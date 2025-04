Coronavirus Valencia en directo: el modelo que predice con exactitud cómo se dispararán los casos de COVID-19

Siga en este enlace la última hora de la crisis del coronavirus en la Comunidad Valenciana y el estado de alarma por el COVID-19 de este jueves 26 de marzo. (Toda la información, en directo, en ABC Comunidad Valenciana)

Los jugadores y técnicos del Valencia CF que se contagiaron del coronavirus “ evolucionan favorablemente ”, ha desvelado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras una conversación con el presidente del club Anil Murthy. En la conversación, en la que Puig ha agradecido la donación de material sanitario por parte de Peter Lim , máximo accionista del club, hablaron del estado de salud de los afectados.

La concejal de Unides Podem en el Ayuntamiento de Alicante Vanessa Romero se ha convertido en la primera edil de la ciudad en dar positivo por coronavirus (Covid-19), y desde este miércoles hace la cuarentena en su casa al no tratarse de un caso grave. (Lea la noticia completa aquí)

Un grupo de 17 industriales de Ibi (Alicante) y decenas de particulares desde sus casas, con impresoras 3D , están fabricando miles de pantallas protectoras que donan al personal sanitario y, en general, para la población de riesgo de contagio del coronavirus. (Lea aquí la noticia completa)

La crisis del coronavirus está poniendo a prueba a todos los niveles de la Administración a la hora de gestionar la pandemia. El Gobierno central como mando único fue una de las decisiones más importantes contenidas en el decreto de estado de alarma del pasado 15 de marzo. Pero durante el día a día la respuesta hacia los ciudadanos ha de llegar igualmente de Gobiernos autonómicos y locales. (Lea aquí la información completa)

Los articulistas de ABC Comunidad Valenciana analizan las diferentes derivadas de la crisis del coronavirus. (Lea aquí el artículo de José Luis Torró) .

El drama en la residencia de mayores DomusVi de Alcoy (Alicante) , donde han fallecido 26 personas por el coronavirus , se agudiza y extiende no solo a las familias que han perdido a un ser querido, ya que también entre el resto se viven con angustia estos días de incertidumbre. (Lea aquí la noticia completa)

Bioparc Valencia celebra el nacimiento de una gacela Mhorr (Nanger dama mhorr), el primero durante el estado de alarma y el confinamiento en España por la pandemia del coronavirus . La alegría es doble, porque se trata de una especie en peligro de extinción. (Mire aquí el vídeo del nacimiento)

Mercadona ha anunciado que a partir de este jueves 26 de marzo el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, bomberos y personal de atención social -debidamente acreditados- se sumarán a los colectivos con preferencia para acceder a sus compras en las tiendas. Una medida que ya incluía a mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios. (Lea la información completa aquí)

El Colegio de Abogados de Valencia ha aprobado una serie de medidas extraordinarias de ayuda a sus colegiados, cuyo importe asciende a más de 1.000.000 de euros, para hacer frente a la pandemia COVID-19. Entre ellas, se encuentra la condonación y aplazamientos de las cuotas, según ha informado la institución colegial.

Los sindicatos UGT, CCOO, STAS CSIF y SPPLB en el Ayuntamiento de València han expresado en un comunicado su «malestar y hartazgo» ante las medidas adoptadas «de forma unilateral» por parte de algunas Concejalías y sus Jefaturas de Servicio del consistorio desde el inicio de la crisis del coronavirus y les acusan de incumplir la ley de prevención de riesgos laborales por «no garantizar» la seguridad del personal. En un comunicado conjunto, las centrales sindicales aseguran que, desde el inicio de la crisis del Covid-19, el Ayuntamiento de València no ha contado con los representantes del personal, que no han participado en las decisiones adoptadas. Por ello, avisan que están recabando toda la información para, una vez terminada esta situación, «pedir responsabilidades (ceses y/o dimisiones) y estudiar las posibilidades de remitirlo a Inspección de Trabajo y a los Juzgados».

