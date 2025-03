Ximo Puig mantiene en sus cargos al portavoz que visitó en la cárcel al líder de una trama corrupta

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig , mantiene a Manolo Mata como portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas y como «número dos» de la formación.

El PP y Ciudadanos habían reclamado la dimisión de Mata o, en su defecto, que Puig le destituyera por haber asumido como abogado la codefensa de Jaime Febrer, el empresario considerado por los investigadores como el cabecilla de una trama de corrupción urbanística en Valencia que afecta a cargos socialistas, como el exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio o quien fuera responsable de las Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña .

Seis días después de que trascendiera que Mata compatibilizará su cargo como síndico socialista con la defensa de Febrer, Ximo Puig se ha pronunciado para encuadrarlo en una «decisión personal en el ámbito profesional que la permite la norma». «Por tanto –ha continuado– no tengo nada más que decir ni forma parte de mis responsabilidades como secretario general del PSPV definir el trabajo que tiene que hacer cada uno».

Puig ha calificado a Mata de persona «honesta» y se ha mostrado convencido de que «hará lo que convenga a su ejercicio y a la defensa de los valores que compartimos» .

Mata, vicesecretario general del PSPV-PSOE, ha compaginado desde enero de 2020 su faceta parlamentaria con la de penalista y ha defendido a cargos socialistas en casos de corrupción , como el de la operación Alquería.

En el marco del conocido como caso Azud , Mata visitó en la cárcel de Picassent al considerado como el líder de un trama en las que se investigan los delitos de revaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Carlos Mazón: «Muy preocupados deben estar en el PSPV»

Al respecto, el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón , ha afirmado que «muy preocupados deben estar en el PSPV para poner y exponer al borde de la dimisión a Manolo Mata, su portavoz en las Cortes Valencianas».

Mazón ha indicado que le gustaría «tener toda la información que de manera privilegiada tiene Manolo Mata sobre esa cuestión. Yo no me he personado en ninguna cárcel para tener información privilegiada, él parece que sí».

Según el presidente de los populares valencianos, «imagino que antes o después p remiarán a Manolo Mata por uno de los favores más importantes que le ha hecho al partido socialista en estos momentos tan complicados para ellos».