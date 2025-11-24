Rebajan cuatro años la pena al agresor sexual de una menor en León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por un hombre condenado por agresión sexual a una menor. Este recaía sobre la sentencia dictada el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial ... de León, que le impuso una pena de diez años de prisión.

El dictamen del TSJCyL aplica el artículo 181.1 y 3 del Código Penal en su redacción dada por la Ley Orgánica 10/22 para revocar parte del texto de la Audiencia y rebaja la pena hasta los seis años, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y demás penas accesorias que contiene el fallo recurrido y deja sin efecto la de inhabilitación absoluta durante la duración de la misma, además de no hacer imposición de las costas. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

