Educación Ciudadanos reta a Marzà a dar datos de demanda de religión islámica y aplicar ese criterio a la concertada Compromís culpa a PP y PSOE de tener que impartir la asignatura musulmana por no haber cambiado la ley estatal

Ciudadanos ha exhortado al conseller de Educació, Vicent Marzà, a que "ofrezca los datos concretos de demanda para estudiar la religión musulmana en los centros valencianos" y ha defendido un modelo de escuela pública laica.

La diputada autonómica Mercedes Ventura ha solicitado información sobre los distintos convenios, si es que los hay, con las comunidades musulmanas de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha manifestado que si en la Comunitat "se quiere implantar" la asignatura en función de la demanda, "ese criterio debería aplicarse igualmente para mantener la escuela concertada, un modelo que cientos de familias valencianas reclaman para sus hijos y que el conseller Marzà se empeña en suprimir por intereses partidistas".

«Xenofobía»

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, Ignasi Garcia, ha echado la culpa al PP y al PSOE de que ahora la Conselleria de Educación que gobiernan los nacionalistas tengan la obligación de impartir la confesión islámica y la adventista en los centros escolares. "La religión no debe estar en las aulas" porque, a su juicio, "el adoctrinamiento en una fe no debe formar parte de la educación pública que se ofrece en las escuelas". No obstante, ha recordado que "existe una ley estatal, que ni populares ni socialistas han querido modificar, que obliga a ofrecer las diferentes religiones con las que el estado tiene acuerdo".

En ese contexto, ha considerado "cínicas y xenófobas" las declaraciones de la diputada autonómica del Partido Popular, Beatriz Gascó, y la diputada provincial, Elena Vicente, quienes calificaron de "impositiva y sectaria" la inclusión de la religión islámica en los colegios. A su juicio, evidenciaron no solo "su racismo y su xenofobia", sino también su "cinismo e hipocresía".

En este sentido, Garcia ha aclarado que "desde el año 1996 hay firmados acuerdos con varias confesiones religiosas para que, en el supuesto de que haya demanda de alguna de ellas, se tenga que ofrecer en las aulas". Por lo tanto, lo que hace el Consell es "dar respuesta a una demanda porque hay una ley que obliga que sea así".

De hecho, ha puntualizado que en otros territorios del Estado "hace años que se enseñan varias confesiones religiosas en sus aulas, no es ninguna novedad ni ha habido ninguna polémica".