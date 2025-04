Coronavirus Valencia en directo: el COVID-19 no frena la curva y se cobra 310 muertos a la espera del pico máximo

Una ola de frío invernal en pleno confinamiento por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus. La Comunitat Valenciana se encuentra este martes en aviso por lluvias generalizadas y persistentes, sobre todo por la mañana, que pueden ir acompañadas de nieve en Castellón, según la predicción de la Aemet. [Lea aquí la noticia completa]

El número de muertos por coronavirus en la Comunidad Valenciana ha aumentado un cincuenta por ciento. Los 43 fallecidos por el COVID-19 reportados este lunes suponen un salto cuantitativo respecto a la media de la semana anterior, que dejó una media de veintiocho muertos al día como consecuencia de la pandemia. La Generalitat teme que el pico de casos de COVID-19 y cree que lo peor está por llegar.

Una orden transmitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana avisando de que se iba a realizar el test del coronavirus a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Adscrita de la Generalitat, las Policías Locales, Policía Portuaria y los funcionarios de Prisiones, ha suscitado una gran confusión y ha colapsado el teléfono de Sanidad facilitado para esta prueba, que es inviable realizar para todos.

La Policía ha detenido a un hombre de 54 años por un intento de robo en una farmacia de Valencia , en la que amenazó al empleado con cortarle el cuello si no le entregaba el dinero, en pleno estado de alarma . El atracador, ante la negativa de su víctima, le ha gritado que iba a matarle y «rajarle el cuello », a la vez que le decía haber estado seis años en la cárcel y que le daba igual todo, mientras hacia el gesto de cortarle el cuello con el dedo.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ( Coapi ) de Valencia ha informado que las notarías , atendiendo a su condición de servicio público de interés general , deben permanecer abiertas en todo el territorio español y realizarán actividades "prioritarias e inaplazables" como las relacionadas con la financiación bancaria, la firma de préstamos hipotecarios y las pólizas de crédito .

Una comunidad de vecinos de Torrevieja se han tomado con humor la cuarentena y el confinamiento emulando a los protagonistas de la serie televisiva « Aquí no hay quien viva » y cantando como ellos la sintonía del programa gesticulando y saludando por las ventanas . La idea ha suscitado interés en las redes sociales, donde el vídeo se ha reproducido más de 600.000 veces en poco tiempo. Además de verlo, los internautas han añadido múltiples comentarios al compartirlo con otros.

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà , ha remitido una carta al ministro, Luis Planas , para que inste a la Comisión Europea a poner en marcha iniciativas " urgentes " para el sector de la flor cortada y la planta ornamental, por la actual crisis de consumo y de producción debido al coronavirus.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ( UME ) están este lunes movilizados en "puntos sensibles y estructuras críticas" de 16 localidades de la Comunitat Valenciana por el estado de alarma. Los militares se han desplegado en residencias de mayores , superficies comerciales , estaciones, centros de salud y comisarías de policía de ocho municipios de Valencia, dos de Castellón y seis de Alicante, según la programación del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD).

El Sindicato Médico ha denunciado la «falta de medicinas a nivel de cuidados intensivos» entre las que cita la «anestesia para sedar a los enferemos graves de coronavirus» en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. En concreto, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas , ha explicado que estas carencias se han detectado este mismo lunes en «varios puntos de España» y ha especificado los casos del Hospital General de Castellón y en el Hospital General de Alicante .

La Conselleria de Economía coordina un proyecto de fabricación de seis millones de mascarillas quirúrgicas a gran escala en empresas de la Comunitat Valenciana, con la previsión de elaborar unas 25.000 unidades diarias por compañía para luchar contra el coronavirus .

El Palau de les Arts inicia a partir de este martes un ciclo con las producciones de ópera de mayor éxito en la historia del teatro que se emitirá en abierto y gratuita desde su página web gracias a la colaboración de Unitel GmbH & Co.KG, copropietaria de las grabaciones.

La Fundación del Valencia CF ha cedido 50 apartamentos para atender las necesidades de los trabajadores sanitarios durante la emergencia del coronavirus . Esta donación se suma a los 12 respiradores destinados por Inditex a la sanidad valenciana, que espera recibir nuevos envíos de China con material durante esta semana. Así lo ha anunciado el 'president', Ximo Puig , tras una reunión para coordinar el material contra el Covid-19, agradeciendo la voluntad de cooperación de la multinacional gallega. "Esta semana podremos garantizar absolutamente todo el material a los sanitarios", ha aseverado posteriormente en una entrevista en 'À Punt Notícies'.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha sido cuestionado este lunes en À Punt sobre si algo ha podido fallar en la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana, donde ya han muerto 73 personas por coronavirus . El jefe del Consell ha afirmado que «en algún momento ha podido haber alguna cosa que no ha sido correcta» , aunque ha evitado concretar el qué, añadiendo que eso «se verá y evaluará en el futuro».

la Policía Local de Alicante ha empezado a controlar el tiempo que duran los paseos de los perros en los parques y avenidas emblemáticas de la ciudad y ha pedido de nuevo a los ciudadanos que extremen las medidas y no salgan de sus casas para frenar los contagios y poder hacer frente al Covid-19.

