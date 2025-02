Coronavirus Valencia en directo: la Generalitat ampliará las restricciones hasta después de Navidad

21:02

La incidencia acumulada del Covid-19 se dispara esta semana en el setenta por ciento de las principales localidades. [Lea la información completa aquí]

20.38

Más de 270 localidades de la Comunidad Valenciana suman nuevos contagios en cuatro días. [Lea la información completa aquí]

20:15

El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia trabaja en un nuevo procedimiento fiable y económico. [Lea la información completa aquí]

19:54

La Navidad ha llegado este domingo a la Plaza Séneca de Alicante con la apertura de un mercado de artesanía y una exposición infantil tematizada . Los 30 puestos ocupan unos 600 m2 y el 50% de los tendereres son de artesanos de la provincia. El recinto cuenta con medidas para la prevención de la Covid-19, como una cámara que controla que el aforo máximo sea de 260 personas. Al llegar a este número, se establece un turno de espera para evitar aglomeraciones.

19:20

El nuevo decreto incluirá las excepciones previstas para los seis días más señalados de las fiestas. [Lea la información completa aquí]

18:41

La patronal cerámica Ascer ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 «no garantizan la recuperación de la economía española» ni «el impulso a la productividad y competitividad que esta necesita», y ha considerado que «no es momento de subir impuestos». Según un comunicado de Ascer, las cuentas españolas para 2021 reflejan « una alta dependencia» de los fondos europeos , por lo que, de no cumplirse las previsiones, la «inconsistencia» de los Presupuestos «es aún mayor». En un escenario «marcado por la incertidumbre», los Presupuestos para 2021 «no se sostienen, ya que parten de una situación macroeconómica con previsiones ya desfasadas ante la intensidad de la segunda ola» de la Covid-19, indica Ascer. Además, la patronal azulejera opina que las estimaciones de recaudación son «demasiado optimistas», dado que el agravamiento de la pandemia está paralizando actividades y servicios, lo que redunda en menos ingresos vía impuesto de sociedades, IVA e IRPF. [Más información sobre el covid aquí]

18:13

El Gobierno considera que la marcha de la asociación 'Policías por la Libertad' en Valencia no cumplió con las medidas de seguridad por el coronavirus. [Lea la información completa aquí]

17:40

La Generalitat Valenciana y los representantes de la Asamblea de la acampada del ocio nocturno -formada por 55 asociaciones- se reunirán este lunes, 30 de noviembre, para abordar y negociar el plan de rescate del sector del ocio y los espectáculos , una cita que el colectivo ha definido como un «segundo paso en el proceso de diálogo» y que «pone de manifiesto el compromiso de la Generalitat con el proceso negociador». El objetivo de las negociaciones es «salvar el mayor número posible de empresas y trabajadores del sector del ocio, después de casi nueve meses de actividad suspendida » y están dirigidas a «recuperar la actividad diurna de estas empresas y la inyección de ayudas económicas directas», ha indicado la organización en un comunicado. [Más información sobre el covid aquí]

17:09

La Policía Local de Alicante ha impuesto este sábado por la noche, dentro del operativo anti covid, 28 denuncias por incumplir el toque de queda y no llevar mascarillas, dos sanciones a locales de ocio por no guardar las distancias entre las mesas, y ha disuelto cinco fiestas en viviendas cuyo ruido molestaba al vecindario. El edil de Seguridad, José Ramón González, ha afirmado que el balance del fin de semana «ha sido positivo, se nota un importante descenso de los botellones, y de las quejas de ruidos en viviendas», por lo que lo ha agradecido a los ciudadanos su comportamiento. [Más información sobre el covid aquí]

16:40

«Cada tienda que echa el cierre es un pedacito de nuestra ciudad que se pierde en el olvido». [Lea el artículo completo aquí]

15.10

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo que «en las próximas semanas nos jugamos una parte fundamental de lo que serán los primeros meses de 2021» y ha defendido que «no se trata de acelerar, sino de mantener las restricciones y de actuar con serenidad» . El jefe del Consell ha insistido en que «estamos en pandemia» aunque los datos «son más positivos». Por ello, ha insistido en tener «más prudencia que nunca». [Más información sobre el covid aquí]

14:23

Los médicos de Atención Primaria afrontan «ilusionados» la futura campaña de vacunación pese a que siguen «en precario». [Lea la información completa aquí]

14:00

Los psicólogos están viendo un aumento en sus consultas de pacientes que narran sueños vinculados a la crisis. [Lea la información completa aquí]

13:19

Solo Canarias, Galicia y Melilla presentan un índice de reproducción superior al de las tres provincias valencianas. [Lea la información completa aquí]

12:40

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado la concesión de los 4 millones en ayudas para la adaptación de la actividad o la reorientación de la capacidad productiva hacia la luchas contra la covid-19 a veinte empresas de la industria manufacturera valenciana, el 80 % pequeñas empresas : 14 de la provincia de Valencia, 5 de la de Alicante y una de Castellón. Por sectores, destacan las empresas textiles , que representan el 50 % del total, seguidas del sector alimentario, químico, de fabricación de productos farmacéuticos, y de caucho y plásticos, entre otros, que han reorientado su actividad a productos Covid-19. [Más información sobre el covid aquí]

