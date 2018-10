Actualizar

En su cuenta de twitter, Puigdemont ha escrito: «Si van encapuchados no son del 1-O. Si usan la violencia no son del 1-O. Lo hicimos a cara descubierta y de forma pacífica. De esta manera vencimos, hace un año, a un Estado autoritario».

Si van encaputxats no són de l'1O. Si usen la violència no són de l'1O. El vam fer a cara descoberta i de forma pacífica. D'aquesta manera vam vèncer, fa un any, un estat autoritari. Qui té interès que s'infiltri la violència perdedora allà on hem resistit amb una pau vencedora? — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2018

23.30El ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha referido a los incidentes registrados esta noche en Barcelona al término de la manifestación con motivo del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017 y ha afirmado que «si van encapuchados y si usan la violencia no son del 1-0».

23.00El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho un llamamiento al soberanismo a «no perder la centralidad y retroceder para volver a ser una minoría ruidosa», porque ese sería a su juicio «el camino más rápido hacia el autonomismo».

No tocava.Commemorar l’1 d’octubre no és violència.Construir la República és treballar per un país democràtic,cívic,pacífic,igualitari, just socialment,antiracista, antihomofòbic.Un país de respecte. La violència només aporta https://t.co/IzTA9PqdlA llibertat oportunitats #Seguim — Teresa Jordà (@TeresaJorda) 1 de octubre de 2018

22.18Hay ocho furgones antidisturbios que obstaculizan toda la fachada del Parlament. Los Mossos han cargado contra los concentrados y han disparado proyectiles Foam.

22.12Los mossos cargan contra los manifestantes para despejar las puertas del Parlament.

Tras una hora de tensión, los antidisturbios de los Mossos se retiran y los manifestantes que protestan ante el Parlament de Catalunya acceden ante la puerta del edificio, que está totalment cerrado. pic.twitter.com/BQvArKP8Z2 — Àlex Cubero (@alex_cubero) 1 de octubre de 2018

22.04Mientras, parte de los manifestantes de la movilización del lunes por la tarde en Barcelona por el 1-O se han concentrado por la noche ante la Jefatura de Policía, en la Via Laietana, contra la que han lanzado objetos, y Mossos antidisturbios les han sacado de la entrada. Poco antes de las 22.00 horas, furgones antidisturbios han empezado a ocupar la calzada y han cargado contra algunos activistas.

Hoy de nuevo, al acabar la preparación de los plenos de mañana, hemos tenido que salir escoltados del Parlament por un fuerte cordón policial por la presencia de una manifestación de los comandos separatistas en la puerta pic.twitter.com/5GvkzCJaE0 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 1 de octubre de 2018

Els manifestants ja són davant la porta del Parlament. Criden ‘fora les forçes d’ocupació’. pic.twitter.com/u4j0Z1dLF2 — Berta Torrades (@BertaTorrades) 1 de octubre de 2018

22.01Los manifestantes rompen el cordón policial del Parlament y acceden a la puerta de la cámara. Los mossos, por su parte, han tenido que encerrarse en el Parlament.

21.46Los manifestantes han derribado algunas vallas y las han lanzado contra los agentes, a los que también han arrojado pintura, palos de banderas y botellas de agua, e incluso se han enfrentado físicamente a los voluntarios de la ANC y de otras entidades organizadoras de la movilización, que trataban de aplacar los ánimos y evitar que rompieran el cordón policial.

21.43En Palma se han concentrado esta noche unas 150 personas para reclamar la «autodeterminación» de Mallorca y la libertad de los «presos políticos» catalanes. El acto había sido convocado por Arran y por los CDR ante la sede del Ayuntamiento de Palma, en la Plaza de Cort. Por otro lado, en Menorca, en concreto en su capital Mahón, se han concentrado unas 125 personas en la Plaza Miranda bajo el lema «Ni olvido, ni perdón», informa Josep Maria Aguiló.

Las urnas que los organizadores de la marcha soberanista "Recuperemos el 1-O" han trasladado desde la Plaza Catalunya de Barcelona, llegan al Parlament

21.41Al término de las intervenciones en el escenario instalado en el Parque de la Ciutadella, frente al edificio del Parlament, varias decenas de manifestantes, muchos de ellos encapuchados, han tratado de traspasar el cordón policial para acceder a la Cámara catalana.

21.13La manifestación de este lunes por la tarde en Barcelona para conmemorar el 1-O ha acabado sobre las 20.45 con tensión entre parte de los manifestantes y los Mossos d'Esquadra. Unas 200 personas se han tirado al suelo vallas al grito «Buch dimisión» y «Desobedeced o dimitid» en el lugar donde se han hecho los discursos finales.

21.07Tras la manifestación, Quim Torra y Roger Torrent han sido recibidos con pitos y abucheos.

21.02«Si la mayoría del pueblo de Cataluña lo desea, haremos efectiva la república catalana», concluye el manifiesto que se ha leído en un acto al que asisten el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

20.59El expresidente del Gobierno José María Aznar ha comparado la actuación de los independentistas en Cataluña con el «golpe de Estado» de 1934 y ha advertido que «nadie» está por encima de la ley, en alusión a los sucesos que se están produciendo coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. «Sin respeto a la ley no hay libertades, ni democracia ni orden ni convivencia posible. Nadie puede estar por encima de la ley», ha proclamado Aznar.

