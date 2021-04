Valencia inyecta vacunas en el interior de autobuses y alarma a científicos que avisan del riesgo de brotes

La Generalitat Valenciana ha sumado el interior de los autobuses que transportan a ciudadanos a los puntos de vacunación masiva a los espacios en los que se inoculan las dosis contra el coronavirus. Fuentes de la Conselleria de Sanidad explican a ABC que se ha tratado de situaciones «absolutamente excepcionales» que «no responden a decisiones políticas, sino del personal médico».

En concreto, tanto el pasado 22 de abril como este lunes se administraron vacunas del Covid-19 en el interior de autobuses en los que viajaban personas desde distintos puntos de la provincia de Valencia al «vacunódromo» instalado por la Generalitat en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En ambos casos, la llegada de los autobuses coincidió con una fuerte lluvia ante la que los sanitarios optaron por inyectar las dosis en el interior de los vehículos toda vez que desde el punto de aparcamiento a la zona habilitada en el Museo Príncipe Felipe hay un tramo descubierto. El autobús en el que se inocularon las vacunas el pasado jueves transportaba personas de entre 70 y 79 años.

El departamento del hospital Doctor Peset de Valencia decidió que una enfermera, un médico y un administrativo subieran al autobús para registrar la vacunación en las bases oficiales. Las dosis fueron llevadas al vehículo en una bandeja de características oficiales ya preparadas para la inyección. Este lunes se produjo una escena similar a las puertas del «vacunódromo» en otra jornada lluviosa.

La Conselleria de Sanidad sostiene que la práctica de vacunar a la población en el interior de los vacunas ha sido la «excepción» en una autonomía donde ya se han inoculado más de un millón y medio de dosis.

Sin embargo, las imágenes de los ciudadanos recibiendo sus dosis en autobuses han generado críticas como la del secretario científico de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, José Manuel Bautista. A su juicio, suministrar la vacunas en autobuses llenos a «personas aún no inmunes, sin ventilación ni distancia de seguridad no solo puede hacer que siga circulando el virus sino brotes en vacunados».

De acuerdo con una resolución con fecha del 5 de diciembre de la Conselleria de Sanidad valenciana con medidas respecto a la prevención del coronavirus, «en los transportes en autobús se permite hasta el cien por cien de las plazas con separación entre pasajeros si el nivel de ocupación lo permite».

Sin embargo, las voces críticas lamentan que se hayan empleado estos vehículos como punto de vacunación. En países como Estados Unidos se han habilitado autobuses para el suministro de dosis contra el coronavirus.

Watch: Thanks to Dr. Ted Long for introducing the new mobile #COVID19vaccine Clinic. Launching this week, this bus will deliver 150-200 vaccines a day to communities hardest hit by the pandemic.



Stay tuned for more info!#NYCVaxChamp#NYCVaccineForAllpic.twitter.com/YVtN5CK15x