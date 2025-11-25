Suscribete a
El belén monumental de la Fundación Bancaja vuelve a Valencia tres décadas después de su creación

El conjunto, que se expondrá en la sede de la Plaza Tetuán a partir del 29 de noviembre, recrea los momentos más importantes del nacimiento de Jesús con más de mil figuras artesanales

Valencia

El belén monumental de la Fundación Bancaja se abrirá al público el sábado 29 de noviembre en la sede en Valencia de la entidad con más de 1.000 figuras que representan un amplio relato histórico con piezas artesanales. El conjunto vuelve a ... su ciudad de origen tres décadas después de su creación tras un «cuidado trabajo de limpieza, adecuación y restauración».

