Camps: «Desde que me fui en la Comunidad Valenciana no hay un Gobierno como Dios manda»

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha celebrado este martes la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de archivar la causa en la que estaba procesado por presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 en València y ha afirmado que seguirá defendiéndose en el resto de causas en las que está inmerso "con la misma tranquilidad y la misma serenidad" con la que lo ha venido haciendo.

Tras conocer el archivo de la causa, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y en contra del criterio de la jueza instructora del caso, Camps ha convocado a los medios y ha reiterado que ha intentado siempre "hacer lo mejor para los valencianos, por el interés general y por el bien común", al tiempo que ha criticado que "el nivel político ha bajado hasta niveles incomprensibles".

"Desde que dejé la Presidencia de la Generalitat ya no ha vuelto a tener la Comunitat Valenciana un Gobierno como Dios manda, al servicio de los valencianos, que sepa estar a la altura de los valencianos", ha dicho.

De hecho, ha dedicado buena parte de su alocución a criticar que el actual 'president', el socialista Ximo Puig, "utilice a la Abogacía de la Generalitat para perseguir a los adversarios políticos", algo que ha calificado como "atroz". Ha recordado que "el único recurso que se presentó con escrito de acusación pidiendo 7 años de cárcel y 50 millones de euros de indemnización y 20 años de inhabilitación para cargo público ha sido el propio Ximo Puig porque la Fiscalía Anticorripción decidió que no tenía sentido continuar con la causa".

Ha denunciado la "campaña extraordinaria" contra su persona y el PP por parte del PSPV, ha recordado que hace 10 años fue absuelto en la conocida como causa de los trajes y fue recurrida al Supremo "por el propio Ximo Puig, de su puño y letra" y tras archivarse se le condenó a pagar costas de la defensa "que a día de hoy no ha hecho, es un moroso".

"Ya no utiliza abogados privados, utiliza a la Abogacía de la Generalitat que pagamos entre todos, eso me parece escandaloso, que utilice los servicios jurídicos de la Administración autonómica en contra de los que fuimos presidentes de la Comunitat Valenciana, esto no creo que ocurra en ninguna parte del mundo civilizado", ha indicado, para agregar que "lo que tendría que hacer hoy mismo es irse de la Presidencia de la Generalitat automáticamente" y las costas "las tendría que pagar de su bolsillo".

"No creo que los valencianos tengamos el presidente que nos merecemos", ha continuado Camps, que ha criticado la "poca categoría personal y política".

Asimismo, preguntado por las causas que aún tiene pendientes en los juzgados, ha señalado que seguirá defendiéndose y espera "estar a la altura" manteniendo "el temple, el equilibrio" y defendiendo siempre su gestión frente a declaraciones "sin pruebas" que son "meras especulaciones".

Ha subrayado que "no hay peor colaborador de la justicia que quien miente a la justicia" y ha citado explícitamente al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y al que fuera máximo responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, que "vinieron a mentir" y cuyas declaraciones quedan ahora "enterradas" y desacreditadas con este auto de archivo.