12:19

La capital del Turia es la ciudad que concentra un mayor número de positivos, casi cuadruplicando a Alicante, en segundo lugar. [Lea la información completa aquí]

11:53

Los contagios bajan casi dos puntos y las hospitalizaciones también se reducen, aunque el descenso más tímido se produce en las UCI. [Lea la información completa aquí]

11:32

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha levantado un total de 90 propuestas de sanción a asistentes a la manifestación convocada por la asociación 'Policías por la Libertad' por incumplir las medidas sanitarias y no llevar mascarilla, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. Además, abrirá un expediente sancionador a las dos personas que comunicaron la protesta a la administración porque firmaron una declaración responsable -en la que, entre otros asuntos, se comprometían a respetar las medidas sanitarias- que posteriormente han incumplido. La marcha recorrió este sábado las calles del centro de Valencia contra la «imposición de la mascarillas» y la gestión del coronavirus por parte del Gobierno. Aunque en la convocatoria se indicaba a los participantes que portasen mascarilla, buena parte de los manifestantes no la llevaban o la usaban de manera inadecuada. [Más información sobre el covid aquí]

11:15

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) y el Ayuntamiento de Valencia han anunciado que la carrera San Silvestre Popular Valenciana , que este año celebraba su 37 edición, no se celebrará en 2020 por las actuales restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. La prueba no podrá llevarse a cabo ya que las medidas restrictivas de la Covid-19 impiden la celebración de acontecimientos multitudinarios ni albergar público en los mismos con el objetivo de prevenir cualquier posible contagio. Esta gran cita ludico-deportivo tiene lugar cada año el 30 de diciembre y reúne en el centro de Valencia a miles de personas - 17.000 el año pasado - de la ciudad y de otras muchas localidades de toda la Comunidad Valenciana. [Más información sobre el covid aquí]

11:00

El Defensor del paciente ha instado a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre la residencia de mayores de Benirredrà en la que se ha registrado un brote de coronavirus con 94 personas contagiadas y seis fallecidos. Según el escrito remitido la Fiscalía por la presidenta de esta institución, Carmen Flores, para ponerle en conocimiento de los hechos, « no basta con que la administración intervenga , esto no puede continuar así, son demasiadas residencias, demasiados infectados y demasiados muertos». Asegura que «no» se cansan de repetirse cómo han fallecido, si los habían enviado a hospitales y cómo se han infectado y resalta que «las residencias deberían tener una seguridad escrupulosa porque los ancianos no se infectan solos». [Más información sobre el covid aquí]

10:45

10:30

10:15

10:00

«Quitarse la mascarilla tal vez sea opcional dentro de dos años». El doctor Pedro Cavadas , que no ha ocultado su escepticismo respecto a los plazos que ha ofrecido el Gobierno respecto a la vacuna del coronavirus , tampoco se muestra especialmente optimisma sobre los avances en la lucha contra la pandemia que permitan a la población prescindir de la protección facial cuyo uso resulta obligatorio en España desde el pasado mes de mayo. [Más información y vídeo en este enlace]

09:45

La Generalitat decretará la próxima semana la prórroga de las restricciones ante el coronavirus . La Comunidad Valenciana presenta la peor evolución de la pandemia del Covid-19 en el último mes, con la tasa de positividad más alta de España. Además, la región encabeza la cifra de ingresos en la UCI de enfermos afectados por el coronavirus en la última semana. Así, la Generalitat mantendrá más allá del 9 de diciembre las limitaciones de aforos en bares y comercios, el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana y el toque de queda nocturno. En paralelo, el Gobierno que preside Ximo Puig planea relajar algunas de las restricciones para las fechas más señaladas de las fiestas de Navidad. [Más información en este enlace]

09:30

El 61 por ciento de los focos de Covid-19 se han producido en la provincia de Valencia, mientras que siete de cada diez provienen de encuentros sociales. [Lea aquí la noticia completa]

09:15

09:00

Ximo Puig llama a la «corresponsabilidad» para no perder «lo que hemos avanzado» durante estos meses. [Lea aquí la información completa]

08:45

La Comunidad Valenciana notificó dieciséis nuevos focos de Covid-19 este sábado y ninguno supera la decena de positivos. [Mapa y listado en este enlace]

08:30

La Comunidad Valenciana registró este sábado 1.202 contagios y dieciséis nuevos brotes de Covid-19 . [Lea aquí la noticia completa]

08:15

La región acumula este año cuatro periodos en los que se ha detectado un aumento de los fallecimientos. [Más información en este enlace]

08:00

La autonomía que preside Ximo Puig presenta la tasa más alta de positivos por Covid-19 de España y encabeza los nuevos ingresos en la UCI. [Lea aquí la información completa]