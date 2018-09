Educació Una nova spin-off de la Universitat de València naix amb l’impuls de BeAble Capital La creació de MatCO deriva de la primera generació de resultats d'un projecte europeu

Una nova empresa sorgida de l'Institut de Ciència Molecular (ICMol) acaba de ser reconeguda com a spin-off de la Universitat de València. La recentment fundada MatCO dedica la seua activitat al desenvolupament de materials porosos que s'activen amb la llum. El seu principal camp d'aplicació és la fotocatálisi. L'empresa naix amb el suport del fòrum europeu d'inversió BeAble Capital.

Les Spin-off universitàries són iniciatives empresarials promogudes per un o més membres de la comunitat universitària, l'activitat de negoci de la qual està basada en l'explotació de coneixements i resultats generats a partir de la seua recerca al si d’una universitat.

La creació de MatCO (Porous Materials for Advanced Applications, S.L.) deriva de la primera generació de resultats d'un projecte europeu, el Chemical Engineering of Fuctional Stable Metall-Organic Frameworks (MOFs): Porous crystals and Thin-film Devices, liderat per Carlos Martí-Gastaldo –investigador Ramón y Cajal a l’ICMol i ara fundador de la spin-off–, dotat en 2016 amb una ajuda Starting Grant del European Research Council.

Al llarg dels últims anys, l'equip que dirigeix Martí-Gastaldo a l’ICMol, FuniMAT (Functional Inorganic Materials) –un grup de recerca en la interfície entre química inorgànica i química de materials–, ha desenvolupat nous materials porosos avançats per a la seua implementació en aplicacions d'interès mediambiental. “El nostre objectiu és desenvolupar nous materials d'interès en aplicacions com la catàlisi, la fotocatàlisi, l’electrocatàlisi o l'emmagatzematge d'energia, de cara al desenvolupament d'una nova generació de dispositius electrònics o a la conversió d'energia solar”, comenta el científic.

Situada en el viver empresarial del Parc Científic de la institució acadèmica, MatCO naix amb el respatler de diferents empreses i accionistes. Destaca BeAble Capital, un fons europeu d'inversió de base tecnològica i financera sòlides, amb gran experiència en la gestió d'empreses industrials en fase de desenvolupament, que aporta a la nova empresa personal qualificat per a la professionalització de la gestió i la presa de decisions. “En BeAble analitzem 300 tecnologies a l'any de les quals seleccionem 10”, assenyala Alberto Díaz, soci fundador del fons d'inversió. “De MatCO, a més de l'equip científic, ens va cridar principalment l'atenció el potencial de la seua tecnologia de cara a sectors del mercat que estan creixent i que es dirigeixen a una demanda no coberta. Entenem, a més, que els seus desenvolupaments –els MOFs– poden repercutir en el mercat dins d'un termini raonable per al tipus d'inversions que nosaltres implementem”. Montaña Elviro, responsable de tecnologia (CTO) de l'empresa, recentment incorporada, assenyala que “la funció de MatCO en aquest moment és optimitzar els processos de comercialització dels MOFs per a subministrar-los de forma eficient, rendible i a major escala”.

Dits materials es troben protegits per una patent copropietat de la Universitat de València i la Universitat de Granada, llicenciada per les institucions acadèmiques a MatCO, en el seu paper de Spin-off, i seguint els objectius de transferència del coneixement que han de caracteritzar a la Universitat del segle XXI. “El fet que l'empresa treballe sobre la base d'una patent protegida ens dóna una posició molt avantatjosa”, afegeix Alberto Díaz, qui manifesta haver-se sentit especialment còmode en la gestió amb la Universitat de València, “una institució que comprèn molt bé el concepte de transferència tecnològica”.

Martí-Gastaldo, per la seua banda, assegura que “la recerca universitària té la capacitat d'aproximar-se a la societat i transformar-la. En ocasions, l'única cosa que fa falta és dinamisme i iniciativa per part de l'investigador per a traslladar-la fora de l'àmbit acadèmic, on el nostre treball interessa i on s'apostarà per ell si eixim a mostrar-ho”.