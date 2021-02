Coronavirus en Valencia: sindicatos de la concertada reclaman incluir a sus alumnos en el plan de refuerzo por la pandemia

D. V. VALENCIA Actualizado: 18/02/2021 11:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sindicato FSIE, el mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en el campo de la enseñanza privada y atención a la diversidad funcional en la Comunidad Valenciana, ha solicitado a la Conselleria de Educación que «deje de lado las excusas» y no deje fuera del programa de refuerzo educativo por la pandemia del coronavirus (#PROA+) a 30.000 alumnos de la concertada y articule una fórmula para incluirlos.

De esta manera, FSIE-CV ha registrado un escrito a Conselleria sugiriéndole que elabore una convocatoria específicapara centros concertados, a semejanza del proceso que se utiliza en el tratamiento de la distribución de fondos destinados al PAM, para evitar que se deje fuera del Programa Proa+ al alumnado de la concertada.

En concreto, el sindicato puntualiza que hay más de 30.000 estudiantes de primero y segundo de la ESO, escolarizados en 174 colegios concertados, que requieren acciones de refuerzo por el Covid-19. Esta convocatoria serviría para que «puedan tener los mismos recursos educativos que los escolarizados en los centros de titularidad de la Conselleria». En la misma línea, FSIE ha solicitado que se incluyan mejoras que permitan contratar nuevos profesores.

Así se ha expresado el sindicato, después de que la Conselleria decidiera «excluir en la Resolución de 21 de diciembre al alumnado más vulnerable educativamente» de la concertada, dentro del Programa de Cooperación Territorial #PROA+ del Ministerio, «que sí lo incluía en su articulado».

A este respecto, FSIE ha explicado que el programa #PROA+ recibe fondos del Ministerio de Educación, provenientes de la Unión Europea, por valor de 4.439.736 euros y 1.839.728 euros, «fondos que la Conselleria ha destinado exclusivamente a centros públicos». En este sentido, ha apuntado que, según el peso de la concertada en el sistema educativo valenciano, a los centros concertados les corresponderían casi 1,5 millones de euros.

Sin embargo, ha lamentado que la Conselleria «hace un uso selectivo de esos fondos, cuando en la resolución del Gobierno se especifica que el objetivo general es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los centros financiados con fondos públicos que afrontan mayor complejidad educativa», ya que «el destinatario último es el alumnado de educación primaria, ESO y Bachillerato de dichos centros, con especial atención a los más vulnerables educativamente».

Así, FSIE ha recordado al conseller de Educación, Vicent Marzà, que Baleares y la Comunidad de Madrid han incluido a los centros concertados en las ayudas. Baleares lo hizo a través de una línea presupuestaria que permite la incorporación de profesionales del ámbito social, y otra que establece un plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar (PAE) con una asignación económica al profesorado participante en forma de gratificación. Por su parte, Madrid establece una dotación económica finalista asignada para el desarrollo del programa, de manera que los centros podrán contratar empresas o entidades con experiencia en acciones e intervención socio-educativa, detalla el sindicato.

FSIE ha explicado que en la Comunidad Valenciana están en marcha los PAM (programas de actuación para la mejora), un instrumento «ya engrasado» para contratar a profesionales que puedan llevar a cabo el Programa #Proa+. De esta manera, la Conselleria «solo tendría que hacer una nueva convocatoria para la concertada, como se hace con los PAM».

«Aún estamos a tiempo de corregir el error, solo necesitamos voluntad política para defender la igualdad de oportunidades, asignando para lo que queda de curso un total de 245 profesores más para 239 IES», ha pedido FSIE.

El sindicato ha añadido que «si no se hace es porque no se quiere». «Tenemos los instrumentos legales y tenemos tiempo todavía», ha sostenido. En la misma línea, ha apuntado que esta situación ha llegado a las Cortes Valencianas mediante una Proposición no de ley de Ciudadanos, en la que proponía modificar la Resolución del 21 de diciembre «para incluir a todos los centros sostenidos con fondos públicos».

«Los alumnos de primero y segundo de la ESO y sus familias no entenderían qué es lo que impide que se puedan beneficiar de estas medidas, cuando en otras comunidades autónomas sí se puede», ha concluido el sindicato.