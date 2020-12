Restricciones Navidad: la Generalitat descarta el límite de dos grupos de convivientes en las reuniones

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 18/12/2020 19:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este viernes el decreto de presidencia con las nuevas restricciones para frenar el coronavirus, que entrará en vigor el próximo lunes, 21 de diciembre, hasta el 15 de enero con un cambio respecto a la anunciado este jueves a última hora de la tarde.

El documento recomienda pero no obliga a que los encuentros sociales que se produzcan durante estos días sean de un máximo de dos grupos de convivientes. En concreto, el texto plantea que «la permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará, asimismo, condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En todo caso, se recomienda que de dicho número no formen parte más de dos grupos de convivientes», reza el documento.

Un punto que también atañe a los espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, «sin perjuicio de las excepciones que se establezcan respecto de dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público».

Por lo demás, el decreto recoge la limitación de circulación de personas -el toque de queda- entre las once de la noche y las seis de la mañana, con la única excepción de los días 24 y 31 de diciembre -Nochebuena y Nochevieja- en los que se ampliará el horario nocturno hasta las 00.00h para permitir el regreso a casa, pero no para desplazarse a otros encuentros sociales.

Asimismo, se establece la prohibición de entrar y salir de la Comunidad Valenciana -el cierre perimetral- sin causa justificada, por lo que se eliminan las excepciones previstas inicialmente para los días señalados, que permitían las visitas a familiares o allegados. Eso sí, los viajes entre las tres provincias siguen estando permitidos. El confinamiento fronterizo no afecta a las personas que se desplacen por motivos laborales, por causa mayor o para regresar a su docimilio habitual, como es el caso de los jóvenes que estudian en otras autonomías.