Una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para reducir el contagio del COVID-19 es evitar el contacto con personas y objetos. En el caso de los Terminales Punto de Venta (TPVs), una de las formas de evitar este contacto es incrementar el límite del importe contactless por debajo del cual no se requiere la introducción del PIN, con el objeto de reducir el número de veces en las que el titular tiene que tocar el terminal para introducir el PIN y completar la transacción.

El Hospital de Alicante ha confirmado oficialmente este lunes que el funcionario de prisiones de segunda actividad destinado en la cárcel de Fontcalent fallecido el domingo fue por coronavirus, lo que supone la segunda muerte en el ámbito penitenciario tras el fallecimiento, la semana pasada, de una reclusa de 78 años.

Personal investigador de la Unidad Mixta en Imagen Biomédica de FISABIO (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana) y el CIPF (Centro de Investigación Príncipe Felipe) ha creado una base de datos en abierto para aplicar Inteligencia Artificial en la detección precoz de neumonía provocada por el COVID-19 a partir de una radiografía simple de tórax.

La Conselleria de Economía Sostenible ha acumulado hasta el domingo un total de 31.648 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a 187.294 trabajadores , datos que suponen 4.949 peticiones más que el viernes y 29.306 empleados afectados más. Si la primera semana con las medidas extraordinarias de estado de alarma la Comunitat Valenciana era de 73.961 trabajadores afectados, en los últimos cinco días, hasta el viernes, se sumaron más de 84.000 personas a la lista.

Un hombre de 55 años de edad ha sido detenido en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Valencia porque tenía prohibido acercarse a la ciudad tras una agresión sexual . Agentes de la Policía Nacional lo han descubierto al abordarlo por incumplir el estado de alarma por el coronavirus.

Altruismo para combatir la pandemia del coronavirus . Un juzgado de València ha autorizado de forma extraordinaria la rehabilitación de la actividad productiva de una empresa textil de Carcaixent en concurso de acreedores para que pueda fabricar de forma altruista prendas de protección, como batas y mascarillas, para el personal sanitario y otros profesionales.

La Conselleria de Economía Sostenible está liderando un proyecto que permite la fabricación de mascarillas quirúrgicas a gran escala en las empresas de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, (Ivace), la Asociación de Empresarios del Textil de la Comunidad Valenciana, (Ateval), y del Instituto Tecnológico Textil Aitex. El centro tecnológico prevé la fabricación aproximada de seis millones de mascarillas quirúrgicas , con una producción de 25.000 unidades diarias por empresa.

La Generalitat se encuentra negociando la posibilidad de traer a médicos de otros países a la Comunidad Valenciana para reforzar la plantilla del personal sanitario en la lucha contra el coronavirus. La consellera del ramo, Ana Barceló, ha confirmado este lunes que las gestiones las está llevando a cabo el presidente, Ximo Puig, en primera persona y que no sabe si existen reticencias por parte del Ejecutivo central, como apuntan algunas fuentes.

La Comunidad Valenciana ya ha superado la barrera de los 5.000 casos de coronavirus y la de los 300 muertos. Tras el notable aumento de contagios comunicado ayer domingo -750 en un día-, los nuevos positivos se han reducido a los 326 en las últimas horas, lo cual no quiere decir que se haya alcanzado el pico del COVID-19.

Ante la detección de algunas situaciones de recriminación hacia estas personas mientras circulan por la vía pública, CCOO PV reclama una mayor información por parte de las instituciones públicas sobre su circunstancia de legalidad, con el objectivo de trasladar un mensaje de respeto y comprensión.

Un total de 43 muertos por coronavirus en un solo día en la Comunidad Valenciana, que elevan a 310 los fallecidos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Mientras, se han registrado otros 326 casos positivos, con lo que total de contagiados son ya 5.110. En estos momentos, 336 de los 2.042 pacientes ingresados se encuentran en la UCI . Mientras, hasta la fecha 185 pacientes infectados han recibido el alta. La Generalitat todavía no ha podido fijar cuándo será posible determinar el pico del COVID-19 en la Comunidad Valenciana.

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha liderado el desarrollo de un nuevo ventilador mecánico, listo ya para su rápida producción industrial y que contribuiría así a dotar de estos dispositivos a los hospitales para el tratamiento de pacientes afectados con COVID-19 .

