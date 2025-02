El juez que investiga el caso de abusos del ex de Mónica Oltra rechaza desimputar a una alto cargo

El juez que investiga a trece cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la gestión que hicieron del caso de abusos a una menor tutelada por parte de un educador -entonces marido de la titular de ese departamento y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra - ha rechazado el sobreseimiento parcial de la causa contra dos de las imputadas.

Las defensas de la directora territorial de Igualdad en Valencia, Carmen Fenollosa, y la psicóloga del centro Niño Jesús -en el que se cometieron los hechos entrre 2016 y 2017- solicitaron el archivo de las diligencias que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tiene abiertas contra ellas por presuntamente encubrir al agresor y desproteger a la víctima , que entonces tenía 15 años.

A esta petición también se habían opuesto tanto la Fiscalía, como la acusación particular -el abogado de la joven, el líder de España 2000, José Luis Roberto-, y la popular, que ejercen Vox y la asociación Gobierna-Te, impulsada por la cofundadora del partido Cristina Seguí.

En un auto al que ha tenido acceso ABC , el magistrado considera que «tales pretensiones de sobreseimiento son prematuras», pues no solo no es el momento procesal para determinar cuáles de los investigados deben ser procesados y cuáles no, sino que «ni siquiera se ha terminado de practicar la actividad investigadora más elemental para poder precisar los hechos acaecidos y muy especialmente, qué papel tuvo o no en los mismos cada uno de los investigados ».

«En tales circunstancias adelantar, formal y materialmente, determinados sobreseimientos sería no solo prematuro, sino como indica el Ministerio Fiscal, también temerario, debiendo entenderse tales pretensiones como una muestra más de exceso defensivo », señala el juez en su escrito.

Fenollosa, que en el momento de los hechos ejercía como directora territorial del departamento autonómico en Castellón, ya protagonizó una tensa declaración ante el instructor, Vicente Ros, hace unas semanas. Tras ese careo, presentó un nuevo escrito -aludiendo al «bloqueo mental» sufrido en sede judicial- para aclarar las fechas en las que dijo que se notificó a Igualdad la orden de alejamiento que un juez ya había dictado -el 28 de julio de 2017- cuando Mónica Oltra ordenó abrir un expediente sobre los fallos que se habían cometido en la gestión de este caso.

No obstante, en las resoluciones posteriores de la Conselleria se indicó que el fin del mismo era verificar el relato de la víctima. Ese documento, que el juez define como «investigación paralela» al igual que lo hizo la sentencia que condenó al educador Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión, fue aportado por Fenollosa pese a que no se le había solicitado. La directora territorial alega que se tramitó «correctamente» y «según el leal saber y entender de los técnicos».

Oltra ha defendido públicamente que conoció el caso por su circunstancia personal el 4 de agosto y no por su condición de consellera. Según el relato escrito de Fenollosa tras verse acorralada por el magistrado durante su interrogatorio y no saber dar respuesta a este baile de fechas, ese fax no llega hasta el 8 de agosto a la dirección territorial porque el número al que se envió estaba equivocado.

Este próximo miércoles y jueves el instructor seguirá tomando declaración al resto de imputados. Será el turno, entre otros, de la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero , que fue quien recibió la orden por parte de la dirigente de Compromís para esclarecer el motivo por el que Igualdad no había actuado pese a los requirimientos que la Fiscalía lleva haciendo desde junio.