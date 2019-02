Restauración y ocio prevén que el Mobile genere 118 millones de euros en Barcelona

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (FECASARM) prevé una edición del Mobile World Congress exitosa. Según la asociación, el aumento de ingresos se debe a «la climatología adversa que afectó en 2018 a Barcelona y que redujo la cifra de facturación prevista en un 50%».

De esta manera, los beneficios que se espera para este año en el sector son de 117,7 millones de euros, en contraste con los 56 que se consiguieron el año pasado. En líneas generales, este gasto en restauración y ocio significa el 25% de los 465 millones de euros que está previsto que asistentes y visitantes a la feria de móviles dejen durante su estancia en Barcelona. Los beneficios estarán repartidos por todas las zonas de la ciudad, aunque el 80% se lo llevarán los locales más céntricos, según datos de la asociación.

«Esperamos que la llegada de asistentes se comience a notar ya este fin de semana, lo que aumentará considerablemente los beneficios para nuestros locales», ha dicho el presidente de FECASARM, David López. También ha destacado que la celebración del Mobile World Congress generará 5.000 puestos de trabajo temporales.