José Luis Torró analiza en la sección de Opinión de ABC Comunidad Valenciana la gestión del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias .

Es una de las imágenes del estado de alarma del coronavirus. Soldados del Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército, popularmente conocidos como los 'boinas verdes' , recorrieron este domingo algunas de las zonas habitualmente más concurridas de la turística y ahora vacía Benidorm (Alicante), entre ellas las playas y las calles preferidas de bares de los británicos (la zona guiri).

La Generalitat Valenciana ha habilitado un acceso en la página web de la Conselleria de Sanidad para solicitar cita en el caso de tener síntomas relacionados con el coronavirus .

Mercadona ha difundido este sábado un vídeo para rendir homenaje a sus 90.000 empleados, a sus 1.700 proveedores y sus plantillas y al sector primario, «que estamos ayudando, junto a toda la cadena alimentaria, a alimentar a España y un poco a Portugal». En definitiva, más de 600.000 personas a las que el presidente de Mercadona, Juan Roig , lanza un mensaje de confianza frente a la crisis de la pandemia del coronavirus: «Esto no tiene que parar. Esto pasará» .

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , exige al Gobierno adelantos del FLA extraordinario y de la liquidación del modelo de financiación por 2.200 millones de euros.

Agentes de la Policía Local de Valencia detuvieron el pasado fin de semana a un hombre de 28 años tras sorprenderle con más de un kilo de marihuana oculto en el portamaletas de su motocicleta, con la que circulaba además por la ciudad incumpliendo el confinamiento decretado por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus .

Primer funcionario de Instituciones Penitenciarias de España que pierde la vida a causa del Covid-19 . Un empleado público de 66 años que trabajaba en la cárcel alicantina de Fontcalent murió este domingo por el coronavirus, según informaron fuentes sindicales.

La Conselleria de Sanidad difundió este sábado catorce recomendaciones sobre cómo actuar en casa si se está contagiado por coronavirus .

Guillem Bertomeu analiza en su columna de la sección de Opinión de ABC Comunidad Valenciana la crisis del coronavirus y el escenario de futuro una vez se supere pandemia.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y senador territorial del PP Alberto Fabra , evoluciona de forma "muy favorable" de su afección respiratoria producida por el contagio del Covid-19 y ha despertado de la sedación.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que agrupa a las principales compañías de la Comunidad Valenciana, ha hecho pública este domingo su oposición a la parada de toda actividad económica no esencial acordada por el Consejo de Ministros, que traerá, han dicho, " efectos devastadores" para la economía , al tiempo que ha vuelto a solicitar "medidas urgentes para preservar la actividad económica y mantener el empleo".

Una compra que le ha resultado cara por vulnerar las restricciones de movilidad del estado de alarma por el COVID-19 . Un hombre ha sido multado con mil euros en Elche (Alicante) al ser interceptado mientras paseaba por la calle y aducir a los agentes que se dirigía a un supermercado lejano a su domicilio "a comprar Nocilla".

El tiempo en Valencia en el arranque de la tercera semana de confinamiento por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus estará marcado por las lluvias y una drástica caída de las temperaturas.

Un matrimonio de Madrid con tres hijos menores de seis años y la asistenta fueron sorprendidos este domingo por la mañana en una playa clausurada de Jávea (Alicante), por lo que se enfrentan a una sanción económica por vulnerar el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La Comunidad Valenciana no se contabiliza en este momento como una de las que cuentan con las UCI colapsadas de manera generalizada por la pandemia del COVID-19 . Todavía no se encuentran al límite, pero esta situación sí podría llegar a lo largo de la semana. La autonomía aún no ha alcanzado el pico de contagios por coronavirus, de modo que los casos seguirán en aumento los próximos días según las previsiones. Hasta ayer, se contabilizaban 4.784 positivos y 267 muertos . Son varios los hospitales de la región que han duplicado o triplicado la capacidad de sus UCI y los sindicatos denuncian que la saturación afecta especialmente a los centros de menor tamaño, que ya han tenido que derivar pacientes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , explicó en su última comparecencia que para reconvertir espacios en UCI, como se esta haciendo con muchos quirófanos, se necesitan los respiradores que lle

El número de casos positivos de coronavirus alcanzó este domingo su máximo diario desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana, con 750 nuevos contagios y un incremento del cincuenta por ciento. La curva sigue al alza y de momento no hay previsión de cuándo se podrá alcanzar el pico. La Generalitat atribuye el dato al aumento de los test realizados para detectar la enfermedad mediante pruebas de diagnóstico PCR. En la actualidad, la Comunidad Valenciana suma 4.784 casos positivos , de los cuales 1.874 se encuentran ingresados en el hospital y 309 de ellos en la UCI. Mientras, el número de muertos asciende a 267 (198 en la última semana). [Lea aquí la noticia completa]