebraran altres proves esportives als carrers de la ciutat

ABC Valencia Actualizado: 01/06/2019 16:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

València serà, durant este cap de setmana, l’escenari de tres proves que es desenvoluparan per diferents vies de la ciutat: la tercera edició de la Volta a Peu Valencia Club de Fútbol i la Marxa Cicloturista, que se celebraran dissabte 1 de juny, i la Volta a Peu «Mou-te per la Solidaritat», organitzada pel diumenge 2. A més, este dia els carrers de la ciutat també es veuran afectats per una manifestació en bicicleta organitzada pel col·lectiu València en Bici i per la processó de la festa dels Xiquets de Sant Vicent, tal com informa la web de Mobilitat.

Els tres grups d’esportistes que participaran en la primera de les proves esmentades, la Marxa Cicloturista, eixiran a les 7.30, a les 8.00 i a les 8.30 hores de la Marina de València cap al municipi d’Alboraia. Concretament, passaran pels carrers del Doctor Marcos Sopena, d’Eugènia Viñes, de José Ballester Gozalvo i d’Isabel de Villena fins a Alboraia, pel carrer d’Arnau de Vilanova. Mentre que per a la tornada a València –ja a partir de migdia– els ciclistes entraran pel carrer de l’Enginyer Fausto Elío (on s’habilitaran carrils per al trànsit rodat) i, a l’altura del camí de Vera, faran un canvi de sentit per la mateixa via per a agafar la rotonda i l’avinguda dels Tarongers en el sentit contrari al del trànsit rodat (s’habilitaran carrils per al trànsit rodat), camí de la Sèquia de la Cadena en sentit contrari també, el carrer d’Eugènia Viñes fins a la rotonda amb el carrer de la Mediterrània per tal de realitzar un canvi de sentit i agafar Eugènia Viñes en direcció contrària a la del trànsit rodat, Doctor Marcos Sopena i la Marina de València, on finalitzen.

Itinirerari de la Volta a Peu d'este dissabte - ABC

D’altra banda, l'avinguda d'Aragó, la de França i el passeig de l'Albereda són algunes de les vies de la ciutat per les quals discorren els 5.850 metres de la tercera edició de la Volta a Peu Valencia Club de Fútbol. Els 6.000 participants d’esta prova, la sisena de l'any del Circuit Divina Pastora de Carreres Populars de València, conclouran la prova a l'estadi de Mestalla, sobre el terreny de joc. L’eixida serà a partir de les 19.30 hores, i el control i la regulació del trànsit rodat començarà a les 18.45 hores, tal com informa la Policia Local de València

L’inici és des de l’avinguda d’Aragó amb el carrer d’Amadeu de Savoia fins a la rotonda de la plaça de Saragossa, que s’agafa en el sentit contrari a la circulació rodada per a continuar cap a l’avinguda del Port, el carrer del Pare Tomàs de Montañana, l’avinguda de França, el pont del Regne, carrer de l’Alcalde Reig i l’avinguda de Jacinto Benavente pels carrils més pròxims a l’antic llit del riu Túria, la plaça d’Amèrica, el pont de l’Exposició, gir a l’esquerra pel passeig de l’Albereda en sentit contrari a la circulació rodada per a tornar, a l’altura del quiosc La Pèrgola, per la mateixa Albereda però pels altres carrils, el carrer de Muñoz Seca en el sentit contrari al del trànsit rodat per a agafar el vial del passeig de l’Albereda, el carrer d’Armando Palacio Valdés, el d’Amadeu de Savoia en el sentit contrari al del trànsit rodat, l’avinguda de Suècia i l’estadi de Mestalla.

El diumenge, de 10.30 a 11.45 hores, també se celebra una carrera a peu solidària, de 1.500 metres, al barri de Russafa, organitzada per l’AMPA del CEIP Jaume Balmes amb la col·laboració de l’associació AESNI (de la síndrome nefròtica). L’eixida d’esta marxa tindrà lloc al carrer del Mestre Aguilar amb el dels Centelles, es continuarà per Centelles, carrer de Sueca, de Dénia, del Clero, del Doctor Serrano, de Carlos Cervera, de la Reina na Maria, de Romeu de Corbera i la plaça del Poeta al-Russafí. I els talls al trànsit rodat començaran a partir de les 10.00 amb la concentració dels participants en la zona d’eixida, tal com indica la Policia Local de València.

A més, diumenge se celebrarà la manifestació en bicicleta organitzada pel col·lectiu València en Bici per l’itinerari següent: Albereda al costat del pont de l'Exposició, pont del Real, plaça de Tetuan, carrer del General Palanca, plaça de la Porta de la Mar, carrer de Colón, de Xàtiva, de Guillem de Castro, de la Blanqueria, del Comte de Trénor, del Pintor López, del General Palanca, plaça de Tetuan, carrer del General Tovar, de la Pau, de Sant Vicent i la plaça de l'Ajuntament (des de les 11.00 i fins a les 13.00 hores).

I, a partir de les 19 i fins a les 20 hores, la processó dels Xiquets de Sant Vicent per l’itinerari següent: plaça de Sant Agustí, carrer de Sant Vicent Màrtir, plaça de la Reina, carrer de la Barcella, plaça de l’Almoina, passatge d’Emili Maria Aparicio Olmos. Per a tornar pel passatge d’Emili Maria Aparicio Olmos, la plaça de l’Almoina, la plaça de la Reina, el carrer de Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament, el carrer de la Sang, el de les Garrigues i l’avinguda de l’Oest.