Los supermercados Mercadona y Consum mantienen suspendida la venta por internet a través de la web por la saturación del servicio, aunque en el primer caso continúa funcionando el servicio para 97 municipios de la provincia de Valencia que dependen del almacén de Vara de Quart. El colapso de este servicio es completo en la telecompra de Mercadona en las áreas que no cubre la "colmena" ubicada en València, que son el resto de la provincia de Valencia, Castellón y Alicante, ya que la cadena no puede comprometerse a realizar nuevas entregas. En el caso de Consum, los envíos a domicilio sí los realiza, aunque no con la prontitud habitual y el servicio se puede retrasar unas horas ya que existen franjas horarias con mayor demanda.

La quincuagésima quinta edición de la Fira del Llibre de Valencia se celebrará del 22 de octubre al 1 de noviembre en los Jardines de Viveros, después de que la organización haya buscado una nueva fecha tras decidir aplazar el período original (del 30 de abril al 10 de mayo) ante la pandemia de coronavirus. El Patronat de la Fundació Fira del Llibre de Valencia ha elegido las nuevas fechas para no solaparse con la campaña del libro de texto ni con otros acontecimientos culturales de la ciudad.

El empresario Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, ha sufragado la puesta a disposición de la Generalitat de 50.000 mascarillas 'FFP2' y 300 termómetros para su distribución a personal de centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad Valenciana que afrontan la pandemia del coronavirus. (Lea la información completa aquí)

«Ante la falta de material tenemos que usar bolsas de basura». La queja llega de un centro de salud de un municipio de la provincia de Valencia pero refleja un sentir general. El de la «desprotección y el desamparo» que han sentido los profesionales sanitarios ante la crisis de la pandemia del coronavirus . De acuerdo con los últimos datos oficiales, en la Comunidad Valenciana hay 485 sanitarios contagiados del COVID-19. (Lea aquí la noticia completa)

Con los trámites administrativos y la actividad educativa y formativa presenciales suspendidos temporalmente, Educación de la Generalitat ha decidido proponer en la Mesa sindical de educación del próximo viernes aplazar un año el calendario de oposiciones en plazas docentes . En el caso del sistema educativo valenciano las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que tenían que arrancar el próximo 18 de junio, quedarían aplazadas hasta junio de 2021. Cabe recordar que se trata de 4.295 plazas, de las cuales 3.575 son de libre acceso. Asimismo, las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria, se aplazarían a 2022. El calendario escolar se mantiene tal y como estaba previsto. Las nuevas fechas de celebración de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se establecerán en una horquilla de días que oscilarán entre el 24 de junio y el 10 de julio. La prueba extraordinaria deberá celebrarse antes del 10 de septiembre, último día para publicar los resultados. En breve se determinarán los días exactos de celebración en la Comunidad Valenciana. (Lea la información detallada aquí)

La Conselleria de Economía Sostenible, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y los once institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana están movilizando al tejido industrial para garantizar el abastecimiento de productos sanitarios homologados (mascarillas, geles hidroalcohólicos, viseras…) así como para desarrollar de nuevas soluciones innovadoras que ayuden a paliar la carestía de éstos. (Lea la información completa aquí)

El presidente de la Generalitat , Ximo Puig , se ha pronunciado este miércoles sobre la polémica generada ayer martes por unas afirmaciones de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que han hecho estallar al colectivo de sanitarios valencianos llegando a pedir su dimisión. (Lea la información completa aquí)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado h an detenido a 123 personas y han emitido 14.368 propuestas de sanción en la Comunidad Valenciana por incumplimientos relacionados con el estado de alarma. Solo durante el día de ayer, la Guardia Civil detuvo a cinco personas y notificó 1.190 propuestas de sanción, mientras que la Policía Nacional detuvo a tres personas y denunció a otras 768.

El número de trabajadores afectados por medidas de suspensión temporal de empleo (ERTE) por la crisis del coronavirus asciende a 120.066 , con un total de 19.221 expedientes presentados en la Comunidad Valenciana hasta ahora. En la Dirección General de Trabajo se han solicitado 177 ERTE para 20.045 empleados, en la Dirección Territorial de Valencia han sido 9.342 (50.898 trabajadores), en la de Alicante 7.323 expedientes (37.495 afectados) y en la de Castellón 2.379 (11.628).

