Cascajares reinventa su subasta de capones por la gripe aviar y sustituye aves por caricaturas

La Fundación Cascajares celebrará el próximolunes 24 de noviembre, a las 19.30 horas en el Auditorio Fundación Abante de Madrid, la XXVI edición de su tradicional Subasta Benéfica de Capones, que debido a la gripe aviar, sustituirá este año las tradicionales ... aves subastadas por caricaturas realizadas por diez reconocidos dibujantes españoles.

Sí se mantiene, como cada año, el carácter benéfico de la subasta, tal y como ha informado Cascajares en un comunicado remitido a Ical, en el que ha detallado que los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a reforzar el cuidado, la protección y la educación de los niños, niñas y adolescentes de los 112 hogares de Nuevo Futuro.

Entre los artistas participantes en la elaboración de las caricaturas que se subastarán figuran nombres tan reconocidos como Ricardo Martínez Ortega, Puebla, Nieto, Gallego & Rey, Esteban, Álvaro Pérez, Barca, José Luis García Morán y un dibujo colectivo realizado por los niños y niñas que residen en los hogares de Nuevo Futuro, la pieza más emotiva de la velada.

Caricatura Capón de Cascajares NIETO

Cada caricatura será presentada al público por caras muy conocidas del mundo del cine, la televisión y la cultura, entre los que se encuentran Santiago Segura, Anne Igartiburu, Mago More y Jorge Blass, quienes pondrán voz y humor a esta edición tan especial.

El acto contará, como en anteriores ocasiones, con la colaboración principal de la Fundación «La Caixa», y espera reunir a numerosas personalidades del ámbito social, empresarial y cultural comprometidas con la labor solidaria de Cascajares y Nuevo Futuro.

Durante más de un cuarto de siglo, la Subasta de Capones de Cascajares se ha consolidado como una de las citas solidarias más esperadas del año, recaudando más de dos millones de euros para proyectos sociales que mejoran la vida de niños, jóvenes y personas con discapacidad.