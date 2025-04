Junts recuerda a Sánchez que la «prórroga» acordada con el mediador en febrero finaliza «a finales de mayo»

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha recordado este martes que el plazo que se acordó con el mediador internacional para que se cumplieran los acuerdos firmados, pactados y acordados con el PSOE, a cambio de retirar la propuesta de la cuestión de ... confianza a Pedro Sánchez en el Congreso, concluye a finales del mes de mayo, en apenas un mes y medio. Este nuevo ultimátum de los de Carles Puigdemont volverá a tensionar una relación ya de por sí incómoda desde el inicio de la legislatura. «La desconfianza va en aumento», ha dicho Turull en una entrevista para el programa de TVE 'La Hora de la 1'.

«Estamos en la prórroga que nos pidió el mediador internacional, nuestra valoración es crítica con el desarrollo del acuerdo de Bruselas. Cuando acabe este tiempo haremos el balance», ha advertido Turull. La prórroga a la que ha hecho referencia es la acordada en febrero con Francisco Galindo y el PSOE, y finaliza «a finales de mayo». Así, si no se ejecutan los pactos firmados por los socialistas, Junts valorará dejar de apoyar regularmente al Gobierno de Sánchez.

«De los acuerdos que hemos cerrado, ¿cuáles se están aplicando?», ha dicho Turull, que ha concretado que la amnistía no se aplica, y fue un acuerdo de investidura, y el uso del catalán en el Parlamento Europeo, que fue un pacto para que Junts apoyara al PSOE en el Mesa del Congreso, sigue pendiente. Otro asunto clave es el de la transferencia de la gestión de la inmigración a la Generalitat, todavía por concretar por falta de apoyo del resto de grupos en la Cámara Baja.

En cualquier caso, Turull ha advertido de que la relación con el PSOE sigue en mínimos. «No hemos de dar un voto de confianza [al Gobierno] porque no hay confianza con el PSOE, por eso estamos sentados con un mediador internacional», ha recordado y ha añadido que esta «desconfianza» con los socialistas no deja de crecer. En consecuencia, si a finales de mayo el Gobierno no acaba de cumplir lo firmado con los independentistas, los de Puigdemont valorarán si dejan de apoyar al Ejecutivo, aunque actualmente no mantienen un pacto de estabilidad, pues Junts negocia «pieza a pieza», es decir, cada ley y propuesta que se vota en el Congreso.

En esta línea, Turull, que se ha mostrado «escéptico» con llegar a nuevos acuerdos con el PSOE, ha descartado que su formación pueda apoyar unos presupuestos para 2025. «No hay negociación. El PSOE sabe perfectamente que hasta que no se acredite el cumplimiento de los vigentes no nos sentaremos a negociar los siguientes [presupuestos]. En los últimos tres años se ha aplicado el 45% [en Cataluña]. El papel lo aguanta todo. Pero es una estafa. Están avisados desde 2023. Lo veo complicado [aprobar los presupuestos] para 2025 y también para 2026», ha zanjado.