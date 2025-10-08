Suscribete a
Archivan por prescripción una denuncia contra el excomisionado de la dana que falsificó un título

Un juez de Valencia considera que la falsedad documental alegada por Manos Limpias está «notoriamente» prescrita desde hace treinta años

El presidente de la CHJ no «transmitió verbalmente» el caudal del Poyo al Cecopi porque creía que la Generalitat «hacía lo que toca»

Imagen de archivo de José María Ángel ABC
Toni Jiménez

Valencia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible ... responsabilidad penal ha quedado extinguida.

