Suscribete a
ABC Premium

Cascajares reinventa su subasta de capones por la gripe aviar y sustituye aves por caricaturas

Los beneficios se destinarán íntegramente a reforzar el cuidado, la protección y la educación de los niños, niñas y adolescentes de los 112 hogares de Nuevo Futuro

Verónica Ronda, protagonista de 'Mamma Mía!': «Vengo a jugar a casa. Estoy emocionada y nerviosa»

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Caricatura Capón de Cascajares
Caricatura Capón de Cascajares Puebla

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fundación Cascajares celebrará el próximolunes 24 de noviembre, a las 19.30 horas en el Auditorio Fundación Abante de Madrid, la XXVI edición de su tradicional Subasta Benéfica de Capones, que debido a la gripe aviar, sustituirá este año las tradicionales ... aves subastadas por caricaturas realizadas por diez reconocidos dibujantes españoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app