Vicente Ordaz: Coronavirus: expertos en mentir

Piense en esta situación. Un Gobierno por ejemplo, presidido por Mariano Rajoy tiene una ministra de Sanidad que responde al nombre de Ana Mato. Bajo su mandato y gestión de una pandemia mueren más de 44.000 personas, y España es el país desarrollado que lidera los contagios entre los sanitarios. En mitad de esa situación el jefe de esa estrategia de ese Gobierno anuncia que un comité de expertos dirigirá las medidas a tomar en materia de desescalada, decisiones que van destinadas a salvar vidas y de paso la economía. Siguiendo con la hipótesis un día te levantas y resulta que con miles de muertos y médicos en primera línea arriesgando el pellejo todos los días, el gobierno de Rajoy se ha inventado la existencia del cacareado “comité de expertos”, no existe. Pues eso, exactamente eso, es lo que ha pasado con un Gobierno que preside tal día como hoy Pedro Sánchez , y en el que se supone que además de aplaudir algo pinta Pablo Iglesias . Si esa situación se hubiese producido con Rajoy al frente es muy probable que desde Galapagar se llamase a tomar las calles y rodear el congreso, varios ministros del actual ejecutivo hubieran incitado/aplaudido escraches múltiples. No me atrevo a vaticinar el escarnio personal al que se habría sometido a los responsables de Sanidad de aquel Gobierno. Me da que con Rajoy, Simón no sería un ídolo de masas como lo es ahora.

Pero vivimos en otra época. Que te inventas un comité que no existe y toman las decisiones Fernando Simón , Salvador Illa e Iván Redondo, no pasa nada, primero la política, luego la Sanidad y por encima de todo siempre Sánchez. Que mientes sobre la importancia del uso de la mascarilla , aún encuentras quien lo defienda. Si en el mercado no había opción de adquirirlas, mejor mentir al pueblo que asumir tu incompetencia. Que en mitad de los rebrotes Simón se va a hacer surf , no te atrevas a criticarlo, que derecho a vacaciones tiene todo el mundo sobre todo ahora que te enteras que se encargo también de la desescalada y no lo expertos.

Quizá aquí otra respuesta del desastre que está siendo la gestión de la pandemia ¿A que Alemania, Italia, Francia y demás no se han inventado un comité de expertos como el que se inventa quien se ligó a una inglesa en un viaje de fin de carrera? ¿Se va a depurar de una vez alguna responsabilidad? Lo escribí hace casi dos meses y me reafirmo hoy, en manos de los Hermanos Marx nos hubiera ido mejor. Que poca vergüenza.