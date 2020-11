Iceta llama a defender con «la cabeza alta» los acuerdos con Bildu y ERC El líder del PSC asegura que solo desde el «sectarismo político» no se pueden aprobar los PGE

ABC BARCELONA Actualizado: 28/11/2020 15:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSC cree que solo el "sectarismo político" explica que un "no" a los presupuestos generales del Estado (PGE) en plena pandemia de la Covid-19 y llama a defender "con la cabeza alta" los pactos alcanzados por el Gobierno con fuerzas independentistas como ERC o EH Bildu.

"Ha habido mucho griterío sobre quién los vota (los PGE) y me sabe mal, porque creo que el gran griterío tendría que ser por quién no los vota. Porque no votarlos significa desconocer la dificultad que atraviesa nuestro país y estar más guiado por el sectarismo político que por el esfuerzo conjunto de construcción", ha afirmado el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

Iceta ha intervenido este sábado en el Consell Nacional del PSC, que aprobará el borrador de programa electoral elaborado por la dirección y que se complementará con aportaciones de las federaciones territoriales del partido, así como con sugerencias de asociaciones de diversos sectores.

También ha participado en el encuentro el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha coincidido en que "todo el mundo" debería votar a favor del proyecto presupuestario del Gobierno, dado el contexto "de crisis y pandemia".

Además, Illa ha replicado, sin mencionarla explícitamente, a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que acusa al Ejecutivo central de querer perjudicar a su comunidad al acordar con ERC que se explorará una armonización fiscal de las autonomías en tributos como el de patrimonio, que Madrid tiene bonificado.

"Son unas cuentas pensadas para toda España, porque es verdad que Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid", ha apuntado el ministro.

Más directo ha sido Iceta, que ha advertido de que los socialistas catalanes no están dispuestos a que unas comunidades tengan que "resarcir" a otras que han decidido, en el marco que la ley les permite, bajar los impuestos. "Esto sería y está siendo profundamente inequitativo e insolidario", ha resuelto el primer secretario del PSC.

Sobre el caso concreto de los tributos que podrían verse afectado por la armonización fiscal, Iceta ha detallado que el PSC está en contra de una comunidad autónoma pueda "eliminar" impuestos como el de sucesiones y donaciones porque esto significa "contribuir a la desfiscalización del Estado y a la debilitación del Estado del bienestar".

Por este motivo, el dirigente socialista ha anunciado que será "beligerante" contra todo aquél que propugne una rebaja fiscal, que en su opinión carece de más sentido que nunca en un contexto de crisis económica y social como el de la COVID-19, cuando lo que hace falta es movilizar recursos para estimular la economía y ayudar a los colectivos más afectados.

Iceta también se ha vuelto a referir a la polémica abierta desde algunos sectores por el apoyo de ERC y EH Bildu al proyecto presupuestario del Gobierno de coalición que comparten PSOE y Unidas Podemos.

Para el líder del PSC, es una "magnífica" noticia que los partidos independentistas se impliquen en la gobernabilidad del Estado y, por ese motivo, ha pedido a los socialistas catalanes que defiendan "con la cabeza bien alta" los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Nosotros queremos a todos los partidos trabajando lealmente dentro de las instituciones y celebramos que algunos que quizás hace unos años no compartían ese criterio lo hayan abrazado y lo hagan de la forma más leal y colaborativa posible", ha zanjado Iceta, informa Efe.