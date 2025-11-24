Suscribete a
ABC Premium

Rebajan cuatro años la pena al agresor sexual de una menor en León

En aplicación de la Ley Orgánica 10/22

Tiene un accidente, huye robando el coche de la persona que le ayudó y se vuelve a accidentar

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ABC

ABC

Leónj

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado por agresión sexual a una menor. Este recaía sobre la sentencia dictada el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial ... de León, que le impuso una pena de diez años de prisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app