Los hospitales de la Comunidad Valenciana y el Instituto de Medicina Legal recibirán a lo largo de este miércoles 1.366.800 mascarillas quirúrgicas , 103.480 mascarillas FPP2 (de altísimo nivel), 92.000 guantes y equipos de protección, y a las residencias llegarán 315.520 mascarillas quirúrgicas y 85.000 guantes. Además, se distribuirán 200.000 mascarillas para los servicios sociales de los ayuntamientos y para la atención de personas que dejaron de asistir a los centros de día, se encuentran en sus casas y necesitan esa ayuda a domicilio.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este miércoles que ya han encargado más aviones con material sanitario de China para reforzar la atención del coronavirus , un segundo este fin de semana y otro para la próxima con la intención de compartirlo con otras comunidades autónomas.

La práctica totalidad de la actividad de distribución de bebidas y alimentación a la hostelería ha quedado afectada por el cierre de los bares, restaurantes y hoteles, y solo sigue en activo un porcentaje mínimo de clientes, que son gasolineras y pequeñas tiendas de alimentación . Así lo asegura la Asociación de Empresas de Distribución de Bebidas y Alimentación a hostelería de la Comunidad Valenciana (Adislev), que considera los ERTE «el instrumento más idóneo», ya que permite el ajuste temporal de las plantillas a la actividad y evita los despidos. Este sector de la distribución está compuesto por pequeñas y medianas empresas , familiares en su mayoría, que están haciendo «todo lo posible» por mantener sus plantillas y que por el momento están implementando medidas de flexibilidad laboral.

Treinta y nueve españoles que, en su mayoría, estaban de vacaciones en Bali (Indonesia) acaban de regresar a consecuencia de la pandemia del coronavirus tras más de 32 horas de viaje en un avión que ha hecho escala en Tailandia, India, Rusia y Lituania antes de aterrizar en Alicante . Estas personas, que desde Alicante ya se dirigen a sus domicilios repartidos por todo el país, han llegado a bordo de un vuelo chárter que, poco después de tomar tierra, vuelve a la capital lituana , Vilna, con un pasaje repleto de nacionales de ese país que estaban en España. Además de los 39 españoles que estaban en la paradisiaca Bali, en el aparato han viajado 31 españoles que residían en Vilna, la inmensa mayoría estudiantes del programa Erasmus, por lo que el número de viajeros se ha elevado a 70.

El diputado del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas y alcalde de Rafal (Alicante), Manuel Pineda, ha decidido volver a la consulta para ayudar en la lucha contra el coronavirus: «Es aquí donde considero que tengo que estar para poder ayudar, no solamente al sistema sanitario, sino a todas aquellas personas que pueden tener esa sensación de incertidumbre y que necesitan nuestra ayuda». (Lea la información completa aquí)

Consum ha instalado mamparas de metacrilato de seguridad en la línea de cajas del cien por cien de su red comercial, para proteger a sus trabajadores y clientes ante la pandemia de COVID-19. Este proceso se inició el sábado 21 de marzo, cuando se instalaron las primeras mamparas en 180 supermercados, y se ha prolongado hasta el 24 de marzo, cuando se ha completado la instalación de estas mamparas de seguridad, en cajas alternas , «ya que así se está atendiendo a los clientes para garantizar la distancia de seguridad», explica la cooperativa valenciana en un comunicado. (Lea la informaicón completa aquí)

Eurocaja Rural, sensible a los difíciles momentos que está atravesando la sociedad, ha decidido condonar el pago del alquiler a las familias ya adheridas al Fondo Social de Viviendas (FSV), mientras dure el actual estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. (Lea la información completa aquí)

La Diputación de Castellón y la gerencia del Hospital Provincial trabajan de forma coordinada para garantizar que los enfermos oncológicos de la provincia puedan recibir en sus hogares los medicamentos que necesitan sin necesidad de realizar desplazamiento alguno. Serán los voluntarios de Protección Civil de la Diputación, dependientes del Consorcio Provincial de Bomberos, los que llevarán estos fármacos a las personas que los necesiten, residan donde residan. Los voluntarios también están preparados para realizar otras labores de abastecimiento en los pueblos .

