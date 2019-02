Valls acusa a Sánchez de no recibirle: «Yo siempre he sido muy leal a los socialdemócratas» Cree que sería «un drama» que el PP no consiguiera representación en el Ayuntamiento de Barcelona el 26M y envía un mensaje a Albert Rivera: «Debe recuperar la centralidad»

El candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha lamentado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha llamado desde el verano de 2018, y ni siquiera le ha recibido, a pesar de que se lo ha pedido formalmente. “No espero reciprocidad” -ha dicho antes de relatar las veces que le recibió siendo primer ministro y Sánchez líder de la oposición- “pero si no quiere verme, no quiere verme”.

“Yo siempre he sido muy leal a los socialdemócratas en Europa, y lo fui con Pedro Sánchez. Yo he pedido verlo, pero no pasa nada”, ha indicado.

En un encuentro con el Foro Arekuna en Barcelona, Valls ha explicado que un gobernante es “prisionero” de las promesas que le permitieron llegar al poder y puso un ejemplo “muy claro”: Del mismo modo que David Camerón ganó las elecciones prometiendo un referéndum sobre el Brexit que acabó con su carrera política, para Sánchez “depender de los independentistas es muy peligroso”. “Cuando se junta el juicio del ‘procés’ y la negociación de los Presupuestos, la situación es difícil”, ha añadido en referencia a las enmiendas a la totalidad anunciadas hoy por ERC y PDECAT al proyecto de cuentas públicas de Sánchez para este 2019. “Si los independentistas votan los Presupuestos, para Sánchez será un problema. Si no los votan, será un problema”, ha manifestado.

El ex primer ministro francés y exlíder del Partido Socialista Francés también ha dedicado tiempo ha reflexionar sobre la crisis de la socialdemocracia en general y sus efectos sobre España. “El PSC lidera demasiadas veces la política del PSOE: si el PSC termina con un ‘tripartit’ liderado por Colau, en el resto de España las consecuencias serían brutales”.

«El peligro es la alianza de Colau con independentistas»

Manuel Valls ha explicado que en Barcelona el 26 de mayo se celebrarán las elecciones municipales más importantes de la Democracia. “Si Barcelona cae en manos de una alianza de (Ada) Colau y los independentistas tendrá consecuencias en Barcelona, España y Europa”, ha advertido: “El futuro de Barcelona no pasa por el eje derechas e izquierdas, y ese error puede impedir la suma de partidos que podrían sumar”, ha dicho en referencia a una alianza de centro derecha y centro izquierda al margen de los extremismos.

“No pediré nada a la señora Colau, es la gran responsable de la degradación de Barcelona”, ha dicho antes de pronunciarse sobre la posibilidad de que Vox consiga representación en la Ciudad Condal, y sobre que su apoyo sea necesario para ser alcalde: “Prefiero perder las elecciones a pactar con extremistas”.

En cualquier caso, ha exigido que el mismo rechazo que cosecha Vox se aplique al discurso supremacista de Joaquim Torra, de Nuria de Gispert o del independentismo.

Para el aspirante a alcalde, la respuesta pasa por un acuerdo de centro derecha y centro izquierda, y por eso cree “necesario” que el Ayuntamiento de Barcelona tengan fuerza “los tres grandes partidos nacionales”. En este sentido, considera que “sería un drama si el PP no entra en el Ayuntamiento” y cree “muy preocupante el nivel del PP en Cataluña”. Sobre Ciudadanos, avala la apuesta por pactar a derechas y a izquierdas, pero envía un mensaje a Albert Rivera: “Ciudadanos debe recuperar la centralidad”

Barcelona, su ciudad

El aspirante a alcalde considera que Barcelona es “la otra gran ciudad española”, una ciudad “que también habla al mundo hispanohablante” y una ciudad que en caso de caer en manos del independentismo “les daría una plataforma que hoy no les da Cataluña”.

“Lo expliqué en una tribuna en ABC el domingo: venir aquí no fue una decisión fácil. Lo de Barcelona es tan importante... yo no voy a repetir mi carrera política”, ha añadido antes de precisar: “lo más bonito es ser alcalde, y más serlo de Barcelona ”.