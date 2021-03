Aragonès advierte a Puigdemont que la Generalitat es «indelegable» y no aceptará «tutelas» El presidenciable de ERC pide coordinar las instituciones, el «exilio» y las entidades para lograr la independencia «Estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo. Es cuestión de voluntad. Compartimos objetivos»

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha protagonizado hoy la segunda parte del debate de investidura iniciado el viernes. De nuevo, el republicano ha centrado su intervención en presionar a Junts para que sume sus votos a los de la CUP y permita la formación de un Govern que ha denominado, insistentemente, «la nueva Generalitat republicana». Aragonès también ha dedicado buena parte de sus palabras a hablar de Puigdemont y del rol que debe desempeñar a partir de ahora.

«Es imprescindible coordinar estrategias, y eso será posible si se reconocen todos los espacios, tanto dentro de Cataluña como en el exilio, pero también si se pone en valor el liderazgo de las instituciones de Cataluña, este parlamento, este gobierno, y su presidente, que tienen una responsabilidad indelegable e insustituible», ha aseverado Aragonès en un tono bastante duro tras advertir que no aceptará «sustituciones ni tutelas».

«Estoy seguro de que nos pondremos de acuerdo. Es cuestión de voluntad. Compartimos objetivos. No se entendería que no fuéramos capaces de sumar», ha agregado el republicano consciente de que, en estos momentos, su segundo intento de alcanzar la presidencia de la Generalitat está condenado al fracaso, ya que ERC únicamente ha sumado los nueve escaños de la CUP a sus 33 diputados. «Las discrepancias son mínimas», ha prometido, con todo, Aragonès, antes de asegurar que Cataluña no puede permitirse más meses de espera viendo cómo el independentismo habla «de sí mismo».

ERC reivindica la mesa Gobierno-Generalitat

El presidenciable de ERC también ha aprovechado su intervención para exponer y reivindicar la estrategia de ERC en relación con el proceso independentista, destacando la importancia de la «mesa de diálogo» Gobierno-Generalitat pactada con el PSOE. «Sería une error que el independentismo no usara esta fuerza ante un Estado que nunca hasta ahora había accedido a sentarse en una mesa con la Generalitat, donde pondremos el referéndum de autodeterminación. Sería un error no aprovecharlo para conseguir la amnistía», ha resaltado.

«El objetivo de esta negociación ha de ser que el conjunto de presos y exiliados sean personas libres y conseguir que la ciudadanía de Cataluña vote en libertad si quiere un Estado independiente. Este es el objetivo de una negociación muy difícil, por eso no debemos dejar de crear alternativas, por si no lo logramos, en lugar de dar un paso atrás, demos dos adelante», ha añadido el candidato republicano.

Discurso social citando a Puigdemont

Además de exponer el estado de las negociaciones con sus socios de actual gobierno en funciones, Aragonès ha vuelto ha hablar este martes de ayudas sociales, políticas económicas, educativas y de dependencia. En definitiva, del programa de rescate social pactado con la CUP a cambio de sus votos que el actual vicepresidente en funciones a cifrado en 700 millones de euros. No en vano, Aragonès ha asegurado que Cataluña vive un momento de crisis social al que el independentismo debe hacer frente si quiere aumentar su respaldo social.

«Si soy independentista es porque quiero mejorar la vida de todos, voten lo que voten, vengan de donde vengan», ha añadido Aragonès tras destacar que todos los catalanes tienen «los mismos derechos y deberes». «No son palabras mías, pero las suscribo, son palabras del presidente Carles Puigdemont», ha añadido el candidato a la presidencia, que ha intentado seducir a Junts citando a su líder en un momento en el que la negociación se ha convertido, de nuevo, en el enésimo pulso entre Esquerra y los herederos de Convergència por la hegemonía del catalanismo.