El Gobierno ha declarado como servicio esencial un total de 370 alojamientos turísticos de todo el país para atender a trabajadores de sectores específicos , ocho de ellos en la Comunidad Valenciana. En Alicante son el Alicante Hills, Apartamentos El Plantío Golf Resort, Hotel Goya Alicante y Hotel del Golf Playa; en Castellón, Hotel Real de la capital de La Plana; en Cullera, Hotel Imperial e Imperial II y en Valencia, NH Colón.

El regimiento de defensa NBQ (nuclear, biológica y química), con sede en Paterna (Valencia) , el único con estas capacidades en el Ejército de Tierra español, está participando en labores de descontaminación de instalaciones críticas en diversos puntos de España. Según ha explicado a EFE el teniente coronel José Luis Munielo, jefe de este regimiento, el mismo dispone de cerca de 300 hombres y mujeres especializados en la detección de agentes tóxicos y la descontaminación de materiales y equipos.

Un grupo de vecinas de Alzira (Valencia) empiezan este miércoles a coser 400 mascarillas para el personal sanitario del Hospital de La Ribera, en la localidad, después de una semana de gestiones. Tras ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Alzira, pronto fueron más de 20 cosedoras interesadas en colaborar de forma desinteresada, una cifra que aumentó considerablemente. Para ofrecer un producto apto y con el material adecuado , el grupo contó con asesoramiento del hospital, que les facilitó el tejido. Una vez estén acabadas serán esterilizadas y se entregarán en el hospital.

La mayoría de las inmobiliarias de la Comunitat Valenciana descarta realizar despidos permanentes o cierres definitivos de negocio durante las próximas tres semanas de vigencia del estado de alarma. Sin embargo, la práctica totalidad de ellas cree que la crisis hace «inviable» el desarrollo de su actividad, por lo que reclama al Gobierno de España su inclusión explícita en el decreto, cuyas medidas considera «insuficientes». Son las principales conclusiones de la encuesta realizada este martes a sus asociados por la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL). El 97,5% opta por el teletrabajo y un 55,6% se plantea un ERTE .

La Comunidad Valenciana ha registrado este miércoles 449 nuevos casos de coronavirus y 28 muertes, por lo que el balance total desde que comenzó la pandemia se sitúa en 2.616 positivos y 143 fallecimientos. 1.071 personas se encuentran ingresadas en hospitales, 198 en la UCI, mientras 44 han sido dadas de alta . Además, se han contabilizado casos en 45 residencias de ancianos en todo el territorio y 485 profesionales sanitarios se han contagiado de la enfermedad. (Lea la información completa aquí)

El Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha comunicado a la empresa pública que no acepta «ni la negociación ni la imposición» de ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) , una de las medidas planteadas tras la pérdida del 93 % del pasaje y la reducción del servicio en un 45 %. Considera que es el Ayuntamiento, al tratarse de una empresa municipal, el que tiene que «amparar esas pérdidas, no los trabajadores», según ha afirmado a EFE el presidente del Comité, Gabriel de las Muelas. Un ajuste de empleo para el mes de abril que afectaría a 366 conductores de unos 1.200 -que suponen el 90 % de la plantilla-, contando con un 20 % que está de baja por enfermedad. Según el presidente del Comité, también se ha planteado una reducción del salario del 10 % para los empleados que no entren en el ERTE, y para ello la empresa argumenta unas pérdidas económicas de 9 millones de euros por la caída de viajeros.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha durante la pasada noche y en la madrugada de este miércoles la II Fase de la Operación Ruta de la Seda, consistente en repartir el material de protección frente al coronavirus , llegado este martes desde China, tanto entre las residencias de mayores como a los hospitales de la Comunitat. Cerca de la una de la madrugada salía el primer convoy con destino a las residencias de Castellón . Una vez confeccionados los lotes, Sanidad repartirá el material entre los distintos departamentos de salud y personal de las brigadas de la Agencia de Emergencias hará lo mismo con las residencias. (Lea la información completa aquí)

