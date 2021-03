Las 5 opciones de ERC para desatascar la investidura: del cambio de candidato al PSC y la repetición electoral El bloqueo impuesto por Junts podría abrir nuevos escenarios para los republicanos para evitar un callejón sin salida

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 29/03/2021 14:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La decisión de Junts de mantener su negativa a investir al republicano Pere Aragonès como presidente de la Generalitat puede conducir la política catalana a un callejón sin salida. Por el momento, ERC insiste en la necesidad de formar gobierno de forma urgente, no obstante, las insistentes negativas del partido de Puigdemont podrían conducir a Esquerra a plantearse recorrer uno -o varios- de los caminos que enumeramos a continuación.

Opción 1: Mantener la candidatura de Aragonès, seguir negociando y celebrar un segundo debate este martes

A pesar de las negativas de Junts, los republicanos consideran posible lograr un pacto, por ello, Pere Aragonès mantiene su intención de presentarse mañana a la segunda sesión del debate de investidura iniciado el viernes. En la segunda fase ya no hace falta mayoría absoluta para ser elegido presidente, sino que bastaría con más votos a favor que en contra. En este contexto ganan valor las abstenciones. Con todo, la aritmética actual del Parlament hace casi imposible la investidura del republicano sin el aval de Junts.

Presentándose de nuevo, aunque sea sin los apoyos suficientes para ser elegido, Aragonès aumenta la presión sobre Junts, algo que le puede ayudar en las negociaciones. No obstante, un nuevo fracaso puede desanimar a ERC en su primer intento de alcanzar la Generalitat desde la restauración de la democracia. Por contra, en Junts parecen dispuestos a resistir la presión para que cedan y faciliten la formación del Govern. Además, a diferencia de lo que ocurrió en anteriores ocasiones, en estos momentos las entidades secesionistas (ANC, CDR...) no están presionando desde las calles a favor de un acuerdo rápido, algo que da más margen a Junts para desplegar su estrategia de desgaste.

Opción 2: suspender el debate de mañana y seguir negociando con Junts de forma

La semana pasada Junts per Catalunya recomendó a Aragonès que no se presentara en la segunda sesión del debate de investidura. Así lo expresó el diputado Albert Batet en el Parlament donde, de manera indirecta, instó al presidenciable republicano a retirar su candidatura para seguir negociando. Según la ley catalana, la segunda votación de una investidura solo se puede evitar si el propio candidato retira su propuesta, una situación que no se ha dado nunca en los plenos celebrados hasta hoy y cuya petición sonó en la Cámara autonómica como un intento de humillar al candidato de ERC.

Retirando su candidatura Aragonès se evitaría el mal trago de perder una segunda votación ante sus futuros socios, aunque, a la vez, mostraría una imagen de «aliado dócil» de Junts que ERC quiere evitar.

Opción 3: cambiar de candidato

La tercera posibilidad para desatascar la investidura sería cambiar de candidato a la presidencia de la Generalitat. No obstante, esta opción se antoja remota en estos momentos por varios motivos. En primer lugar porque, según ha trascendido hasta ahora, no es el nombre de Aragonès lo que dificulta la entente, sino cuestiones relacionadas con la estrategia del «procés» y el rol de Carles Puigdemont.

Además, ERC no quiere repetir el patrón de las últimas investiduras -en las que las negociaciones acabaron con la elección de un diputado casi desconocido dentro de las listas del partido ganador (fue el caso de Puigdemont en Junts pel Sí y de Torra en Junts per Catalunya)-. Para más inri, ERC ve en Aragonès un perfil preparado que lleva años en la sala de máquinas de la Generalitat y apenas discutido a nivel interno.

Opción 4: cambiar de socios y probar la vía 'tripartito'

Aunque ERC ha reiterado su negativa a formar un gobierno con el PSC, tanto Salvador Illa como los comunes de Ada Colau siguen insistiendo en esta opción para sacar Cataluña del bucle del «procés» apostando por un gobierno de perfil «progresista». Illa reiteró esta oferta el viernes recordando que es «aritméticamente viable». No en vano, la suma de ERC, el PSC y los comunes suma una amplia mayoría absoluta que dejaría a Junts ya la CUP aislados en la oposición. Con todo, en estos momentos esta posibilidad es lejana, ya que Esquerra solo apuesta por un gobierno marcadamente independentista y los socialistas necesitan enfriar cualquier acercamiento con el soberanismo hasta que pasen las elecciones madrileñas de mayo.

Opción 5: repetición electoral y nuevo tablero

Desde Esquerra afirman una y otra vez que no quieren repetir elecciones, aunque destacan que ello no está solo en sus manos. «Me gustaría descartar elecciones, pero no depende solo de nosotros», ha insistido hoy el negociador republicano Sergi Sabrià en «Catalunya Ràdio». Oficialmente, ninguna formación apuesta por una repetición electoral de resultado impredecible que podría hacer perder al independentismo el tan ansiado 50% de los votos alcanzado el pasado 14-F.