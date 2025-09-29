Lidl planea abrir 40 establecimientos en España este año

La cadena de supermercados Lidl cumplió en 2024 30 años de presencia en España, de manera muy relevante en Cataluña, y más de 50 en todo el mundo, consolidándose como líder en distribución alimentaria en Europa, cuarto operador mundial y tercer operador por cuota de mercado en nuestro país.

La cadena, que cuenta actualmente con más de 700 tiendas en nuestro país, y que se complementarán este año con 40 nuevas aperturas y una decena de modernizaciones y ampliaciones. Asimismo, Lidl cuenta una plantilla de más de 19.700 empleados, trabaja con más de 860 proveedores españoles y exporta más de la mitad de los productos a más de 30 países, explica la firma.

«Estos datos ponen en evidencia cómo, desde su llegada a España, Lidl ha logrado crecer y evolucionar con los cambios del mercado a pesar de operar en un entorno cada vez más exigente, manteniendo su esencia de ofrecer siempre la mejor relación calidad-precio a través de la sencillez y la sostenibilidad. La razón tras este éxito es una fórmula basada en factores como un surtido de productos optimizado con una marca propia robusta, un sistema de compras agregadas para lograr economías de escala, la eliminación de los costes sin valor añadido para el cliente, la estandarización y optimización de procesos y una imagen de marca fuerte y reconocible que ha sabido adaptarse y conectar con el consumidor español», explica la compañía.

En este contexto, y con objeto, de reforzar la identidad de marca en los 31 países en los que opera, la firma lanza una nueva campaña de comunicación, coincidiendo también con la reestructuración de su Comité de Dirección mediante la creación de una nueva Dirección General de Cliente y Marketing liderada por Antonio Alarcón que la compañía anunció hace unos meses.

«Para ser la primera opción para todos nuestros públicos, ya contamos con una fórmula de negocio ganadora. Ahora, damos un paso más para lograr que Lidl sea percibida como una misma entidad de marca, manteniendo inalterada nuestra esencia tanto a nivel global como transversal, sea cual sea el punto de contacto, desde un cliente o clienta que hace su compra semanal en una de nuestras más de 700 tiendas en España, hasta un candidato o candidata que decide aplicar a una de nuestras vacantes» comenta Claus Grande, CEO de Lidl España.

