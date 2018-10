El PDECat «no ve posible» apoyar los presupuestos de Sánchez «El incremento del salario mínimo lo puede aprobar el Consejo de Ministros la próxima semana», advierte el diputado Ferran Bel antes de apuntar que esta propuesta supone un chantaje del Ejecutivo socialista

Miquel Vera

Barcelona Actualizado: 11/10/2018 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El independentismo catalán sigue dandole largas al Gobierno cuando se le pregunta por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estadodel año que viene. Este mediodía ha sido el PDECat quien ha descartado aprobarlos dada la «situación actual». Así las cosas, el diputado en el Congreso Ferran Bel ha advertido que su voto favorable sigue condicionado a «la situación de los presos» y a una eventua propuesta de referéndum de «autodeterminación» para Cataluña.

«En la situación actual, si no cambia nada, yo no veo posible que el PDECat pueda votar a favor de los presupuestos», ha asegurado en rueda de prensa en Barcelona. «El presidente Sánchez debería ser honesto con Cataluña y presentar una propuesta concreta, pero ahora no estamos en este escenario», ha apuntado Bel.

Asimismo, el diputado en las Cortes también ha matizado que la propuesta que haga el gobierno español debe ser «factible y asumible» y se ha mostrado convencido de que el ejecutivo de Sánchez tiene la «competencia» de pactar un referéndum acordado para Cataluña. «Evidentemente nos sentaremos a dialogar y lo primero que pondremos sobre la mesa es la situación de los presos políticos. No debemos poner ningún tipo de limitación al diálogo», ha recordado.

Sobre el incremento del salario mínimo acordado por el PSOE y Podemos, Ferran Bel ha celebrado la propuesta pero ha recriminado al Gobierno que utilice los presupuestos para introducir medidas que se pueden aprobar a través de reales decretos, de manera mucho más rápida. «El incremento del salario mínimo lo puede aprobar el Consejo de Ministros la próxima semana, y si lo hace, nosotros le apoyaremos. El PSOE está poniendo medidas que no deberían ir necesariamente a los presupuestos para forzar a alguien que si no los vota, vaya en contra del incremento del salario mínimo».