20.53180.000 personas acuden a la manifestación de Barcelona para conmemorar el primer aniversario del 1-O, según la Guardia Urbana.

20.31Participantes en la manifestación «Recuperem l'1 d'octubre» de este lunes por la tarde en Barcelona han lanzado proclamas pidiendo la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.

20.29Cientos de personas han participado esta tarde en concentraciones que han tenido lugar en las capitales del País Vasco en apoyo a la «República catalana» y para exigir la libertad de los «presos políticos y los exiliados», en respuesta a la convocatoria de la red vasca Independentistak.En Bilbao, unas 200 personas se han congregado en la plaza del Arriaga tras una pancarta con la inscripción «Independentzia», ante la cual los organizadores han colocado una urna del modelo utilizado en Cataluña el 1-O sobre una estelada y una ikurriña.

20.09El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este lunes sobre el proceso judicial de los presos soberanistas: «Ante las sentencias injustas que vendrán tenemos que ser capaces de reaccionar con la misma autodeterminación, coraje y fuerza. Es un punto de inflexión». Por ello, ha instado a Cataluña a «ser capaz de enfrentarse a lo que será este juicio y estas sentencias injustas con la misma valentía, coraje, fraternidad, solidaridad y valor de autodeterminación que tuvo el 1 de octubre».

19.53El ministro Ábalos le ha preguntado a Ciudadanos «cuál es el proyecto que ofrece para Cataluña y para una España unida». «Me gustaría saber cómo van a construir la unidad, porque ése es el propósito de los constitucionalistas, la unidad de España», ha rematado.

19.52«El Estado se retiró hace tiempo de Cataluña por el Gobierno del PP» que «renunció, dejó espacio y dejó de estar». «Y esa retirada del Estado la estamos pagando», ha abundado el ministro de Fomento.

19.51Al PP le ha recordado que hace tres meses estaba gobernando España y que aplicó el 155, lo que el PSOE «apoyó sin fisuras y con absoluta lealtad, dejando incluso al margen algunas críticas que bien merecían».

19.51Ábalos ha contestado así al PP y a Ciudadanos, que han pedido que se aplique el 155 en Cataluña, y les ha reprochado que se guíen por «intereses partidistas».

19.50El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido a quienes quieren plantear de nuevo el artículo 155 en Cataluña que expliquen «sobre qué supuestos piensan que procede» hacerlo.

19.33Los manifestantes avanzan entre numerosas banderas esteladas, una gran pancarta con el lema -en inglés- «La autodeterminación es un derecho humano», carteles que piden «Libertad presos políticos» y gritos de «Independencia», «Las calles serán siempre nuestras» «Sin desobediencia no hay independencia» y también «Buch dimisión».

19.19El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha exigido al Gobierno del PSOE que no emule al PP «repitiendo las mentiras» sobre imágenes falsas de las cargas policiales del 1-O, unas cargas por las que cree que el Ejecutivo central debería pedir «perdón». En unas declaraciones a la prensa antes del inicio de la movilización del primer aniversario del 1-O en Barcelona, Pujol ha replicado así las declaraciones de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

19.05En unas declaraciones realizadas al inicio de la manifestación que se celebra esta tarde en Barcelona para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1-O, la portavoz de ERC ha insistido en la necesidad de que el independentismo vuelva a estar unido y supere sus diferencias.

19.05La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido «recoser la unidad de acción» entre todos los partidos y organizaciones independentistas, después de las divergencias evidenciadas en los últimos meses, y ha recalcado que «el 1-O fue un éxito» porque en el aquel momento el independentismo estaba unido.

18.33Comienza la manifestación en Barcelona, que tiene su inicio en la Plaza Cataluña. Alrededor de las 19.30 horas se celebrará otro acto en el Parlament de Cataluña.

18.19Los portavoces de Gure Esku Dago Angel Oiarbide y Jone Amonarriz se han reunido este lunes en Waterloo (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con motivo del primer aniversario del 1-O. Según Gure Esku Dago, en el encuentro, Puigdemont, Oiarbide y Amonarriz se han comprometido a seguir «reforzando la colaboración entre ambos pueblos».

18.18«El separatismo no nos va intimidar y no nos va a callar», dice Arrimadas.

18.17El mismo día en que se celebra el aniversario del 1-0, un informe de la Guardia Civil sostiene que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tenía encomendados cuatro "proyectos clave" de una eventual Cataluña independiente, tres de los cuales eran "estructuras de Estado", mientras ejerció de secretario de Economía.

18.16La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha pedido en una declaración oral ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) recordar «a los que sufrieron la violencia» el 1 de octubre en Cataluña, cuando se celebró un referendo ilegal sobre la independencia de esa autonomía. «Hoy hace un año que el pueblo hermano catalán se pronunciaba en un referendo democrático y, ¿qué recibió a cambio?: violencia», ha señalado Miranda, del mismo grupo parlamentario que ERC

18.14«Cataluña está presidida por un cabecilla de un comando separatista y España por una persona que le blanquea», valora la líder de Ciudadanos en Cataluña.

18.14«Hemos visto al presidente de la Generalitat que ha salido a animar a los comandos separatistas. Hemos visto al señor Torra que ha dicho que sigan, que aprieten. Es indigno de un país democrático que tengamos en una com autónoma que anime a quienes llevan a cabo actos violentos», espera Inés Arrimadas en una comparecencia ante la prensa.

