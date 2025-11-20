Suscribete a
Más de seis millones para que las empresas avícolas «vuelvan a la normalidad»

La Junta avanza también ayudas para comprar nuevas aves tras el sacrificio de más de dos millones

Cascajares reinventa su subasta de capones por la gripe aviar y sustituye aves por caricaturas

Gallinas en una explotación de la provincia de Palencia
Gallinas en una explotación de la provincia de Palencia Rubén Ortega
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Hace ya más de un mes que no se declaran nuevos focos de los siete contabilizados –todos en la provincia de Valladolid, la que acumula un mayor censo–, pero la alta contagiosidad de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) o gripe aviar ha ... llevado al sacrificio en Castilla y León de 2.114.000 aves, además de una serie de medidas para eliminar todo rastro de esta enfermedad. No sólo la muerte de los animales, sino también limpieza, desinfección de las explotaciones ganaderos afectadas. Unas medidas con «importantes costes» para los dueños, ha reconocido este jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. De ahí los 6,5 millones de euros destinados ya por el Gobierno autonómico con los que ayudar a las empresas a que «puedan volver a la actividad cuanto antes».

