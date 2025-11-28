El belén de la Fundación Bancaja en Valencia recorre escenarios de Nazaret, Belén y Egipto con más de mil figuras

La Fundación Bancaja ha presentado en su sede de Valencia su belén monumental, un conjunto escultórico que recrea los momentos más importantes en torno al nacimiento de Jesús. La presentación ha contado con la intervención de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ... y el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón.

Integrado por más de 1.000 figuras de elaboración artesanal, el grupo escultórico ofrece un amplio relato histórico, que se inicia con la Anunciación en Nazaret, pasa por el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y concluye con la Huida a Egipto para eludir la amenaza de Herodes.

La iniciativa del Belén Fundación Bancaja surgió a principios de los años 90 y la materialización de la idea se extendió durante seis años, los tres primeros dedicados a una rigurosa investigación histórica que abarcó el estudio de más de medio centenar de libros sobre la vida de Jesús de Nazaret, recuerda la entidad en un comunicado.

La ejecución de la obra corrió a cargo de los destacados belenistas españoles José Luis Catalá, como maestro belenista, y José Luis Mayo en el modelado de las figuras. Expuesto por primera vez en Valencia en 1996, la Fundación Bancaja itineró posteriormente el belén por diversas capitales españolas, recalando de nuevo en Valencia en 2006 y realizando su última exhibición pública en 2011 en Sagunto.

«Hoy presentamos de nuevo en València el belén de la Fundación Bancaja, haciendo posible un objetivo que nos habíamos marcado como es el reencuentro entre la ciudad y este magnífico belén de tanto arraigo y que une tradición, arte e historia. Y hoy también asumimos el compromiso de que el belén sea cada Navidad un referente en nuestra ciudad, que cuenta con una tradición belenística de tanto prestigio», ha afirmado Rafael Alcón.

«Delicado» trabajo de restauración

La nueva presentación en Valencia se realiza tras un «delicado» trabajo de restauración. María José Catalá ha agradecido a la Fundación Bancaja el trabajo de restauración del belén, que vuelve a estar expuesto en Valencia 20 años después de su última presentación en la ciudad: «Este es un regalo para toda la ciudad y como alcaldesa estoy enormemente agradecida por la labor de la Fundación y por su esfuerzo en devolver este maravilloso belén a la ciudad», ha señalado la alcaldesa.

Entre los conjuntos restaurados hay varios emblemáticos por su belleza, delicadeza y originalidad: San José enseñando a los niños el oficio de carpintero; la Sagrada Familia en un descanso en la Huida a Egipto; el palacio de Herodes, que incluye mosaicos pintados al óleo y elementos arquitectónicos realizados con la técnica de yesería y estuco tradicional; la variada vegetación, realizada con latón, plomo y acero, y compuesta por plantas de zona mediterránea como olivos, alcornoques, parras, piteras, chumberas y palmeras; o los barcos de la zona del puerto de Egipto y las jaimas del desierto.

Todas las figuras están confeccionadas en barro cocido y los ropajes que portan los personajes han sido diseñados a partir de ilustraciones de William Hole, extraídas de sus libros Vida de Jesús y Vida de Nuestro Señor Jesucristo, y de ilustraciones de William Barclay, de su libro Jesús de Nazaret.

El conjunto permite así mostrar la vida cotidiana de hace más de 2.000 años de forma fiel y detallada. El Belén Fundación Bancaja, que cuenta con la colaboración de la entidad de banca privada A&G, se puede visitar desde el 29 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en la Fundación Bancaja (Plaza Tetuán, 23) de lunes a domingo de 10 a 20:30 horas.