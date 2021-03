Mujer y fumadora: la combinación letal del coronavirus

Irene Medina SEGUIR VALENCIA Actualizado: 06/03/2021 11:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las mujeres fumadoras tienen un riesgo mayor de padecer secuelas respiratorias tras superar el coronavirus. En concreto, el sexo femenino y el tabaquismo -tanto en fumadores actuales como en antiguos- son variables clínicas relacionadas con una peor función pulmonar medida por la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono (DLCO, las siglas en inglés de 'diffusing capacity of the lung for carbon monoxide').

Así lo revela un estudio sobre el impacto y los factores de riesgo de padecer secuelas respiratorias post-Covid-19, realizado por el Grupo de Investigación en Infecciones Respiratorias del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) de Valencia.

Además de los factores de riesgo descubiertos para el sexo femenino y el tabaquismo, la investigación también pone el foco en los D-dímeros elevados (fragmento de una proteína que se libera cuando se activa la coagulación de la sangre) para un mayor riesgo de secuelas respiratorias post coronavirus.

Los resultados responden a distintas explicaciones, debido a las características propias del Covid-19. En este sentido, los autores del estudio apuntan que el tabaquismo y las enfermedades respiratorias crónicas que provoca el coronavirus se relacionan con alteraciones de la DLCO. Este hallazgo, por tanto, «puede reflejar la presencia de un daño pulmonar previo o incluso agravado por el Covid-19».

Además, según la investigación, las mujeres tienen más riesgo de tener secuelas en la DLCO, porque diversos estudios muestran que los síntomas persistentes en forma de long-Covid-19 son más prevalentes en ellas. Sin embargo, durante la fase aguda de la enfermedad, son los hombres los que presentan un cuadro más grave.

Sobre los valores de D-dímeros y la relación entre la infección por SARS-CoV-2 y los problemas vasculares y trombóticos, el estudio del IIS La Fe recoge que estos problemas vasculares a nivel pulmonar, en ocasiones, pueden dejar como secuela una alteración del intercambio gaseoso con un deterioro de la DLCO.

Por último, la investigación también muestra que los pacientes con coronavirus que requirieron ingreso en UCI mostraron también una tendencia a tener peor DLCO. «Este grupo de pacientes ha presentado mayor gravedad y es esperable un mayor impacto a nivel respiratorio tras la fase aguda», explican los autores del estudio.

Optimizar los recursos sanitarios

El estudio, que ha sido publicado en 'Annals of the American Thoracic Society', destaca que conocer la magnitud, la frecuencia y los factores de riesgo asociados a las secuelas respiratorias post-Covid-19 es «un elemento clave en el contexto actual».

En concreto, los invesigadores señalan que que identificar de forma temprana a aquellos pacientes que con mayor probabilidad van a tener secuelas respiratorias tras superar la fase aguda del coronavirus es «determinante paraoptimizar los recursos técnicos y humanos en los laboratorios de función pulmonar y en las consultas externas en un momento de máximo estrés del sistema sanitario».

El primer autor del artículo, Raúl Méndez, detalla que «la alta incidencia de casos ha saturado la asistencia clínica en atención primaria y a nivel hospitalario». «Además, la necesidad de controlar y tratar las secuelas de los supervivientes está complicando el trabajo a los laboratorios de función pulmonar y a las consultas externas de Neumología», precisa.

Por este motivo, el estudio del Grupo de Investigación en Infecciones Respiratorias del IIS La Fe ha evaluado las posibles secuelas respiratorias en supervivientes del Covid-19 y las variantes clínicas asociadas.

«Al tratarse de una enfermedad nueva, no existían referencias sobre las posibles secuelas respiratorias, la gravedad o la frecuencia de estas. La DLCO es una medida que se obtiene en el laboratorio de función pulmonar y que es capaz de identificar posibles secuelas o alteraciones en el intercambio gaseoso de los pulmones», añade Méndez.

Con este escenario, se realizó un estudio de seguimiento en la consulta externa de Neumología habilitada para el seguimiento de pacientes con Covid-19 en el que han participado 215 pacientes con diagnóstico confirmado que estuvieron hospitalizados en el Servicio de Neumología de Hospital La Fe o en la UCI. Estas cifras convierten a este trabajo en el mayor estudio hasta la fecha que analiza las secuelas respiratorias del coronavirus mediante el análisis de la DLCO.

Entre los principales resultados cabe destacar que un 24,7 por ciento de los pacientes tenían una alteración de la DLCO. De ellos, un 75,5 por ciento tenían una alteración leve, un 24,5 por ciento una alteración moderada y ninguno tuvo alteración grave.

Para Méndez, estos resultados deben tomarse con cautela, ya que el estudio solo incluyó cuarenta pacientes que requirieron ingreso en UCI, por lo que «se necesitan más estudios y de mayor tamaño para analizar por ejemplo con más detalle las secuelas específicamente en los pacientes de UCI». Además, se desconocen si estas secuelas van a persistir o a remitir a largo plazo.

Conocer las secuelas a largo plazo

Este estudio de seguimiento se ha centrado en el impacto y las variables clínicas asociadas al riesgo de padecer alteraciones respiratorias post-covid. El próximo reto es, según indica Rosario Menéndez, saber su posible extensión o gravedad. «Los objetivos, ahora, serían conocer a más largo plazo si la alteración de la DLCO es permanente o mejora a lo largo del tiempo (seis o doce meses) y los factores asociados a esta posible evolución»,puntualiza.

Dado el impacto de las patologías respiratorias en la población general, ambos especialistas consideran que «sería interesante ampliar la población a estudio con más pacientes procedentes de la UCI y con daño previode la función pulmonar, como por ejemplo pacientes con enfermedades respiratorias crónicas (asma, EPOC, etc.)».

El equipo investigador está integrado por Raúl Méndez, Ana Latorre, Paula González-Jiménez, Laura Feced, Leyre Bouzas, Katheryn Yépez, Ana Ferrando, Enrique Zaldívar-Olmeda, Soledad Reyes y Rosario Menéndez.