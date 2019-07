Valencia «Las noches del Oceanogràfic» rendirán homenaje a Los Beatles en su programación de este verano La tercera edición del espectáculo se inaugurará el viernes 12 de julio y se mantendrá hasta el 31 de agosto

«Las noches del Oceanogràfic» arranca su tercera edición el viernes 12 de julio. La propuesta actual, que se ha presentado este miércoles en el acuario valenciano, es distinta a años anteriores, ya que esta vez el tiburón es el gran protagonista de la campaña. El nuevo programa también incluye una serie de espectáculos renovados conducidos por la música de Los Beatles. La organización ha explicado que el repertorio contiene tanto temas del grupo como de los miembros en solitario.

Esta propuesta se ha desarrollado en torno al eje central que constituye el tiburón. El objetivo, según David Díaz, director de escena del espectáculo, es dar a conocer esta especie desde un punto de vista novedoso y «ofrecer una visión distinta a la que tenemos habitualmente». El Oceanogràfic también busca enseñar en sus hábitats a más de sus cien ejemplares y veinte especies de tiburones. A esta mezcla también se añaden ingredientes inusuales como el claqué y el hip hop.

Díaz ha recalcado que van a «emprender varios viajes distintos dentro de lo que es la propuesta». El primero, y el más importante, consiste en ver este proyecto desde la inocente mirada de una niña de siete años. También ha mencionado que los delfines son un componente intrínseco en la presentación del proyecto, ya que no pueden «interactuar con tiburones por razones obvias».

«Pienso que hay cosas que son un punto arriesgadas a nivel técnico en escena pero que estamos llevando con mucha naturalidad y creo que se van a resolver perfectamente», según afirma Díaz.

Imagen del grupo de nadadoras en el Oceanográfic - EFE

En la presentación de la propuesta ha intervenido Fernanda Torres, profesional del jazz y del claqué y encargada de formar a bailarinas y de la coordinación de los espectáculos de las «Noches del Oceanogràfic». Torres ha estado al mando de la coreografía de espectáculos como «Here comes the sun» y «Get back», en los que se ha dado mucha importancia al componente rítmico, mientras que en otras secuencias más contemporáneas se ha trabajado sobre todo la parte melódica. El elenco se compone de «bailarines fantásticos, con mucha experiencia, formados aquí en la Comunidad Valenciana», asegura.

El equipo también incluye a un grupo de nadadoras dirigido por Maypi Arias, entrenadora del Club Atlantis Burjassot: «Entre todas ellas forman un equipo de gran trayectoria deportiva dentro de la Comunidad, a nivel autonómico y a nivel nacional».

Por último, ha tomado la palabra Adrián, cofundador de la asociación cultural de hip hop «Lets Grow». El representante de la entidad confirma que uno de los cuatro grupos que componen la asociación estará involucrado en el programa, y ése será el de baile. Adrián hace alusión a la diversidad que presentarán sus espectáculos en el nuevo programa: «Estamos mezclando en las coreografías distintos estilos dentro de la cultura hip hop; bailamos break dance, popping, locking y house dance».

La propuesta artística de «Las Noches» comenzará a las diez y media de la noche y el espectáculo durará entre cuaranta y cincuenta minutos.