Cae la noche en Valencia y bajo las luces todavía encendidas de unas Fallas suspendidas por el coronavirus, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja regresan a sus casas tras una jornada intensa. No son las ocho de la tarde, pero su vestimenta los delata y los vecinos de un barrio de la ciudad -que han sido testigos de un esfuerzo titánico- no dudan en arrancar en aplausos desde sus balcones. Es la otra cara de esta pandemia que también ha obligado a adaptar la asistencia a personas vulnerables y que nos recuerda que no todos pueden permitirse el lujo de llenar el carro del supermercado hasta los topes en tiempos difíciles. (Lea el artículo completo aquí)

«Nos llevan al matadero y estamos cayendo como moscas». El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana denunció este martes la falta de medios de protección de los que dispone este colectivo para protegerse de la pandemia del coronavirus . De acuerdo con los últimos datos oficiales de la Generalitat, en la región hay 414 sanitarios que han dado positivo por COVID-19 sobre un total de 2.167 casos diagnosticados. (Lea aquí la noticia completa)

La Policía Nacional ha detenido en Mislata (Valencia) a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito de lesiones tras supuestamente apuñalar a su compañero de piso, de 29, durante una discusión motivada porque la víctima intentaba evitar que el agresor y su pareja salieran a la calle dada la situación de estado de alarma por el coronavirus y porque ella, además, presentaba tos. (Lea aquí la noticia completa)

La brigada judicial de la Policía Nacional de Alicante investiga la muerte este lunes de dos hombres de 40 y 44 años que, al parecer, participaron en una fiesta -en pleno estado de alarma por el coronavirus- el pasado sábado en un domicilio particular en la que ingirieron alcohol etílico mezclado con refrescos. Otro joven de 28 años permanece ingresado en observación en el hospital por el mismo motivo. (Lea aquí la noticia completa)

La consellera de Sanidad, Ana Barceló , lamentó anoche que se hayan malinterpretado sus afirmaciones sobre que puede haber profesionales contagiados de coronavirus a través de familiares, amigos o viajes. Sindicatos y Colegios de Médicos denuncian la falta de medios de un colectivo que ya suma 414 contagiados en la Comunidad Valenciana. (Lea aquí la información completa)

El modelo epidemiológico SIR , basado en ecuaciones, ha logrado predecir con exactitud la evolución de afectados por coronavirus en España a tres días vistas. El sistema de predicción empleado por el Instituto de Matemática Interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia pronosticó el pasado domingo (el último día que se publicó su informe), que la previsión de casos reportados de COVID-19 sería de 38.281 contagiados a fecha de 24 de marzo. El acierto fue prácticamente pleno. De hecho, la cifra real difundida por el Ministerio de Sanidad fue de 39.673. El mismo informe fija en una horquilla situada entre el 20 de mayo y el 6 de junio el pico máximo del coronavirus en España. Para entonces, las matemáticas esperan que en nuestro país haya más de 800.000 infectados . Pese a que sus previsiones se han cumplido hasta la fecha, el Instituto de Matemática Interdisciplinar ha decidido suspender temporalmente la publicación de sus informes mientras trabaja en un nuevo modelo que incluya más información para ajustar todavías más sus predicciones. (Lea aquí la noticia completa)

La Comunidad Valenciana suma 2.167 casos positivos de coronavirus , según los últimos datos difundidos por la Generalitat. Desde el comienzo de la pandemia se ha registrado 115 muertes por el COVID-19. Los profesionales sanitatarios (414 contagiados) y las residencias (203 infectados entre residentes y trabajadores) son los dos colectivos más afectados por la enfermedad. (Lea aquí la noticia completa)