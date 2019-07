El PSC consiente que Ada Colau mantenga el lazo amarillo en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona Socialistas y Comunes presentaron ayer su pacto de gobierno para el Consistorio

El PSC está dispuesto a tragar con el lazo amarillo que Ada Colau volvió a colgar del Ayuntamiento de Barcelona tras las elecciones de 26-M. Así las cosas, este símbolo en recuerdo de los dirigentes independentistas presos y fugados seguirá colgando del balcón del Consistorio. Los confirmó ayer el líder de los socialistas de la capital catalana, Jaume Collboni, que ayer presentó junto a la dirigentes de los Comunes el nuevo equipo de gobierno que ambos integrarán.

Collboni, que en los próximos días será el primer teniente de la capital catalana, reconoció que es «evidente» que el grupo del PSC no se está de acuerdo con esta decisión de la Junta de Portavoces, no obstante, resalto la imposibilidad de hacer nada en cotnra del lazo desde dicho órgano. «Los contrarios a tener el lazo no tenemos la mayoría», se limitó a afirmar.

En la ruda de prensa de presentación del pacto para un gobierno de coalición Colau se excusó afirmando que el lazo «no depende de un acuerdo de gobierno» sino que se mantiene el criterio que estableció la Junta de Portavoces en el mandato pasado, que decidió por mayoría la presencia de este símbolo. Por su parte, el socialista ha señalado que este es un tema con el que no está de acuerdo con los Comunes..