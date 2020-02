Jaume Roures (Mediapro) ficha al preso Joaquim Forn para que trabaje en sus servicios legales El empresario catalán, muy alineado con el proceso independentista, organizó el centro de prensa del 1-O

ABC Barcelona Actualizado: 17/02/2020 12:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exconsejero de Interior de Carles Puigdemont, Joaquim Forn, se incorporará al equipo de la empresa Mediapro, de Jaume Roures, como especialista en asuntos legales. Así lo ha explicado este lunes el presidente de la compañía audiovisual con sede en Barcelona, quien ha detallado que el preso condenado por el Supremo se encargará de los temas relacionados con las regulaciones europeas.

«Vendrá a encargarse del departamento legal en una materia en la que estamos inmersos en la que no tenemos especialistas. Tiene libertad durante 12,5 horas al día de lunes a viernes, podrá salir a hacer reuniones o lo que haga falta, no tengo ni idea de las vigilancias y no nos piden nada a nosotros más allá de que trabaje y cumpla sus horarios, estamos ejerciendo el artículo 25 de la Constitución», ha detallado el empresario en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Según Roures, Forn trabajará en cuestiones relacionadas con las regulaciones europeas para el mercado audiovisual.Forn, fue condenado a 10 años y medio de prisión por sedición y solicitó la semana pasada salir de prisión entre semana tras haber recibido una oferta laboral. Desde ese momento se especuló sobre la empresa «catalana» en la que iba a trabajar, finalmente, se ha confirmado que será en la catalana Mediapro, famosa por sus retransmisiones deportivas por canales de su propiedad como GOL o beIN SPORTS.

Mediapro y el 1-O

La compañía de Roures está públicamente alineada con el «procés» y en durante el referéndum independentista del 1-O organizó el Centro Internacional de Prensa para los medios internacionales que se desplazaron hasta Cataluña para cubrir la consulta ilegal. Desde allí comparecieron los responsables del Govern encargados de la organización, los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.