Valents se presenta en público: «No abandonaremos a los catalanes, no daremos ni un paso atrás» La nueva formación, que llena el Born Centre de Cultura, insiste en unir el voto constitucionalista y quiere que el independentismo no condicione las instituciones

«Empieza todo. Se ha acabado agachar la cabeza». Con lemas como este, Valents había convocado este sábado a la ciudadanía para presentar en público su proyecto político de unidad constitucionalista en Cataluña . Aunque serán las urnas las que avalarán el nuevo partido, más de 300 de personas, las máximas permitidas en el recinto del Born Centre Cultural de Barcelona, han arropado la propuesta en un acto en el que los impulsores del proyecto han ratificado su compromiso de trabajar para todos los catalanes y contra los nacionalismos.

Eva Parera, la cara más visible del nuevo partido, ha querido empezar su discurso dejando claro su « compromiso firme: no nos marcharemos de Cataluña, no abandonaremos a los catalanes» . Fuentes de la formación puntualizan a ABC que se ven intercediendo en la política estatal, y no descartan una candidatura en el Congreso por ejemplo, pero sin crear facciones territoriales que vayan más allá del territorio catalán.

«Aquí seguiremos, no daremos ni un paso atrás», ha continuado la que lidera la agrupación local de Valents en el Ayuntamiento de Barcelona. Parera, que también será la alcaldable de la formación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023, ha criticado que «Cataluña no les pertenece a unos, tenemos que interiorizar este concepto».

"La UPN catalana"

«Las divisiones nos debilitan, nos hacen más pobres. El independentismo ha conseguido dividir a los adversarios», ha recordado Parera, que ha recordado que solo se puede dar la vuelta a la difícil situación actual «de una manera: sumando, sumando, sumando fuerzas, siglas y partidos . O reaccionamos ya de una vez o la decadencia de Cataluña será muy difícil de revertir». Además, Parera ha asegurado que «para que todo el mundo lo tenga claro: bienvenidos a la UPN catalana» .

Joan López Alegre, otro de sus promotores y antiguo diputado por el PP, ha reiterado las intenciones de Valents y ha insistido en que "la estabilidad, la unidad y la concordia es la receta para hacer frente a la decadencia de Cataluña". López Alegre ha puesto énfasis en problemas actuales como la okupación, el gasto de las instituciones para la causa independentista o la fuga de empresas. «Los verdaderos exiliados no están ni en Waterloo ni en Suiza. Son los empresarios que han tenido que huir por el separatismo», ha espetado.

El politólogo y consultor Juan Arza, que ha sido el encargado de presentar el acto, ha destacado que Valents «es el proyecto que la sociedad catalana, y me atrevo a decir que también la española, necesita». Él mismo, además, también ha hecho hincapié en que la formación presentada este sábado «no pretende convertirse en una parte más de la partidocracia. No va a salir de Cataluña y se va a dedicar en exclusiva a defender a los catalanes constitucionalistas».

Contra quienes quieran destruir España

Los impulsores de Valents también han remarcado que uno de sus objetivos es que el Gobierno no vuelva a depender de partidos «que quieren destruir España» . Las líneas maestras del programa, que se han conocido hoy, inciden en que partidos independentistas como JpC, ERC, la CUP o Bildu «chantajean, son desleales y utilizan su poder para atacar a los ciudadanos que no piensan como ellos».

Paula Añó, una de las primeras en intervenir en la puesta en escena, ha conseguido el primer gran aplauso del evento al defender que quiere «una Barcelona en la que me pueda atrever a decir ¡Viva el Rey! ». «El independentismo vencerá si estamos separados. sí ha sabido unirse… y 'ho tornaran a fer' (en alusión a la frase de Jordi Cuixart durante el juicio por el 1-O)».

La formación, de hecho, hace énfasis en que quiere estar presente en todas las administraciones catalanas y por ello ha contado con intervenciones de representantes de todas las provincias , excepto de Lérida, ya que Jorge Soler, uno de sus fichajes y que encabezó las listas por Lérida de Cs, no ha podido participar por el acto por culpa del Covid. Sí lo ha hecho Jean Castel, uno de los históricos cargos de Cs en Gerona y que se ha sumado a Valents, que ha clamado por la unión del constitucionalismo «para acabar con el nacionalismo, para tener un nuevo fondo de oportunidades». « No hemos llegado para poner tiritas sino soluciones a cada problema», ha añadido.

Desde Tarragona ha intervenido Carlos Calderón , que había sido candidato con Centrats per Tarragona y que ha cosechado un puñado de aplausos con su claro mensaje: "Somos buenos, somos valientes, hemos venido a echar a los malos, a quedarnos y a hacer daño". Además ha recordado que "la república no existe, no hay estructuras de estado ni el mundo nos mira. Esto ha sido la gran estafa catalana". "Venimos sobrados de ilusión y cargados de razones", ha sentenciado.

Yeray Mellado, uno de los más jóvenes del equipo y que presidió la plataforma constitucionalista universitaria S'ha Acabat!, también ha estado sobre el escenario para recordar que «estamos aquí por la libertad y la igualdad». « No estamos aquí para conseguir un par o tres diputados. Estamos para ganar, para gobernar y para defender a todos los catalanes», ha remarcado, al tiempo que ha hecho un llamamiento para implicar a los más jóvenes: «tenemos que implicarnos en política, no se cambian las cosas desde el sofá».

Arropados por el constitucionalismo

El colectivo ha escogido el Born Centre de Cultura i Memòria, un equipamiento del centro de Barcelona cargado de historia y que en los últimos años ha sido utilizado especialmente por el independentismo y que supone el perfecto ejemplo de lo que quiere conseguir la formación: acabar con la apropiación por parte de determinados colectivos de algunos espacios o instituciones. «Ningún lugar de Cataluña es exclusivo del independentismo; Cataluña es de todos», remarcan en este sentido.

Entre el público no han fallado responsables de Sociedad Civil Catalana, Convivencia Cívica Catalana, S'ha Acabat!, Club Tocqueville, Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia o Empresaris de Catalunya, entre otros.

Tras la puesta en escena de hoy, Valents se pone manos a la obra para celebrar en un mes un congreso fundacional y empezar a trabajar para estar presente en los 947 municipios catalanes. Para la nueva formación esto es imprescindible para que en ellos se respete la ley y la gestión se centre en las competencias propias de los municipios y no en ser, como hasta ahora, altavoces sectarios e inútiles del independentismo, según explican.