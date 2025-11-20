Más de seis millones para que las empresas avícolas «vuelvan a la normalidad»

Hace ya más de un mes que no se declaran nuevos focos de los siete contabilizados –todos en la provincia de Valladolid, la que acumula un mayor censo–, pero la alta contagiosidad de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) o gripe aviar ha ... llevado al sacrificio en Castilla y León de 2.114.000 aves, además de una serie de medidas para eliminar todo rastro de esta enfermedad. No sólo la muerte de los animales, sino también limpieza, desinfección de las explotaciones ganaderos afectadas. Unas medidas con «importantes costes» para los dueños, ha reconocido este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. De ahí los 6,5 millones de euros destinados ya por el Gobierno autonómico con los que ayudar a las empresas a que «puedan volver a la actividad cuanto antes».

«Sin este esfuerzo muchas explotaciones no podrían volver a la situación previa», pues las medidas exigidas suponen «un grave impacto», ha advertido Carriedo.

«Lo que buscamos es mantener la actividad productiva» y que esos «costes que asume la administración» puedan «permitir» que en el menor tiempo posible gallinas y pollos regresen a las granjas. Eso sí, puntualizaba el también consejero de Economía y Hacienda, esos 6,5 millones inyectados por ahora están destinados a una fase previa. Después, anunciaba, habrá ayudas «de indemnización» para adquirir nuevas aves y que puedan «volver cuanto antes a la actividad ordinaria». Y es que, ha advertido Carriedo, «de no realizarse» estos aportes económicos para ayudar al regreso a la situación antes de que irrumpiese la gripe aviar, ahondaría en el perjuicio al empleo y el impacto en la oferta y «en el que todos los consumidores estamos teniendo» con la subida de precios de los huevos.

«Buscamos en un futuro la recuperación de la producción», ha destacado el portavoz, quien defendía la actuación «ágil y rápida» de la Junta en este sentido, «sin perjuicio» de la solicitud para que también lo hagan el Gobierno y la Unión Europea –que son de quienes dependen las normas aplicadas para intentar contener el avance de la enfermedad–.

Carriedo ha indicado que pese a que hace más de un mes que no se declaran nuevos focos de gripe aviar en explotaciones de Castilla y León –también otros siete en aves silvestres– «no se deben relajar los controles», dado el «momento de máximo riesgo» de transmisión de la enfermedad ahora que se está en periodo de migración.