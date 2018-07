Ilusionar es conectar

Actualizado: 23/07/2018 20:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se abre una nueva etapa en el Partido Popular a nivel nacional, y cuando se dice nacional, de manera directa o indirecta, como mejor aprecie el lector, también atañerá a las diferentes Comunidades Autónomas.

Como ya adelanté hace un par de semanas en este excelente rincón que me ofrece ABC Comunidad Valenciana, los Congresos nacionales tanto en el PSOE como en el PP, y más cuando se abren a la militancia, suelen dar sorpresas y “el oficialismo o el establishment”, que queda más de ciencia ficción, suele salir derrotado. Ya le ocurrió a Bono contra Zapatero, a Almunia contra Borell, a Chacón contra Rubalcaba y, por último, a Susana Díaz contra Pedro Sánchez. A los populares les ha pasado lo mismo, y el candidato menos esperado ha dado la campanada, tanto hacia el aparato del partido, como al del antiguo Gobierno, y por tanto también a muchos barones autonómicos y provinciales. La receta, y el secreto, siempre está en las bases, escribí hace un par de semanas.

En un congreso y en unas elecciones el que no arriesga y el que no se posiciona o toma partido por alguna de las partes nunca acaba siendo protagonista: puedes ganar o perder, yo personalmente casi siempre me he posicionado en caballo perdedor, me lo tomo como algo romántico, pero es mucho más valiente que esperar y no “mojarse” al sol que más calienta.

Belén Hoyo, Luis Santamaría, Juan Ramón Adsuara, Óscar Gamazo, Adrián Ballester, Begoña Carrasco o Pablo Ruz son algunas de las cabezas visibles valencianas que se “mojaron” por la candidatura de Casado desde el kilómetro cero. Un amigo militante histórico popular me definió, y me parece que de manera muy acertada y divertida, que tomar partido por el en un principio el candidato “outsider” o el que nadie se esperaba era muy “sexy”, muy “rebelde”, a la par que arriesgado. Pues al final la apuesta les ha salido perfecta. Capitales como Valencia, Alicante, Castellón o Elche apostaron fuerte por la candidatura de Casado y eso quiere decir que la militancia tiene ganas de marcha y de ilusionarse por algo nuevo.

Imagen de Pablo Casado durante una entrevista con ABC en Elche - JUAN CARLOS SOLER

Ganar al oficialismo siempre imprime moral y queda muy literario. El secreto está en conectar, es el primer paso para ilusionar. Casado ha hecho una campaña muy de detalles de cara al electorado popular. Referencias desde el primer minuto a contar con María San Gil, visitar Ermua, Alsasua, Pamplona, un plan económico de corte liberal con la mayor bajada de impuestos de la democracia, y múltiples referencias a retornar a los valores de siempre del partido popular, como la defensa de la familia como uno de sus pilares fundamentales. Más si cabe en estos tiempos de ideología “naif” y del relativismo más absoluto. Los gestos múltiples y los detalles siempre han ido dirigidos a la propia militancia y al electorado perdido durante todos estos años. Para conquistar el centro, e incluso el centro izquierda, ya será una segunda etapa.

Esta victoria indica que hay cantera, que hay gente más que preparada, que no siempre ganan los que vienen impuestos o cuentan con padrinos detrás, que ya basta de apoyar a unos o a otros por promesas de cargos o despachos. Repito que lo importante es conectar con la gente. Las imposiciones y más si vienen desde fuera, nunca funcionan. Se acaba una etapa y se abre otra, aire, que en verano nunca viene mal.