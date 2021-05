El centro derecha ve la repetición electoral en Cataluña como oportunidad de mejora Vox y Cs no temen un efecto Ayuso y el PP lo fía a la participación, si hay urnas en julio

El 50,7 por ciento de los catalanes cree que, finalmente, pese a las discrepancias entre los tres grupos independentistas, ERC, Junts y la CUP conseguirán superar una investidura y formar, directa o indirectamente, un nuevo gobierno autonómico. Así lo recoge, al menos, el estudio 3314 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una encuestra realizada posteriormente a las elecciones del 14 de febrero, dado a conocer este jueves por el ente público que dirige José Félix Tezanos.

Sin embargo, este u otro acuerdo tiene que darse, con la elección de un presidente de la Generalitat mediante, antes del próximo 26 de mayo. Si no, se convocarán elecciones autonómicas automáticamente. Una repetición de las del 14-F que se fijarán 47 días (no 54, al ser una repetición electoral y no una nueva convocatoria) después del 26 de mayo, es decir, a mediados del mes de julio. En verano.

Si las urnas vuelven a los colegios electorales catalanes en julio, los tres partidos que se sitúan desde el centro a la derecha en el ámbito constitucionalista, de Cs a Vox, pasando por el PP, tendrán su primera oportunidad para reconfigurarse, tras el mal resultado del 14-F, y lo harán con la experiencia de las elecciones regionales del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Altas expectativas

Vox, que en los comicios de febrero obtuvo 11 escaños y entró por primera vez en el Parlamento catalán, se situó como la cuarta fuerza política, por delante, no solo de Cs (6 escaños) y el PP (3), sino también de la CUP (9) y de los comunes (8). Ignacio Garriga, su líder en Cataluña, señala a ABC que el partido está preparado para concurrir a unas nuevas elecciones y no tiene duda de que su formación «revalidará la primera posición como fuerza nacional».

Respecto a la posibilidad de que las recientes elecciones en Madrid tengan un efecto directo en el bloque constitucionalista en Cataluña, sobre todo en la formación naranja que desapareció de la Asamblea regional, su candidato, Carlos Carrizosa, apunta a este diario que no solo no espera un efecto negativo sino que, en caso de una repetición electoral en julio, Cs saldrá reforzada de las urnas.

«Cs nació en Cataluña y la dinámica política no es igual que en Madrid. Creo que tenemos un suelo muy alto, al que llegamos el 14-F. Si hay repetición electoral, nos irá bien», apunta. En este sentido, Carrizosa no teme por una posible absorción del PP.

Son estos, los populares catalanes, los que podrían sacar más partido al supuesto efecto Ayuso y mejorar el mal resultado obtenido el 14-F. Las elecciones de julio se afrontarían como una segunda vuelta, en clave regional, y para confirmar la subida demoscópica al PP en toda España.

Así, las direcciones de los tres partidos del centro derecha constitucionalista en Cataluña consideran que mejorarían sus resultados cosechados el 14-F. Además, en la sede del PSC trabajan con una probable subida de los socialistas en caso de repetición electoral y un desgaste de ERC y Junts, que pagarían electoralmente, por un lado, la imposibilidad de formar gobierno y, por otro, la subida de la participación, que en febrero superó por poco el 50 por ciento.

Está por ver si estos augurios supondrían la derrota de los independentistas y su salida de la Generalitat. Al menos, totalmente. Al fin y al cabo, la fórmula preferida por los catalanes para el Govern catalán, según el CIS, es un tripartito formado por el PSC, ERC y los comunes, así lo quiere el 31,2 por ciento de los encuestados. Queda lejos, por lo tanto, la petición que Carrizosa envió ayer a Salvador Illa en sede parlamentaria: «Si hay nuevas elecciones, planteémonos ganar a los independentistas y salir del bucle infinito».