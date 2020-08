Política La emisión de misas en À Punt también gana adeptos entre los partidos de izquierda PSPV y Compromís se abren a debatir en las Cortes Valencianas una propuesta que inste a la televisión a mantener las eucaristías o los actos religiosos

Las misas que À Punt ha retransmitido los domingos por la mañana desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus no sólo han tenido éxito entre los espectadores -pasando a ser uno de los espacios más vistos de la cadena con audiencias por encima de la media-, sino que también gana adeptos entre los partidos de izquierda en la Comunidad Valenciana.

La posibilidad de que se mantengan en el tiempo se tratará el próximo 9 de septiembre como uno de los puntos del orden del día en la comisión del Parlamento autonómico, de manera que el posicionamiento de los partidos, aunque no suponga nada en la práctica puesto que no depende de ellos la decisión, resultará en cierto modo relevante por el debate que suscita a nivel interno en cada uno de ellos.

Tras el triunfo de introducir las eucaristías en la parrilla ante las restricciones de movilidad, el Consejo Rector tenía la intención el pasado mayo de cancelar la emisión, pero en una de sus últimas reuniones en junio optó finalmente por mantenerlas hasta que finalizaran las limitaciones de aforo que todavía siguen establecidas.

Ante esta controversia, Ciudadanos decidió presentar una propuesta en las Cortes para pedir que continuaran en la programación de manera indefinida. En ella destacaban que el espacio logró unas audiencias de entre el 4 y el 6,6 por ciento durante los domingos de abril y mayo cuando la media se sitúa alrededor del tres por ciento, tratándose del programa dominical más visto en À Punt sólo por detrás del informativo de mediodía. Así, abogaban por mantener la misa «para alcanzar la mínima rentabilidad» en la cadena, a la vez que remarcaban los pocos costes que ello implica.

Su iniciativa se votará el 9 de septiembre y, aunque el sentido del voto de cada partido no está todavía totalmente claro, parte de la izquierda no se cierra ni mucho menos en banda a sacar adelante un texto que contemple la posibilidad de que las eucaristías sigan en la parrilla de la televisión valenciana. Es el caso, por ejemplo, del PSPV, que presentará una enmienda para que se mantenga la retransmisión de misas en valenciano mientras exista la incerteza para asistir a actos, en este caso religiosos, en recintos cerrados, según comentan desde el grupo.

Fuentes socialistas hacen hincapié en que no son las formaciones las que han de decir a la cadena lo que tiene que hacer respecto a la programación, puesto que para ello existe un Consejo Rector independiente que toma este tipo de decisiones. De modo que proponen un redactado en el que se solicite que este órgano inste a la dirección general.

Algo que comparte Compromís, partidario de «instar», pero no de «ordenar programación». La coalición todavía no tiene claro qué hará puesto que, admiten, no se trata de una cuestión menor. Al igual que en el PSPV, Compromís -especialmente el Bloc- cuenta con una base de votantes católicos o seguidores de las fiestas religiosas de las poblaciones poco desdeñable con el componente, además, de que las eucaristías se emiten en valenciano. De modo que es posible que se decanten por proponer un texto en el que pidan mantener la retransmisión de actos religiosos. Una manera más abstracta de hablar de las misas en la que se incluya la pluralidad de confesiones.

Sea como fuere el redactado final, ambos partidos de izquierdas se muestran dispuestos a debatir sobre el tema. Mientras, Ciudadanos ya anticipa que su intención también es la de pactar, al igual que la del PP, por lo que la formación naranja podría acabar rebajando sus pretensiones de la propuesta inicial.

Podemos se desmarca

Si existe una nota discordante, de hecho, es la de Podemos. «En la situación de urgencia sí que estaba justificado, pero ahora no. La lógica interna de nuestro partido es la apuesta por una televisión laica», indican. El pasado 3 de julio los morados presentaron una propuesta de resolución en las Cortes para instar a À Punt a cancelar la retransmisión de las misas porque, en su opinión, «iba contra el propio libro de estilo de la cadena y no estaba justificado en criterios de patrimonio cultural y tradicional».

Junto a este texto, pidieron explicaciones al Consejo de la Ciudadanía del ente, al cual el Consejo Rector trasladó que se trataba de una decisión «excepcional» por el estado de alarma y que respondía a la demanda de un sector de la población. Este primer órgano tiene previsto elaborar un informe al respecto. Desde Podemos esperarán a las conclusiones para concretar su posicionamiento en el Parlamento autonómico, aunque de entrada insisten en el rechazo.